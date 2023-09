LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: ori Paltrinieri e Pilato, argento Angiolini, bronzi per Galossi e Miressi! Uragano Italia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.14: Ci stiamo tutti abituando molto bene e non siamo ancora a metà del cammino. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buona serata e appuntamento a domani con la quarta sessione di batterie dalle 9

20.12: Domani in finale ci saranno Matteo Rivoltas nei 100 farfalla, una scintillante Silvia Scalia nei 50 dorso e Luca Pizzini nei 200 rana

20.10: Quarto posto benaugurante per la 4×100 stile libero donne, quarto posto con un pizzico di rammarico per Sara Franceschi nei 400 misti. Leggermente al di sotto delle aspettative Ilaria Cusinato, Matteo Restivo e Lorenzo Mora, che comunque hanno messo tutto il loro impegno in finale

20.09: Per l’Italia è stata un’altra notte magica! Due medaglie d’oro, a conferma degli ori iridati di Budapest. Benedetta Pilato nei 100 rana e Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero. A completare il trionfo azzurro l’argento di Lisa Angiolini nei 100 rana per la doppietta italiana e i bronzi di Alessandro Miressi nei 100 stile e di Lorenzo Galossi, 16 anni, negli 800 stile libero

20.08: E’ stata un’altra serata indimenticabile agli Europei di nuoto 2022 che stanno regalando emozioni fortissime. Prima fra tutte il nuovo record del mondo dei 100 stile libero che porta la firma di David Popovici: 46″86, un numero desinato a restare stampato nella storia non solo di questo fantastico impianto

20.06: I tempi degli 800 stile libero: oro per l’azzurro Paltrinieri con 7’40″86, argento per Maertens con 7’42″65, bronzo, record personale e record del mondo juniores per Lorenzo Galossi con 7”43″37

20.05: Oro per la Gran Bretagna con 3’36″47, argento per la Svezia con 3’37″29, bronzo per la Olanda in 3’37″59, quarta Italia con 3’38″01

20.04: Niente da fare per il podio azzurro. L’Italia, sempre in zona podio, perde la volata finale per il bronzo ed è quarta

20.03: Ai 300 Svezia, Gbr, Italia

20.02: A metà gara Svezia, Gbr, Italia

20.01: Ai 100 Svezia, Italia, Gbr

19.58: Tra poco i tempi degli 800, ora in vasca ci sono le protagoniste della 4×100 stile libero donne. Tarantino, Cocconcelli, Morini e Di Pietro per l’Italia. Queste le Nazionali al via: Germania, Francia, Svezia, Spagna, Ungheria, Italia, Olanda, Gbr

19.57: Ha vinto ancora in un modo diverso rispetto al solito, Gregorio Paltrinieri!Ha saputo aspettare il momento giusto ed è partito ai 500 metri! Uno spettacolo vedere la sua accelerazione e Galossi pian piano è andato a prendere e superare un Romanchuk che si è spento alla distanza e per poco non riusciva a superare anche Maertens

19.56: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PALTRINIERIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! BRONZOOOOOO GALOSSIIIIIIIIIIIIII

19.55>: AI 700 PALTRINIERI SEMPRE PIU’ SOLO, GALOSSI E’ TERZO!

19.54: Ai 600 cambio di passo di Paltrinieri, Romanchuk sembra in difficoltà, Maertens tiene, Galossi è quarto

19.53: Ai 500 Paltrinieri prova ad allungare, Maertens, Romanchuk

19.52: A metà gara Paltrinieri, Romanchuk, Maertens in 11 centesimi

19.51: Ai 300 Maertens, Paltrinieri, Romanchuk. Gara complicata per l’azzurro

19.50: Ai 200 Paltrinieri, Romanchuk, Maertens tutti in 26 centesimi

19.49: Ai 100 Maertens, Paltrinieri, Romanchuk

19.45: Ci sono Gregorio Paltrinieri e Lorenzo Galossi a caccia del podio nella finale degli 800. In acqua Bouchaut (Fra), Joly (Fra), Paltrinieri (Ita), Romanchuk (Ukr), Maertens (Ger), Galossi (Ita), Schwarz (Ger), Johansson (Swe)

19.42: Quarto posto per Sara Franceschi che si fa superare da Jakabos nell’ultima vasca. Oro all’Ungheria con Mihalyvari Farkas con il tempo di 4’37″56, secondo posto per Jakabos in 4’39″79, terza la britannica Colbert con 4’40″06, quarta Franceschi con 4’40″91, sesta Cusinato con 4’44″24

19.41: Ai 300 Mihalyvari, Colbert, Franceschi

19.40: Colbert, Mihalyvari, Jakabos a metà gara

19.39: Ai 100 Jakabos, Colbert, Shanahan

19.36: Terz’ultima finale di giornata con due italiane al via, Ilaria Cusinato e Sara Franceschi nei 400 misti donne. Al via Shanahan (Gbur), Colbert (Gbr), Cusinato (Ita), Mihalyvari Farkas (Hun), Jakabos (Hun), Franceschi (Ita), Vazquez Ruiz (Esp), Vogelmann (Ger)

19.27: Sta per risuonare nuovamente l’inno di Mameli al Foro Italico! E’ il momento della premiazione dei 100 rana donne con Benedetta Pilato oro e Lisa Angiolini argento

19.25: Da brividi la premiazione dei 100 stile libero. Il pubblico di Roma ha adottato David Popovici: ovazione per il nuovo primatista mondiale dei 100 stile libero. Record che apparteneva ad un altro “Re di Roma”, Cesar Cielo Filho

19.23: Pizzini in finale con il secondo tempo. Questi i finalisti dei 200 rana: Mattsson, Pizzini, Sidlauskas, Wiekierka, Vicquerat, McKee, Zabojnik, Wilby

19.19: Il lituano Sidlauskas con 2’10″39 si aggiudica la seconda semifinale davanti al francese Vicquerat 2’11″14. Castello è ottavo in 2’13″57

19.14: C’è Andrea Castello al via della seconda batteria dei 200 rana. I protagonisti: Viquerat (Fra), Ovchinnikov (Ukr), Sidlauskas (Ltu), Zabojnik (Cze), McKee (Gbr), Greene (Irl), Wilby (Gbr), Castello (Ita)

19.12: Grande prova di Luca Pizzini nella prima semifinale dei 200 rana. Per l’azzurro il crono di 2’10″48. Vince il finlandese Mattsson con 2’09″88, terzo il polacco Wiekiera in 2’10″60

19.11: Pizzini secondo ai 100

19.10: al via nella prima semifinale dei 200 rana Verraszto (Hun), Pizzini (Ita), Wiekiera (Pol), Mattsson (Fin), Lopes (Por), Epitropov (Bul), Butler (Gbr), Zombori (Hun)

19.07: Al via domani nella finale dei 50 dorso donne : Scalia, Harris, Pigree, Toussaint, Moluh, De Waard, Jensen, Drakou

19.06: Sarà in finale col miglior tempo Silvia Scalia. Vince Pigree con 27″68 davanti a Moluh con 27″86, terza

19.04: Al via della seconda semifinale dei 50 dorso donne Hill (Irl), Roas (Ger), Moluhb (Fra), Piere (Fra), De Waard (Ned), Kubova (Cze), Pilhatsch (Cze), Cox (Gbr)

19.01: RECORD ITALIANO! Silvia Scalia vince la prima semifinale sbriciolando il record italiano che già le apparteneva con 27″39. Seconda la britannica Harris con 27″68, terza l’olandese Toussaint con 27″84. Cocconcelli settima in 28″22

18.59: Ci sono due azzurre al via nella prima semifinale dei 50 dorso donne: Costanza Cocconcelli e Silvia Scalia. Le protagoniste: Drakou (Gre), Cocconcelli (Ita), Toussaint (Ned), Scalia (Ita), Harris (Gbr), Gorbenko (Isr), Jensen (Den), Rosvall (Swe)

18.50: Ora le premiazioni delle prime due gare

18.44: Questi i finalisti dei 100 farfalla: Milak, Ponti, Korstanje, Majerski, Ribeiro, Rivolta, Bucher, Kos

18.42: E’ finale per Matteo Rivolta! L’azzurro chiude al terzo posto con 51″61. Niente finale per Burdisso, decimo, Vince Milak in 51″01, davanti a Ponti in 51″16, terzo Ribeiro in 51″61 a pari merito con Rivolta

18.40: C’è Matteo Rivolta al via della seconda semifinale dei 100 farfalla. In vasca Ribeiro (Por), Majerski (Pol), Rivolta (Ita), Ponti (Sui), Milan (Hun), Mildred (Gbr), Jaskiewicz (Pol), Sefl (Cze)

18.38: Quarto posto per Federico Burdisso nella prima semifinale dei 100 farfalla con 51″82. Vince lp’olandese Korstanje in 51″46, secondo Bucher in 51″62, terzo Kos in 51″63

18.36: C’è Federico Burdisso al via della prima semifinale dei 100 farfalla. I protagonisti: Secchi (Fra), Miladinov (Bul), Burdisso (Ita), Korstanje (Ned), Kos (Hun), Bucher (Aut), Peters (Gbr), Molla Yanes (Esp)

18.35: Che gara! Meilutyte non ha mollato un centimetro ad una Pilato che ha guadagnato fra i 40 e i 60 metri il vantaggio che ha portato fino in fondo, grande Angiolini, bravissima a tenere il ritmo delle prime

18.34: Pilato vince i 100 rana europei con 1’05″97, al secondo posto una fantastica Lisa Angiolini che ha fatto gara alla pari con Pilato e Meilutyte e ha chiuso con 1’06″34, bronzo per la lituana Meilutyte con 1’06″50

18.33: DOPPIETTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! ORO PILATO, ARGENTO ANGIOLINI!!!!

18.31: Ai 50 Pilato, Meilutyte, Angiolini

18.30: Non c’è un attimo di tregua! E’ il momento di Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nella finale dei 100 rana. Al via Schouten (Ned), Hansson (Swe), McSharry (Irl), Pilato (Ita), Meilutyte (Ltu), Teterevkova (Ltu), Angiolini (Ita), Hanzon (Gbr)

18.26: INCREDIBILE QUELLO CHE ABBIAMO VISTO AL FORO ITALICO! POPOVICI HA MIGLIORATO IL RECORD DEL MONDO CON 48″86! Era nell’aria ed è arrivato ma c’è da festeggiare il BRONZOOOOOOOOOO AZZURRO CON ALESSANDRO MIRESSI IN 47″63. Argento per un fangtastico Milak in 47″47, Zzzeri sesto in 48″05

18.25: RECOOOOOOOOOOOOOOOOOOORD DEL MOOOOOOOOOOOOONDO POPOVICIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

18.23: Questi i protagonisti della finale dei 100 stile libero: Nemeth (Hun), Grousset (Fra), Miressi (Ita), Popovici (Rou), Milak (Hun), Zazzeri (Ita), Barna (Srb), Dean (Gbr)

18.22: La gara più attesa della giornata, la finale dei 100 stile libero con Davbid Popovici a caccia del record del mondo e gli azzurri Miressi e Zazzeri a caccia di un posto sul podio

18.20: Sarah Sjoestroem torna regina di Roma, 13 anni dopo il Mondiale 2009! La svedese vince con 24″96, secondo posto per la francese Wattel in 25″33, terza piazza per l’olandese De Waard con 25″62

18.19: Al via nella finale dei 50 farfalla donne senza azzurre: Peda (Pol), Dowgiert (Pol), Hansson (Swe), Sjoestroem (Swe), Wattel (Fra), De Waard (Ned), Ntountounaki (Gre), Busch (Ned)

18.16: Oro alla Francia con Ndoye Brouard che si impone in 1’55″62, argento per l’ungherese Kovacs con 1’56″03, bronzo per il britannico Greenbank con. 1’56″15, quinto posto per Restivo che ci ha provato con 1’57″30, sesto Mora che ha alzato il ritmo troppo tardi con 1’57″43

18.15: Ai 100 Mityukov, Ndoye Brouard, Tomac

18.12: Ci sono Matteo Restivo e Lorenzo Mora al via della finale dei 200 dorso maschili. I protagonisti: Restivo (Ita), Kos (Hun), Greenbank (Gbr), Mityukov (Sui), Ndoye-Brouard (Fra), Mora (Ita), Kovacs (Hun), Tomac (Fra)

18.10: Le finaliste dei 200 stile libero donne: Steenbergen, Gose, Bonnet, Anderson, Padar, Seger, Fain, Polanska

18.09: Non ci saranno italiane in finale nei 200 stile libero donne. ;izzau chiude quinta dopo 150 metri di qualità, con 1’59″59, sesta Antonietta Cesarano con 1’59″84. Vince Bonnet con 1’57″73

18.05: Ci sono Alice Mizzau e Antonietta Cesarano al via della seconda semifinale dei 200 stile libero. Le protagoniste: Mizzau (Ita), Bonnet (Fra), Padar (Hun), Gose (Ger), Polanski (Pol), Dumont (Bel), Cesarano (Ita), Campabadal Amezcua (Esp)

18.03: La olandese Steenbergen vince la prima semifinale dei 200 stile libero con 1’57″40, secondo posto per la britannica Anderson con 1’57″86, terza la slovena Segel con 1’57″94

18.00: Queste le protagoniste della prima semifinale dei 200 stile libero donne. Nella seconda le azzurre. Al via Snitko (Ukr), Fain (Slo), Steenbergen (Ned), Segel (Slo), De Jong (Ned), Anderson (Gbr), Mrozinski (Ger), Jorunnardottir (Isl)

17.59: Al via Tarantino, Cocconcelli, Morini e Di Pietro nella finale della 4×100 stile libero donne che chiuderà la serata

17.58: Gregorio Paltrinieri e Lorenzo Galossi saranno protagonisti della finale degli 800 stile libero, ultima gara individuale di oggi

17.56: Ci saranno Ilaria Cusinato e Sara Franceschi in cerca del podio nella finale dei 400 misti

17.54: Andrea Castello e Luca Pizzini saranno protagonisti delle semifinali dei 200 rana maschili

17.52: Ci saranno Matteo Rivolta e Federico Burdisso al via delle semifinali dei 100 farfalla uomini, Silvia Scaliana e Costanza Cocconcelli nelle semifinali dei 50 dorso donne

17.50: Si assegnano i titoli dei 100 stile uomini con Popovici all’assalto del record del mondo e Miressi e Zazzeri a caccia del podio e dei 100 rana donne con Benedetta Pilato che vuole prendersi l’oro europeo dopo quello mondiale e con Lisa Angiolini che vuole continuare a stupire

17.48: A seguire un poker di finali. Prima Lorenzo Mora e Matteo Redstivo al via dei 200 dorso, poi i 50 farfalla senza azzurre e con Sjoestroem favorita

17.46: Si parte con le semifinali dei 200 stile libero femminile con Mizzau e Cesarano in acqua a caccia di una difficile finale

17.43: Verranno assegnati ben sette titoli nella giornata di oggi: i 200 dorso uomini, i 50 farfalla donne, i 100 stile libero uomini, i 100 rana donne, i 400 misti donne, gli 800 stile libero uomini e la 4×100 stile libero donne.

17.40: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e bentornati alla diretta live della terza sessione di finali e semifinali degli Europei di Roma

LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO

10.17: Per il momento è tutto, appuntamento alle 18 per la terza sessione di finali

10.15: En plein di qualificazioni anche oggi per l’Italia e non era scontato. Mizzau e A. Cesarano in semifinale nei 200 stile, Rivolta e Burdisso avanti nei 100 farfalla, Scalia e Cocconcelli in semifinale nei 50 dorso, Pizzini e Castello in semifinale nei 200 rana, Cusinato e Franceschi in finale nei 400 misti

10.13: Queste le qualificate per la finale dei 400 misti femminili; Mihalyvari Farkas, Jakabos, Cusinato, Franceschi, Colbert, Vazquez Ruiz, Shanahan, Vogelman

10.10: Questi i qualificati per le semifinali dei 200 rana maschili: Zabojnik, Mattsson, McKee, Lopes, Sidlauskas, Wiekiera, Greene, Epitropov, Ovchinnikov, Pizzini, Wilby, Butler, Vicquerat, Verraszto, Castello, Zombori

10.05: Queste le atlete qualificate per le semifinali dei 50 dorso donne: Pigree, Scalia, De Waard, Harris, Moluh, Toussaint, Kubova, Gorbenko, Roas, Cocconcelli, Pilhatsch, Jensen, Drakou, Hill, Cox, Rosvall

10.03: Non ci saranno le batterie della staffetta 4×100 stile libero perchè le squadre al via sono otto e si sono accordate per utilizzare i tempi di iscrizione per la distribuzione delle corsie. c’è ovviamente l’Italia

10.02: Lo spagnolo Molla Yanes vince lo spareggio per la semifinale dei 100 farfalla con 52″07 battendo il greco Vazaios

10.00: Non una grande impressione destata da Franceschi che chiude terza in 4’45″55 ma sarà in finale assieme a Ilaria Cusinato. Settima Fresia in 4’50″88, vince Mihalyvari Farkas in 4’41″01, seconda Hosszu in 4’45″07 ma la Iron Lady è eliminata

9.57: A metà gara Mihalyvari Farkas, Hosszu, Franceschi

9.55: La ungherese Jakabos vince la prima batteria dei 400 misti con 4’41″30 davanti all’azzurra Cusinato con 4’44″89. Franceschi e Fresia nella seconda batteria

9.53: Jakabos, Cusinato, Dobrin a metà gara della prima batteria

9.51: C’è Ilaria Cusinato al via della prima batteria dei 400 misti

9.49: Due azzurri in semifinale anche nei 200 rana. L’ultima batteria va al ceco Zabojnik con 2’11″11. Non è disponibile il riepilogo ma Pizzini e Castello sono qualificati con il decimo e quindicesimo tempo

9.47: Non parte Kamminga che non era in condizione

9.46: Squalificati Rothbauer e Temistoglou, scalano di una posizione gli azzurri

9.43: Il finlandese Mattsson vince la terza batteria con 2’11″51, secondo posto per l’austriaco Rothbauer con 2’11″66, terzo il portoghese Lopes con 2’11″92. Pizzini è settimo, Castello undicesimo prima dell’ultima batteria

9.40: Un ritrovato Luca Pizzini mette l’ipoteca sulla qualificazione vincendo la seconda batteria con 2’12″72 davanti a Wilby e Butler. Quinto posto per Andrea Castello con 2’13″88, semifinale a rischio per il pugliese

9.37: Il moldavo Svet con. 2’18″46 vince la prima batteria dei 200 rana. Ora la seconda con Pizzini e Castello

9.35: Appena possibile pubblicheremo i nomi delle qualificate alle semifinali dei 50 dorso. Ora le 4 batterie dei 200 rana maschili

9.32: si attendono le decisioni dei giudici sull’ultima batteria. La olandese Giele viene squalificata. In semifinale ci saranno per l’Italia Scalia e Cocconcelli

9.30: La francese Moluh vince in 27″96 la quarta batteria davanti all’olandese con 28″10

9.29: La terza batteria va alla francese Pigree con 27″53, davanti alla azzurra Scalia con 27″71

9.27: L’olandese De Waard vince la prima batteria con 27″87, secondo posto per la britannica Harris con 27″92. Quinta Cocconcelli con 28″42, sesta Toma con 28″56

9.26: Laukkanen vince la prima batteria dei 50 dorso con 19″13. Ora Cocconcelli e Toma

9.24: Questi i semifinalisti dei 100 farfalla: Ponti, Korstanje, Milak, Kos, Rivolta, Burdisso, Bucher, Mildred, Majerski, Miladinov, Jaskiewics, Peters, Ribeiro, Secchi, Sefers. Spareggio tra Vazaios e Molla Yanes

9.22: L’olandese Korstanje mette la mano davanti a Milak con 51″81 contro il 51″82 dell’ungherese, ottima prova di Rivolta con 51″90

9.21: Lo svizzero Ponti con 51″56 vince la quinta batteria dei 100 farfalla davanti all’ungherese Kos con 51″88

9.19: Federico Burdisso vince la quarta batteria con un buon 51″95, secondo posto per Mildred con 52″19. Codia è quarto in 52″26, Gargani settimo con 52″84 ed è già eliminato

9.17: L’ucraino Kesil vince la terza batteria con 53″24. Ora Gargani, Codia e Burdisso nella quarta

9.15: Il francese Piron vince con 53″87 la seconda batteria dei 100 farfalla

9.14: Il lettone Kermans si aggiudica con 56″44 la prima batteria dei 100 farfalla uomini

9.13: Le qualificate per le semifinali dei 200 stile donne: Gose, Segel, Polanka, De Jong, Padar, Steenbergen, Dumont, Anderson, Bonnet, Fain, A. Cesarano Mrozinski, Mizzau, Kesely, Snitko, Campabadal Amescua

9.11: Saranno due le azzurre in semifinale. Vince l’ultima batteria la tedesca Gose con 1’59″17, Antonietta Cesarano è quinta in 2’00″44 e si qualifica per la semifinale estromettendo la sorella Noemi

9.08: L’olandese Steenbergen con 2’00″01 vince la terza batteria davanti a Bonnet con 2’00″21. Caponi è già eliminata. Chioude quinta in 2’01″81 ed è terza delle azzurre

9.06: La slovena Segel vince la seconda batteria con 1’59″48, seconda Polanska con 1’59″55. Quinta Mizzau con 2’00″67, sesta Cesarano con 2’01″65

9.03: La ucraina Snitko vince la prima batteria dei 200 stile con il tempo di 2’01″49. Al via nella seconda Mizzau e Noemi Cesarano

9.00: A bordo vasca le protagoniste della prima batteria dei 200 stile donne, quattro le batterie in programma

8.59: Caccia alla finale nei 200 rana maschile per gli azzurri Luca Pizzini e Andrea Castello.

8.58: Sarà battaglia interna tra Toma e Cocconcelli per entrare nella semifinale dei 50 dorso assieme a Silvia Scalia, già protagoniste su ottimi livelli ai Mondiali e con la possibilità di lottare per la medaglia a livello europeo.

8.56: Inizia il cammino europeo di Federico Burdisso, doppia medaglia olimpica: l’azzurro sarà al via delle batterie dei 100 farfalla con Codia che vuole rifarsi dopo la delusione della mancata qualificazione alla finale dei 50, Rivolta e Gargani, che proveranno a qualificarsi dopo l’eliminazione in batteria nei 50.

8.54: Al mattino, oltre alle batterie dei 400 misti e della 4×100 stile libero donne, inizia l’avventura dei 200 stile donne con le sorelle Cesarano, Linda Caponi ed Alice Mizzau che vogliono confermare nella gara individuale quanto di buono mostrato nella staffetta.

8.52: Sara Franceschi e Ilaria Cusinato se al meglio dal punto di vista fisico sono da medaglia in un 400 misto grandi firme con Hosszu e Belmonte, ormai nella fase calante di carriere straordinarie, che cercheranno di piazzare la zampata vincente.

8.50: Sta piovendo a dirotto sul Foro Italico ma non dovrebbero esserci ritardi nei programmi

8.47: Le azzurre ci proveranno per il podio nella 4×100 stile libero femminile con quattro atlete nelle prime dieci in batterie giovedì, che potrebbero riportare la squadra italiana ai livelli di qualche anno fa quando le azzurre con Federica Pellegrini se la giocavano per la medaglia a livello europeo e per la finale a livello mondiale.

8.44: Verranno assegnati ben sette titoli nella giornata di oggi: i 200 dorso uomini, i 50 farfalla donne, i 100 stile libero uomini, i 100 rana donne, i 400 misti donne, gli 800 stile libero uomini e la 4×100 stile libero donne.

8.41: Lo spettacolo continua e anche la terza giornata degli Europei si preannuncia ricca di soddisfazioni per la squadra azzurra che sta mantenendo le aspettative della vigilia.

8.38: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della terza giornata dei Campionati Europei di nuoto in programma al Foro Italico di Roma

