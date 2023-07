Wimbledon 2022, risultati uomini 2 luglio: Kyrgios batte Tsitsipas, Nadal elimina Sonego. Bene Fritz e De Minaur

Cala il sipario su un’altra giornata a Wimbledon 2022. Sull’erba britannica si sono disputati oggi gli ultimi otto match valevoli per i sedicesimi di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni.

Niente da fare purtroppo per l’azzurro Lorenzo Sonego (n.27 del seeding), che perde contro lo spagnolo Rafael Nadal (testa di serie n.2) con il punteggio di 6-1 6-2 6-4 in un’ora e 58 minuti di gioco.

Eliminato anche Stefanos Tsitsipas (n.4 del torneo), sconfitto da Nick Kyrgios (n.40 del ranking) al termine di una sfida davvero assurda. Palline scagliate contro il pubblico, palline contro l’avversario, richieste di squalifica, “trash talking” e proteste contro giudici di sedia e di linea: è successo questo e molto altro in un match che verrà ricordato a lungo. Alla fine la spunta l’australiano con il punteggio di 6-7(2) 6-4 6-3 7-6(7) dopo tre ore e 11 minuti di gioco. Salgono così a quattro le vittorie di Kyrgios su cinque partite contro Tsitsipas. Il nativo di Canberra sfiderà ora ai quarti lo statunitense Brandon Nakashima.

Passano ai quarti Taylor Fritz, Alex De Minaur e Botic Van de Zandschulp. Lo statunitense (n.11 del seeding) batte lo slovacco Alex Molcan (n.51 al mondo) per 6-4 6-1 7-6(3). l’australiano (testa di serie n.19) ha la meglio sul britannico Liam Broady (n.132 ATP) per 6-3 6-4 7-5, mentre l’olandese (n.21 del torneo) supera il francese Richard Gasquet (n.69 del ranking) per 7-5 2-6 7-6(7) 6-1.

Negli altri incontri di giornata il cileno Cristian Garin (n. 43 al mondo) elimina lo statunitense Jenson Brooksby (n.29 del seeding) con il punteggio di 6-2 6-3 1-6 6-4, l’americano Brandon Nakashima (n.56 ATP) sconfigge nettamente il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros (n.109) per 6-4 6-4 6-1 e l’australiano Jason Kubler (n.99) batte lo statunitense Jack Sock (n.103) per 6-2 4-6 5-7 7-6(4) 6-3.

RISULTATI DI GIORNATA

C. Garin (CHI) – J. Brooksby (USA) (29) 6-2 6-3 1-6 6-4

A. De Minaur (AUS) (19) – L. Broady (GBR) 6-3 6-4 7-5

B. Nakashima (USA) – D. E. Galan Riveros (COL) 6-4 6-4 6-1

N. Kyrgios (AUS) – S. Tsitsipas (GRE) (4) 6-7 6-4 6-3 7-6

J. Kubler (AUS) – J. Sock (USA) 6-2 4-6 5-7 7-6 6-3

T. Fritz (USA) (11) – A. Molcan (SVK) 6-4 6-1 7-6

B. Van de Zandschulp (NED) (21) – R. Gasquet (FRA) 7-5 2-6 7-6 6-1

R. Nadal (ESP) (2) – L. Sonego (ITA) (27) 6-1 6-2 6-4

Foto: LaPresse