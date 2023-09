Atletica, Italia show nel salto triplo: 3 azzurri in finale agli Europei, Ihemeje 2Â° con 17.20! Dallavalle 4Â°, Bocchi 7Â°

Gli azzurri hanno regalato spettacolo nelle qualificazioni del salto triplo agli Europei 2022 di atletica leggera e hanno staccato il biglietto per la finale. I tre italiani scesi in pedana a Monaco sono stati impeccabili e si sono guadagnati il diritto di disputare l’atto conclusivo della rassegna continentale. Tra un paio di giorni andranno a caccia delle medaglie: il tricolore è pimpante in questa specialità.

A destare la migliore impressione è stato un superbo Emmanuel Ihemeje: dopo l’ottimo quinto posto ai recenti Mondiali di Eugene, il 23enne ha timbrato un sontuoso 17.20 metri (0,9 m/s di vento a favore, personale all’aperto migliorato di sei centimetri), ampiamente oltre la norma di qualifica fissata a 16.95. Il nativo di Carrara ha chiuso il turno preliminare al secondo posto e fa sognare in grande.

Andrea Dallavalle, quarto in occasione della recente rassegna iridata, ha esordito con un buon 16.83, considerando una brezza contraria di 1,3 m/s e poi non è più tornato in pedana, ormai tranquillo del passaggio del turno. Il 22enne emiliano accede in finale con la quinta misura. Un positivo Tobia Bocchi è settimo con 16.55: quel salto, con addirittura 2,6 m/s di vento a sfavore, inizialmente glie era stato annullato in maniera incomprensibile, poi misurato in 16.84 e infine in 16.55.

Spicca il balzo magistrale del portoghese Pedro Pichardo: il Campione Olimpico di Tokyo 2020 e Campione del Mondo ha tuonato 17.36 metri al secondo tentativo utile e si è portato al comando della classifica. Il lusitano di origini cubane è il grande favorito della vigilia, sarà difficile da battere da parte dei nostri portacolori. Rilevante anche il 16.96 saltato dal francese Jean-Marc Pontvianne, visto che lo ha dovuto fare contro un muro di vento di 2,5 m/s.

In finale rivedremo anche lo spagnolo Marco Ruiz (16.76), il francese Enzo Hodebar (16.70), il britannico Ben Williams (16.47), il rumeno Razvan Grecu (16.44), il portoghese Tiago Pereira (16.36), lo spagnolo Pablo Torrijos (16.12), lo svedese Jesper Hellstroem (16.07).

Foto di FIDAL COLOMBO/FIDAL