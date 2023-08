Pallanuoto, Paolo Barelli: “Complimenti a tutti ed ora il prossimo obiettivo sono gli Europei”

L’Italia ha vinto per la prima volta nella sua storia la World League di pallanuoto. Un successo storico per il Settebello azzurro che ha battuto in finale a Strasburgo gli Stati Uniti per 13-9. Alla nostra nazionale mancava proprio solo questo titolo dopo aver messo in bacheca tre Olimpiadi, quattro Mondiali, tre Europei ed una Coppa del Mondo.

In finale gli azzurri hanno fatto valere la loro maggior forza nel secondo tempo, dopo che i primi due quarti si erano chiusi in parità sul 4-4. E’ stato un torneo veramente straordinario per l’Italia, che ha avuto probabilmente in finale un avversario più agevole rispetto a quarti di finale e semifinale, dove ha saputo battere prima la Serbia e poi la Spagna, prendendosi la rivincita della sconfitta nella finale mondiale di qualche settimana fa.

Felicissimo il numero uno della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli, che ha voluto congratularsi con tutti i componenti del Settebello: “Bravissimi. Complimenti a tutti, cominciando dal commissario tecnico Alessandro Campagna, proseguendo con il suo staff e arrivando ai giocatori, principali interpreti del lavoro tecnico, tattico ed atletico sostenuto quotidianamente. La squadra è stata allenata e preparata alla perfezione. Sono arrivati alla finale con gli Stati Uniti in condizioni eccellenti, dopo un mondiale e un common training in America ed hanno meritato di conquistare quello che rappresentava l’ultimo trofeo mancante nella bacheca azzurra: la World League. La semifinale con la Spagna ha riacceso in tutti noi i ricordi e le emozioni vissute meno di un mese fa a Budapest in occasione della finale mondiale. Questa volta abbiamo vinto noi e lo abbiamo fatto con grande merito. Lo spirito di gruppo, la predisposizione alla fatica e al sacrificio non sono mai mancati a questa squadra che oggi merita di festeggiare insieme a tutti noi.

Prosegue il commento di Barelli, che fissa già il prossimo obiettivo: “Un ringraziamento particolare va rivolto alle società, ai dirigenti e ai tecnici di club che collaborano in maniera sinergica con lo staff tecnico della Nazionale. Questo nuovo successo dimostra, ancora una volta, che il sistema federale funziona. I nostri tecnici, atleti e dirigenti sono tra i migliori al mondo, tra i più richiesti ed esperti: di questo siamo orgogliosi. Dobbiamo andare avanti così. Prossimo obiettivo gli Europei a Spalato. Forza ragazzi”.

