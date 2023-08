CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

1.26: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguiti, appuntamento a domani alle 16 e buona notte!

1.25: Benedetti unica atleta italiana a superare lo scoglio delle qualificazioni nella prima serata di gare ai Mondiali di Calì, non particolarmente soddisfacente per i colori italiani.

1.22: Conclusa anche la qualificazione del getto del peso uomini. In finale: Lauria, Lawrence, O’Hagan, Kerekgyarto, Anak Rigan, Zikovic, Sula, Ahlin, De Lathauwer, Schober, Arrieguez, Korejba. Deludente 24mo posto per l’azzurro Musumary

1.20: Lauria con 20.15 e Lawrence con 19.85 raggiungono la finale del getto del peso

1.18: La classifica al termine della prima giornata nel Decathlon: Emmanuel 4276, Thelander 4192, Paris 4145, Ball 4046, Duhovinik 4008. Nonino è 21mo con 3661 punti. Vedremo se la sua gara continuerà anche domani

1.17: Vittoria e ottimo 48″10 per il canadese Paris nell’ultima serie dei 400 del decathlon

1.12: Si migliora con 17.35 l’azzurro Musumary ma non basta per entrare nella finale del peso maschile

1.12: Al via nella quarta e ultima serie Werner (Ger), Ferrer (Esp), Svoboda (Cze), Vriezen (Ned), Prenz (Ger), Paris (Can), Ball (Gbr)

1.10: Vince il danese Monneret con un ottimo 48″85, secondo posto per Thelander in 49″22

1.06: Al via nella terza serie dei 400 del decathlon Jara (Cze), Monneret (Den), Lapinkero (Fin), Duhovnik (Slo), Huber (Sui), Van der Poel (Bel), Thelander (Swe)

1.03: Problema fisico per Nonino nel rettilineo finale. L’azzurro perde terreno e chiude ultimo con 51″52. Il francese Rifflart vince la seconda serie dei 400 con 49″97

1.01: Lancio corto, 16.83 per l’azzurro Musumary che ha bisogno di almeno due metri in più per aspirare alla qualificazione

0.59: Lo statunitense O’Hagan con 19.65 conquista la qualificazione diretta alla finale

0.58: Al via nella seconda serie dei 400 l’azzurro Nonino. I protagonisti: Bacari (Bel), Rifflart (Fra), Lasch (Aut), Nonino (Ita), Masing (Sui), Sanchez (Cub), Blaecke (Fra)

0.57: Il leader della classifica, l’olandese Emmanuel vince la prima serie con un ottimo 49″47 che è il record personale. Grande condizione per l’olandese

0.55: Nel peso Lauria 19.53, vicinissimo alla zona qualificazione, Kerekgyarto 19.33, poi tutti lontani dalla zona qualificazione

0.54: Al via nella prima batteria dei 400 del decathlon Duvert (Swe), Emmanuel (Ned), Galpal (Hun), Hantson (Est), Makhmoudov (Uzb), Vogelsang (Nor)

0.47: Nullo il primo lancio di Musumary

0.45: Sta per iniziare la qualificazione del getto del peso maschile

0.41: L’Etiopia risponde al Kenya ed è l’etiope Yihune a vincere l’oro dei 5000 con 14’03″05. Alle sue spalle a sorpresa due eritrei: Mebrahtu argento con 14’03″33 e Samuel bronzo con 14’03″67, poi Belay, Kibet e Kibathi

0.38: Alzano il ritmo gli africani: Etiopia e Kenya davanti quando mancano 800 metri alla fine. Nove nel gruppo di testa

0.34: A metà strada ritmo non elevatissimo, Mandela in testa, etiopi, ugandesi ed eritrei alle sue spalle

0.28: Nel gruppo B del getto del peso Menese (Col), Horvath (Hun), Sawan (Ind), Lawrence (Jam), Matrov (Est), Kerekgyarto (Est), Lauria (Ger), De Lathauwer (Bel), Smith (Rsa), Lewis (Can), Rodziak (Pol), O’Hagan (Usa), Ahlin (Swe), Anak Rigan (Mas)

0.26: Tra qualche minuto scatta la qualificazione del getto del peso con l’azzurro Musumary. Da superare la misura di 19.60. Al via nel gruppo A Ghashghaei (Iri), Musumary (Ita), Domanaitis (Ltu), Arreguez (Arg), Young (Jam), Mavrodontis (Gre), Moran (Usa), De Villierfs (Rsa), Oppong-Adjei (Tks), Sanjay (Ind), Sula (Svk), Zikovic (Swe), Korejba (Pol), Schober (Ger)

0.22: Tra poco il via dei 5000 maschili, finale diretta senza azzurri, secondo e ultimo titolo assegnato oggi. Al via Noakes (Aus), Mebrahtu (Eri), Kibathi (Ken), Mamani (Bol), Mandela (Ken), Pogorzelski (Pol), Yihune (Eth), Martinho (Fra), Gorze (Usa), Van der Merwe (Rsa), Sarto (Jpn), Kibet (Uga), Yoshioka (Jpn), Samuel (Eri), Hamid (Brn), Demise (Isr), Belay (Eth), Livingstone (Gbr), Throop (Usa), Migallon (Esp), Maru (Uga), Casey (Irl)

0.19: Questa la classifica dopo quattro prove nel Decathlon: Emmanuel (Ned) 3436, Thelander (Swe) 3342, Paris (Can) 3240, Duvert (Swe) 3179, Duhovnik (Slo) 3165. Nonino è 17mo con 2917

0.18: Si è conclusa con la vittoria dello svedese Thelander con 2.08 la gara dell’alto del Decathlon

0.15: Chiusa a 4.05 la qualificazione dell’asta femminile. Queste le finaliste: Tautton, Mauberret, Abadie, H. Moll, Winberg, A. Moll, Sisterman, Bradshaw, Ohrt, Russis, Andersson, Ashurst, Triantayllou

0.13: Queste le qualificate alla finale del lancio del disco donne: Sralla, Filippidou, Obamakinwa, Havea, Raikiwasa, Iheoma, Benedetti, De Klerk, Seng, Bovele-Linaka, Stoppels, Leko

0.10: Primo oro del Mondiale al Kenya con Betty Chelangat che vince i 3000 donne con il tempo di 9’01″03, argento per la etiope Abebe con 9’03″85, bronzo per la keniana Cherop con 9’05″98

0.08. Se ne vanno in tre: le due keniane e l’etiope Abebe

0.06: Attacco delle keniane, rispondono le etiopi quando manca un km alla fine

0.05: La lettone Caune prova la selezione a metà strada dei 3000, risalgono le africane

0.03: E’ FINALE PER BENEDETTA BENEDETTI! 50.22 all’ultimo tentativo per l’azzurra che strappa il biglietto per la finale!

0.01: Tra poco l’ultimo tentativo di Benedetta Benedetti che deve superare 47.99 per conquistare il posto in finale

23.58: Al via nella finale dei 3000 siepi, primo titolo che si assegna a Calì, Abebe (Eth), Chisholm (Can), Nielson (Usa), Chebet (Uga), Kassou (Gre), Sirevag (Nor), Thomas (Can), Ben fares (Ger), Welde (Eth), Mononen (Fin), Chelangat (Ken), Caine (Lat), Peters (Usa), Cherop (Ken), Haugen (Nor)

23.50: Secondo nullo per Benedetta Benedetti che ha solo un lancio a disposizione per centrare la finale nel disco

23.48: Ripescaggio attraverso i tempi nella finale della 4×400 mista per Gran Bretagna e Polonia. L’Italia ha fatto ricorso, vedremo se sarà accettato

23.46: Grande prova dell’India che vince l’ultima batteria in 3’19″62, record asiatico, secondo posto per la Germania in 3’22″41

23.41: Al via nella terza batteria della 4×400 mista Germania, Gbr, Polonia, Sud Africa, Romania, India

23.39: Nell’asta femminile 4.05 superato da Tutton, Mauberret, A. Moll, Bradshaw, Sistermann, Abadie, H. Moll, Winberg

23.37: Nullo il primo lancio di Benedetta Benedetti nella qualificazione del disco. La greca Filippidou con 52.48 avvicina la qualificazione

23.35: Gli Stati Uniti vincono la seconda batteria con 3’18″62, secondo posto per la Giamaica in 3’19″74

23.31: Al via nella seconda batteria della 4×400 mista Australia, Usa, Kenya, Messico, Bahrain, Giamaica, Brasile

23.29: NOOOOOOOOOOOOOO! Squalifica per l’Italia nella staffetta 4×400 mista. Si qualifica la Repubblica Ceca con 3’29″45

23.25: Iniziata la qualificazione del disco nel gruppo B con Benedetta Benedetti che lancia per ultima. Al via Iheoma (Usa), Williams (Jam), Lind (Swe), Bork (Ger), Hyman (Fra), Havea (Nzl), Rasanen (Fin), Leko (Cor), Filippidou (Gre), Grant (Tto), Stuglyte (Ltu), Khunou (Rsa), Vaai (Aus), Benedetti (Ita)

23.24: E’ FINALE PER L’ITALIA! Gli azzurri vincono la prima batteria con 3’25″14, miglior prestazione mondiale stagionale, secondo posto per il Botswana con 3’29″28

23.22: Bene l’Italia in testa a metà gara

23.19: Non partono Bahamas e Nigeria

23.15: Al via la prima batteria 4×400 Ecuador, Bahamas, Nigeria, Italia, Repubblica Ceca, Botswana

23.08 tra 10 minuti la prima batteria della 4×400. per l’italia Boninti, Tessarolo, Zunino, Kabangu

23.03: Al via le qualificazione del salto con l’asta femminile. nel gruppo A: Tutton (Gbr), Ruiz (Col), Fernandez (Esp), Urbanowicz (Can), Moll (Usa), Bradshaw (Aus), Mauberret (Fra), Sistermann (Ger), Triantafyllou (Gre), Andersson (Fin), Burkhard (Sui) al via nel gruppo B: Abadie (Can), Moll (Usa), Ohirt (Ger), Neidere (Lat), Sabort (Esp), Winberg (Swe), Retsa (Gre), Garamvolgyi (Hun), Ashurst (Gbr), Russis (Fra)

22.59: Vince la settima batteria dei 110 hs l’australiano Willis con 13″67 davanti al serbo Vidojkovic con 13″69 e al giamaicano Lamb con 13″69

22.57: Al via la settima e ultima batteria dei 110 hs Mendes (Bra), Willis (Aus), Vidojkovic (Srb), Vitalis (Lca), Zhi Xian (Mas), Sendrea (Rou), Lamb (Jam)

22.54: Vince la sesta batteria il sudafricano Jacobs con 13″74 davanti all’australiano Lightfoot con 13″89 e al ceco Weiser con 13″94

22.53: Al via nella sesta batteria Polyak (Hun), Vasquez (Ven), Kobelt (Sui), Lightfoot (Aus), Weiser (Cze), Al-Shiblawi (Irq), Jacobs (Rsa)

22.51: Nonino esce di scena a 1,90

22.47: Lo statunitense Caldwell Vince la quinta batteria con 13″73 seguito dal tedesco Mordi con 13″77 e dal brasiliano Ornelas Dos Santos con 13″77

22.46: Due errori per Nonino a 1,90

22.43: Al via nella quinta batteria Dugue (Fra), Ornelas Dos Santos (Bra), Caldwell (Usa), Al-Rashidi (Qat), Bandara (Sri), Mordi (Ger), Amalda (Ind)

22.38 Hsieh vince la quarta batteria dei 110 hs con 13″75 davanti all’algerino Moncif con 13″79 e all’austriaco Diessl con 13″92

22.37: AL via nella quarta batteria dei 110 hs Pereira (Hon), Hsieh (Tpe), Manago (Jpn), Moncif (Alg), Keyser (Rsa), Diessl (Aut), Apodaca (Ecu), Palomeque (Col)

22.36: Nonino supera 1,87 al secondo tentativo

22.34: il bahamense Andrews vince la terza batteria dei 110 hs con 13″36 davanti al greco Roumtsios in 13″82 e allo statunitense Mixon in 14″10

22.27: Al via nella terza batteria dei 110 ostacoli Oumar (Fra), Roumtsios (Gre), Bangue (Cor), Mixon (Usa), Abe (Jpn), Mendieta (Par), Andrews (Bah)

22.26: Errore per Nonino al primo tentativo a 1.87

22.24: Il giamaicano Prince vince la seconda batteria con 13″80, davanti al ceco Schubert con. 13″82 e allo svedese Moberg con 13″83

22.22: Al via nella seconda batteria dei 110 hs: Giurgian (Ger), King (Can), Schubert (Cze), Moberg (Swe), Prince (Jam), Marques (Por), Radakovic (Srb)

22.20: La svedese Sralla si qualifica per la finale del disco con 54.51

22.17: Errore per Dentato che chiude ultimo con 15″22. Primo posto per l’olandese Sophia con 13″10, nuovo record mondiale stagionale under 20, secondo il portoghese Ambriz con 13″68, terzo il canadese Birade c on 13″73

22.15: Nonino supera 1.84 al primo tentativo

22.12: C’è anche Damiano Dentato al via della prima batteria dei 110 ostacoli. Avanzano i primi tre di ogni batteria e i migliori tre tempi. Al via Sophia (Ned), Sevcik (Svk), Ambriz (Por), Patrick (Grn), Oberti (Sui), Dentato (Ita), Birade (Can)

22.09: Nonino supera 1.81 al primo tentativo

22.07: La britannica Obamakinwa con 51.99 avvicina la qualificazione alla finale nel disco

22.05: Nonino supera 1.78 al primo tentativo

22.01: Al via nella qualificazione del disco, gruppo A, al via Krumina (Lat), Sralla (Swe), Stoppels (Ned), Valencia (Col), Rankin-Chitar (Nzl), De Klerk (Rsa), Obamakinwa (Gbr), Poznanovic (Srb), Burton (Srb), Burton (Usa), Insinna (Lie), Seng (Ger), Martin (Jam), Dobrowolska (Pol), Bovele-Linaka (Fra), Raikiwasa (Aus). 52.50 la misufra da superare per la finale

22.00: Nel gruppo B. Monneret (Den), Vrezen (Ned), Black (Fra), Lasch (Aut), Svoboda (Cze)Masing (Sui), Duhovnik (Slo), Gapal (Hun), Huber (Sui), Werner >(Ger), Lapinkero (Fin), Prenz (Ger), Jara (Cze)

21.58: La prima gara in programma è la quarta prova del Decathlon, il salto in alto. Nel gruppo A Ferrer (Esp), Hantson (Est), Thelander (Swe), Duvwert (Fra), Bacari (Bel), Ball (Gbr), Emmanuel (Ned), Nonino (Ita), Paris (Can), Rifflart (Fra), Van der Poel (Bel), Vogelsang (Nor), Mkhmoudov (Uzb), Sanchez (Cub)

21.56: La formazione italiana cercherà di entrare in finale nella 4×400 mista, così come il pesista Emmanuel Musumary che può fare molto bene.

21.53: Damiano Dentato sarà al via delle batterie dei 110 ostacoli, non ci saranno azzurre nella qualificazione del salto con l’asta

21.50: Nella seconda sessione l’azzurra Benedetta Benedetti proverà a conquistare un posto in finale nel lancio del disco con la possibilità di migliorare l’ottavo posto della scorsa edizione in Kenya.

19.55: Per il momento è tutto. L’appuntamento è per le 22 quando avrà inizio la sessione serale con tanti azzurri in gara

19.53: Questi gli atleti qualificati per la finale del lungo: Parada, Furlani, Konate, Ademola, Brackins, Saraboyukov, Ryan, Lin, Stamatonikolos, Williams, Boza, Kernbach

19.50: Si sta per concludere la qualificazione del lungo

19.48: I qualificati per la semifinale dei 100 maschile: Mondino, Sitali, Longa, Small, Bond, Florez Angulo, John, Gonzalez. Quarto degli esclusi Longobardi

19.46: Niente da fare per l’azzurro Baldi che salta 7.06 al terzo tentativo e resta lontano dalla zona qualificazione

19.45: Grande prova del malese Fahmi che vince l’ultima batteria in 10″09, secondo posto per il giapponese Yanagita con 10″24

19.40: Al via nella ottava e ultima batteria dei 100 Gonzalez (Pur), Mondino I(Arg), Fernandes (Bra), Fahmi (Mas), Yanagita (Jpn), Tarawally (Lbr), Small (Can), Khokhar (Ind)

10.38: Il giamaicano Nkrumie con vento contrario vince la penultima batteria dei 100 con 10″39 davanti al francese Erius in 10″56

19.37: Servirà un salto almeno da 7.55 per Baldi per dare l’assalto alla finale del lungo

19.36: Al via nella settima batteria dei 100 Erlandsson (Swe), Rodriguez (Mex), Erius (Fra), Reddemann (Ger), Gumilar (Slo>), Nkrumie (Jam), Aronategui (Pan), Diamante (Arg)

19.31: Il cubano Parada fa segnare la migliore misura della qualificazione con 7.95 e va in finale nel lungo

19.30: Il thailandese Boonson vince la sesta batteria con 10″20, secondo posto per lo statunitense Gizzi con 10″35. Sono quattro i tempi migliori di Longobardi in questa batteria. Longobardi è eliminato

19.29: Dopo le prime tre prove del decathlon l’olandese Emmanuel vola in testa con 2614, secondo lo sloveno Duhovnik con 2478, terzo lo svedese Thelander con 2464, quarto lo spagnolo Ferrer con 2417, quinto il britannico Ball con 2391. Nonino è 22mo con 2230

19.28: Al via nella sesta batteria dei 100 Onuoha (Ger), Correa (Bra), Boonson (Tha), Louko (Fin), Gizzi (Usa), Longa (Col), Daley (Ant), Vatican (Mon)

19.27: L’ungherese Galpal torna in testa al peso del Decathlon con 15.60

19.26: Modestissimo 7.25 per Baldi al secondo salto. Resta un tentativo per la qualificazione alla finale per l’azzurro nel lungo

19.24: Il britannico Onilogbo vince con. 10″39 la quinta batteria precedendo con lo stesso tempo lo statunitense Colbert, terzo l’australiano Bond con 10″43 che fa scalare in. quinta piazza tra i ripescati Longobardi

19.23: Emmanuel lancia 15.09 e si porta in testa alla classifica del decathlon

19.21: Al via nella quinta batteria dei 100 Bond (Aus), Williams (Biz), Colbert (Usa), Horatio (Guy), Grillo (Mlt), Pereira (Por), Mabilo (Ngr), Onilogbo (Gbr)

19.20: 10.31 per Nonino che dunque non si migliora, chiude il peso con 11.70 e guadagnerà 588 punti

19.17: La quarta batteria dei 100 va al giamaicano con 10″25 (vento +1.7), secondo posto per il giapponese Fujiwara con 10″41, terzo Florez Angulo con 10″456 che spinge Longobardi al quarto posto fra i ripescati

19.16: Al via nella quarta batteria dei 100 Fakorede (Ngr), Fujiwara (Jpn), Lee (Sgp), Davison (Jam), Alamo (Ven), Florez Angulo (Col), Castro (Gum), Evans (Bah)

19.15: L’ungherese Galpal lancia a 14.68 nel peso del decathlon, Ball a 14.55

19.13: Si sta completando la prima rotazione delle qualificazioni del lungo, Furlani ha ancora la migliore misura

19.11: Il rappresentante del Botswana Tebogo domina la terza batteria con 10″00, secondo il polacco Zakrzewski con. 10″40, terzo l’azzurro Longobardi con 10″54, terzo tempo di ripescaggio al momento

19.08: C’è Eduardo Longobardi al via nella terza batteria dei 100. I protagonisti: Howell (Cay), Belle (Ivb), Tebogo (Bot), Longobardi (Ita), Zakrzewski (Pol), Kangasoja (Fin), Augustine (Tto)

19.07: Piuccolo miglioramento per Nonino nel peso del Dedcathlon: 11.70 ma i punti sono oggettivamente pochi

19.06: Misura di 7.01 per l’altro azzurro Baldi nel lungo, serve molto di più per raggiungere Furlani in finale

19.05: MATTIA FURLANI!!!! SUBITO FINALE PER IL GIOVANISSIMO AZZURRO CON 7.85!

19.03: Il sudafricano Richardson vince la seconda batteria dei 100 con 10″33, davanti al cubano Espinosa con 10″41

19.01: Il francese Konate si qualifica subito per la finale del lungo con 7.80. Tra poco Furlani

18.59: Lancio corto, da 11.42 per Alessio Nonino nel peso. In testa Ball con 14.15, secondo Vriezen con 13.73

18.58: Al via nella seconda batteria dei 100 Manana (Mad), McCoy (Bah), Richardson (Rsa), Webster (Tto), Himaiad (Tha), Espinosa (Cub), Nhenga (Zim), John (Grn)

18.56: FANTASTICO ALESSIO FAGGIN! VINCE LA BATTERIA CON. 10″25, sbriciolato il personale e semifinale conquistata. Infortunio per Gordon. Secondo posto per il sudafricano Tshifura con 10″36

18.54: Anticipate le batterie dei 100 maschili. C’è Alessio Faggin al via nella prima. Primi due di ogni batteria e migliori otto tempi in semifinale. I protagonisti: Newton (Guy), Tshifura (Rsa), Sitali (Zam), Faggin (Ita), Fraser (Can), Miah (Ban), Gordon (Aus), Lawrence (Vin)

18.53: In ritardo le qualificazioni del lungo, iniziato il peso del decathlon. Fra un quarto d’ora le batterie dei 100

18.37: Nel gruppo B saranno al via Sabo (Bur), Kernbach (Sui), Shaw (Aus), Boza (Bra), Kitagawa (Jpn), Baldi (Ita), Ademola (Irl), Saraboyuko (Bul), Ryan (Vin), Bracking (Usa), Molina (Cub), Loum (Esp), Ramos (Col)

18.34: Tra poco la qualificazione del lungo maschile. 7.80 la misura da raggiungere per raggiungere la finale. Nel gruppo A Mattia Furlani. Questi i protagonisti: Konate (Fra), Watanabe (Jpn), Williams (Usa), Walimuni Mendis Abesekara (Sri), Tveita (Nor), Furlani (Ita), Zimmerman (Aru), Tesselaar (Ned), Beglaryan (Arm), Koletzko (Ger), Lin (Hkg), Stamatoniklos (Gre), Parada (Cub)

18.36: Vince l’australiana Hollingsworth con 2’08″21, seconda la svizzera Werro con 2’09″49, terza Perman con 2’09″42, quarta Koskela con 2’10″05. Ripescate per le semifinali Lovnes, Mamouni, Canazza e Barla

18.35: Martina Canazza si qualifica per la semifinale degli 800 con il terzo tempo di ripescaggio. Ultima batteria più lenta

18.31: Al via nella quinta e ultima batteria degli 800 donne Dimond (Rsa), Dwyer (Jam), Koskela (Fin), Hollingsworth (Aus), Perman (Swe), Werro (Sui), Guido (Nca), Ermert (Ger)

18.29: Batteria lenta la quarta degli 800. Vince l’etiope Tesfay con 2’09″67, seconda la statunitense Willis con 2’09″68, terza la neozelandese Hilton con 2’10″29, quarta Klojcnik con 2’10″40. Canazza mantiene il terzo tempo di ripescaggio quando manca solo l’ultima batteria

18.26: Questa la classifica del Decathlon dopo il salto in lungo: Thelander 1825, Emmanuel 1819, Paris 1801, Duhvnik 1777, Bacari 1747, Nonino è 13mo con. 1642

18.25: Al via nella quarta batteria degli 800 donne Tesfay (Eth), Willis (Usa), Pearson (Can), Sandilea (Ind), Hilton (Nzl), Downes (Gbr), Klojcnik (Slo)

18.22: Scala in terza posizione di ripescaggio Canazza dopo la terza batteria degli 800 vinta dalla statunitense Whittaker con 2’04″92, davanti alla turca Kocak con 2’05″37, terza Kitching con 2’05″48, quarta Maurina con 2’05″65

18.19: Al via nella terza batteria degli 800 Lovnes (Nor), Kitching (Aus), Whittaker (Usa), Kocak (Tur), Poma (Per), Jacobs (Rsa), Maurina (Lat)

18.18: Non si migliora Nonino con 6.84 nel terzo tentativo del lungo e dunque chiude con 7.06, che frutta 828 punti

18.16: Quinto posto e ripescaggio difficile per l’azzurra Canazza nella batteria che viene vinta dall’etipe Alem in 2’05″77, davanti alla britannica Ives in 2’07″35, terza Kipkirwok in 2’07″69, quarta Rosamilia in. 2’07″74, quinta Canazza in 2’08″69, secondo tempo di ripescaggio al momento

18.13: Salto da 7.34 per Duhovnik che gli vale il secondo posto nel lungo del decathlon

18.12: C’è Martina Canazza al via della seconda batteria degli 800. Le protagoniste: Kalil Kyzy (Kgz), Kipkirwok (Ken), Alem (Eth), Mosquera Tangarife (Col), Canazza (Ita), Ives (Gbr), Rosamilia (Sui), Chebet (Uga)

18.10: La keniana Chepchirchir vince la prima batteria degli 800 in 2’06″66 davanti alla slovena Sadek in 2’07″10, terza la finlandese Mattila in 2’07″36, quarta l’olandese Van Heerikhuize con 2’07″78

18.08: Tra poco il via della prima batteria degli 800 femminili. Primi 4 al prossimo turno, più i migliori quattro tempi. Al via Barla (Ind), Knelsen (Can), Sadek (Slo), Van Heerikhuize (Ned), Chepchirchir (Ken), Mamouni (Mar), Mattila (Fin), Herman (Png)

18.05: Grande salto dello svedese Thelander che atterra a 7.53 e guadagnerà tanti punti su tutti i rivali

18.03: L’azzurra Carcano è in finale con 10’37″35, ultimo tempo di ripescaggio

18.02: Agnese Carcano dovrebbe essere entrata in finale con l’ultimo tempo di ripescaggio. Attendiamo l’ufficialità

17.59: La keniana Cherotich con 9’38″18 vince la seconda batteria davanti all’etiope Yeshaneh in 9’41″99

17.57: perde terreno Carcano nella parte finale della gara e rischia di restare fuori dalla finale

17.54: Non si migliora Nonino al secondo tentativo: 6.97

17.52: Cherotich e Yeshaneh prendono un buon vantaggio, Carcano è fra le inseguitrici

17.49: Partita finalmente la seconda batteria dei 3000 siepi donne

17.42: 7.27 per lo svedese Thelander che si porta al secondo posto nel lungo del decathlon, terzo posto per il francese Duvert con 7.25

17.40: Problemi con l’apparato di partenza dei 3000 siepi

17.34: C’è Agnese Carcano a caccia della qualificazione nella seconda e ultima batteria dei 3000 siepi. Al via Morden (Aus), Dhahri (Tun), Baloga (Usa), McKillop (Aus), McClain (Usa), Carcano (Ita), Rath (Ger), De Freitas (Bra), Ennasri (Mar), Hinrichs (Ger), Gieselova (Cze), Cherotich (Ken), Yeshaneh (Eth)

17.33: Buon salto di apertura di Nonino nel lungo del Decathlon con. 7.06, che lo pone all’ottavo posto attuale

17.31: Vittoria nella prima batteria dei 3000 siepi per la etiope Almayew con 9’56″65, seconda l’etiope Kosgei con 10’09″89, poi Chegwemoi con il personale di 10’10″82, Varga con 10’21″72, Serrano 10’23″03. Ultima delle ripescabili la greca Kallimogianni con. 10’58″84

17.24: Nel lungo del decathlon Emmanuel arriva a 7.30, Blaecke a 7.12, Paris e Duhovnik a 7.11. Tra poco Nonino

17.22: Concluse le qualificazioni del peso donne. In finale vanno Nasfreddinova, De Klerk, Hamilton, Akyol, Havea, Maslana, Gippner, Silver, Lindeque, Lopez, Brzyszowska, Agyepong

17.20: Al via la prima batteria dei 3000 siepi donne con Serrano (Esp), Blaga (Rou), Kallimogianni (Gre), Piechowska (Pol), Varga (Hun), Kosgei (Ken), Almayew (Eth), Kohut (Ukr), Chekwemoi (Uga), Alvik (Nor), Miescher (Sui), Sahin (Tur), Huacasi (Per). Prime 5 in finale e migliori 5 tempi

17.17. Nel gruppo B della qualificazione del lungo del Decathlon Monneret (Den), Lasch (Aut), Werner (Ger), Vriezen (Ned), Blaecke (Fra), Duvert (Swe), Huber (Sui), Sanchez (Cub), Galpal (Hun), Masing (Sui), Lapinkero (Fin), Bacari (Bel), Prenz (Ger)

17.16: Al via il lungo del Decathlon. Nel gruppo A Paris (Can), Tara (Cze), Ball (Gbr), Thelander (Swe), Emmanuel (Ned), Rifflart (Fra), Svoboda (Cze), Duhovnik (Slo), Hantson (Est), Ferrer (Esp), Vogelsang (Nor), Nonino (Ita); Makhmudov (Uzb), Van der Poel (Bel)

17.12: Prova da dimenticare per Anna Musci che esce di scena in qualificazione del peso. 11.51 il terzo lancio, pòosizioni di rincalzo per lei con 13.10

17.11: Vince l’etioe Girma in 3’45″40, davanti allo statunitense Green in 3’45″80, terzo il britannico Hussey in 3’46″16, quarto e ripescato il neozelandese Powell con 3’46″56, quinto e ripescato l’austriaco Kamenschak, assieme allo svedese Grahn dalla prima batteria

17.10: Ultima batteria molto veloce. Serafini purtroppo è fuori dalla finale dei 1500

17.07: Queste le qualificate alla finale del giavellotto femminile Vilagos, Tsuji, Van der Vesthuizen, Sokota, Kover, Lahrs, Barrios, Murakami, Rotundo, Karell, Mielczarek, Suominen

17.05: Al via nella terza e ultima batteria dei 1500 maschili Green (Usa), Thibert (Bel), Vinduska (Cze), Nillessen (Ned), Ameri (Alg), Dawit Girma (Brn), Craig (Aus), Hussey (Gbr), Girma (Eth), Zinxunge (Rsa), Powell (Nzl), Kamenschak (Aut), Hauen (Nor)

17.02: Nullo per Anna Musci al secondo tentativo. Qualificata anche la rappresentante di Dominica Hamilton con 15.89, la uzbeka Nasrteddinova con 16.13 e la turca Akyol con 15.77

17.00: Cheruiyot vince con 3’40″96, secondo posto per il lussemburghese Henz con 3’45″04, terzo il canadese Davies con 3’45″55, quarto Kovacs in 3’47″20, quinto Serafini con 3’47″55. E’ il terzo tempo dei ripescati. C’è da sperare in una terza batteria lenta

16.55: Cheruiyot in fuga a un giro dalla fine, Serafini nelle prime posizioni del gruppo

16.53: C’è l’azzurro Serafini al via della seconda batteria dei 1500 che vede protagonisti Henz (Lux), Davies (Can), Jara (Chi), Schrick (Ger), Hassan (Dji), Timba (Fra), Ninavia Mamani (Bol), Vesty (Nzl), Kovacs (Hun), Cheruiyot (Ken), Maseda (Jpn), Alsweed (Kuw), Morepe (Rsa), Serafini (Ita)

16.52: C’è la prima qualificata alla finale del peso donne, la sudafricana De Klerk con 16.11

16.51: Vince la prima batteria dei 1500 il keniano Kimaiyo con 3’42″69, secondo l’etiope Kasaye con 3’43″06, terzo il polacco Rak con 3’44″84. Pçossibili ripescati lo svedese Grahn con 3’45″58, l’ugandese Kiprop con 3’48″43 e il gibutiano Diraneh con 3’50″72

16.50: Lancio di 13.10 per Anna Musci che è settima nel suo gruppo. Serve un metro e mezzo in più per la qualificazione

16.48. Gruppo di testa di sette nella prima batteria dei 1500 all’ultimo giro

16.46: Nel peso donne Akyol 15.38, Lopez 15.10, Havea 15.04. Nessuna ha ancora superato la misura per la finale. Tra poco Musci

16.44: Al via la prima delle tre batterie dei 1500 uomini. I primi tre in finale più i migliori tre tempi. I protagonisti: Rak (Pol), Gajdos (Cze), Diraneh (Dji), Kimaiyo (Ken), Szinte (Hun), Kasaye (Eth), Olsen (Nor), Grahn (Swe), Waskale (Ind), Tewalt (Usa), Knol (Ned), Erickson (Can), Kiprop (Uga), Cantlon (Aus)

16.40: Al via nel gruppo B del peso donne: Andreadi (Gre), Akyol (Tur), Gippner (Ger), Flynt (Usa), Rankin-Chitar (Nzl), Lopez (Esp), Maslana (Pol), Larina (Ukr), Agyepong (Gbr), Nasreddinova (Uzb), Lindeque (Rsa)

16.38: Al via nel gruppo A della qualificazione del peso Anna Musci. La misura da raggiungere per la finale è 15.70: Ndubuisi (Ger), Johnson (Jam), Havea (Nzl), Ntragkomirova (Gre), Silver (Nam), Herpin (Usa), Valencia (Col), Krumina (Lat), Musci (Ita), Brzyszkowska (Cze), De Klerk (Rsa), Hamilton (Dma)

16.36: La giapponese Tsuji con 56.07 si qualifica per la finale del giavellotto

16.33: Nel Decathlon dopo la prima prova in testa c’è il canadese Paris con 961, secondo l’olandese Emmanuel con 933, poi Bacari 931, Ferrer 915, Ball 883. Nonino è 16mo con 814

16.32: Alberto Nonino vince l’ultima batteria dei 100 con 11″21 che è il personale, davanti al finlandese Lapinkero con 11″23

16.28: Completato il primo round di lanci nelle qualificazioni del giavellotto, solo due atlete qualificate alla finale

16.27: Al via nella quarta e ultima serie dei 100 l’azzurro Nonino. Questi i protagonisti: Lapinkero (Fin), Nonino (Ita), Werner (Ger), Galpal (Hun), Masing (Sui), Huber (Sui), Duvert (Swe)

16.25: Netto successo dell’olandese Emmanuel nella terza serie del Dedcathlon con 10″68 davanti allo sloveno Duhovnik con 10″91 e al ceco Svoboda con 10″98

16.23: Si inserisce al quarto posto con 52.72 la tedesca Lahrs nel giavellotto

16.22: Al via nella terza serie dei 100 del Decathlon Duhovnik (Slo), Lasch (Aut), Svoboda (Cze), Van der Poel (Bel), Monneret (Den), Emmanuel (Ned), Rifflart (Fra)

16.19: Il canadese Paris si aggiudica la seconda serie dei 100 del Decathlon con 10″56 davanti al belga Bacari con 10″69, terzo lo spagnolo Ferrer con 10″76

16.17: La ungherese Kover è terza nella qualificazione del giavellotto con 52.73, quarta la colombiana Barros con 52.53

16.13: Al via nella seconda serie dei 100 del Decathlon Ferrer (Esp), Jara (Cze), Thelander (Swe), Paris (Can), Ball (Gbr), Bacari (Bel), Vriezen (Ned)

16.10: Il francese Prenz vince la prima serie dei 100 del Decathlon con 11″14 davanti al norvegese Vogelsang con 11″25

16.08: La serba Vilagos con 58.87 e la sudafricana Van der Vesthuizen con 54.92 si qualificano per la finale del giavellotto

16.07: Nella prima di 4 serie dei 100 del Decathlon al via Blaecke (Fra), Sanchez (Cub), Prenz (Ger), Hantson (Est), Makhmudov (Uzb), Vogelsang (Nor)

16.03: Queste le protagoniste della qualificazione del giavellotto. Non ci sono azzurre al via, 54.50 la misura di qualificazione: Mielczarek (Aus), Vilagos (Srb), Van der Vesthuizen (Rsa), Karell (Fin), Barrios (Col), Bailey 8Usa), John (Ger), Tsuji (Jpn), Suominen (Fin), Ozolina (Lat), Sokota (Cro), Kover (Hun), Rotundo (Uru), Navarro da Silva (Bra), Lahrs (Ger), Murakami (Jpn)

15.59: In chiusura della prima sessione di gare le batterie dei 100 piani con il grande favorito Letsile Tebogo (Botswana), primatista del mondo U20 ai Mondiali di Eugene (9.94) e campione in carica. Azzurri al via con Alessio Faggin cresciuto in stagione fino al 10.44 di Rieti e con Eduardo Longobardi che ci riprova dopo l’avventura di Gerusalemme nella quale ha raccolto l’oro con la staffetta e l’argento nei 200 metri.

15.57: Fari puntati sul promettentissimo Mattia Furlani, doppio campione europeo della categoria inferiore (U18) nel lungo e nell’alto, che è in Colombia per fare esperienza contro avversari di due anni più grandi ma vorrà dire la sua fin dalle qualificazioni del salto in lungo, così come l’altro azzurro Samuele Baldi.

15.55: Obiettivo superamento del turno nei 1500 maschili per il doppio campione italiano Thomas Serafini e ambizioni di ben figurare per Agnese Carcano nelle batterie dei 3000 siepi e per Martina Canazza nel primo turno degli 800.

15.52: Non ci saranno azzurre nella qualificazione del giavellotto che apre il programma, mentre nel peso femminile proverà Anna Musci a centrare un posto in finale, in una gara del peso che presenta anche l’oro uscente Miné de Klerk.

15.49: Nella prima parte del Decathlon ci sarà l’azzurro Alberto Nonino al via

15.46: Non ci saranno azzurri al via delle due finali in programma quest’oggi che vedono tra i favoriti gli atleti africani ma non solo.

15.48: L’Italia è presente all’appuntamento iridato giovanile con ben 46 azzurri (27 uomini, 19 donne). Nella prima giornata si assegnano due titoli, dei 3000 femminili e dei 5000 maschili.

15.45: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima giornata di gare del Mondiale Under 20 di atletica leggera 2022 in programma a Calì in Colombia.

