Tour de France 2022 oggi, prima tappa: percorso, altimetria, favoriti, tv. Il sogno in giallo di Filippo Ganna

L’attesa è finalmente terminata, inizia oggi il Tour de France 2022. Giunta all’edizione numero 109, la Grande Boucle parte dalla Danimarca ed in particolare dalla capitale Copenhagen. Sarà una cronometro a decidere chi indosserà la prima Maglia Gialla, ambitissimo simbolo del primato sul palcoscenico più importante.

LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE CON GANNA DALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 12.30

PERCORSO PRIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2022

13,2 km completamente pianeggianti per le strade di Copenhagen. Non mancano le curve tecniche, ma il tracciato presenta diversi rettilinei dove si potrà fare grandissima velocità. Anche il traguardo arriverà al termine di un lungo tratto di strada dritta ed ampia, sarà con ogni probabilità uno specialista a raggiungere il successo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Il favorito numero uno risponde ad un solo nome: Filippo Ganna. L’azzurro non si è nascosto e ha dichiarato che la Maglia Gialla è uno dei suoi obiettivi stagionali. Il Campione del Mondo dovrà fronteggiare avversari di altissimo livello, a partire da Wout Van Aert. La concorrenza non finisce qui e passa per la coppia elvetica formata da Stefan Küng e Stefan Bissegger. Anche Primoz Roglic e Tadej Pogacar, i due grandi favoriti per la generale, hanno grandi doti a cronometro, così come Kasper Agreen, Mattia Cattaneo e Mathieu Van der Poel.

STARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO: A CHE ORA PARTE FILIPPO GANNA

PROGRAMMA, TV E STREAMING

Orario prima partenza: 16.00

Orario ultimo arrivo: 19.10 (circa)

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 1.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.