VIDEO Armand Duplantis record del mondo: pazzesco 6.21 metri nel salto con l’asta ai Mondiali

Armand Duplantis è volato a 6.21 metri e ha firmato il nuovo record del mondo di salto con l’asta sulla pedana di Eugene (Oregon, USA). Il fuoriclasse svedese si è esaltato nella giornata di chiusura dei Mondiali 2022 di atletica leggera, firmando una nuova impresa leggendaria nella sua carriera e conquistando anche il suo primo titolo iridato in versione outdoor a 22 anni.

Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha ritoccato di un centimetro quanto aveva fatto quattro mesi fa ai Mondiali Indoor e ha realizzato la miglior misura di sempre anche all’aperto, migliorando di cinque centimetri il 6.16 firmato qualche settimana fa nella sua Stoccolma. Di seguito il VIDEO del record del mondo firmato da Armand Duplantis nel salto con l’asta ai Mondiali 2022 di atletica leggera.

Mondo Duplantis. World Record. We Are All Witnesses. pic.twitter.com/pDVkuyBZ3K

— LSU Track & Field (@LSUTrackField) July 25, 2022