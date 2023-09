F1, Fernando Alonso: “Non mi dispiacerebbe avere gara bagnata”

Fernando Alonso esprime la propria opinione alla stampa alla vigilia del round di Spa-Francorchamps, 14ma tappa del Mondiale F1 2022. Lo spagnolo è atteso a dare battaglia con Alpine, squadra che lascerà al termine della stagione per una nuova avventura in Aston Martin al posto del tedesco Sebastian Vettel.

Il #14 della massima formula ha riportato ai media ai microfoni di ‘Speedweek.com’: “La pausa estiva è stata fondamentale per recuperare. Dopo anni di carriera sono sempre più convinto che sia una parte fondamentale della stagione viste le tante corse previste”.

L’asturiano ha continuato dicendo: “Bisogna sfruttare al meglio questo periodo anche se è sempre necessario allenarsi per non arrivare impreparati alla ripresa della stagione. Spa-Francorchamps è uno dei circuito più belli, ci sono parecchie opportunità per superare”.

Il due volte campione del mondo spera nella pioggia, una variabile da tenere in considerazione nella mitica pista che sorge nelle ‘Ardenne’: “Non mi dispiacerebbe avere gara bagnata, vogliamo offrire ai tifosi un bello spettacolo. Abbiamo tanto lavoro da fare, sono convinto che sarà una bella sfida con McLaren”.

Foto. LPS