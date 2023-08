LIVE Paolini-Garcia 1-6 2-6, WTA Varsavia in DIRETTA: si ferma nuovamente in semifinale la corsa della toscana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13:47 E finisce qui anche la nostra DIRETTA LIVE scritta dell’incontro tra Jasmine Paolini e Carolina Garcia. Di tennis azzurro questo sabato è ancora denso, con le semifinali di Umago che inizieranno nel pomeriggio. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport un cortese buon weekend.

13:45 Incontro durato poco più di un’ora, dominato in lungo e in largo dalla transalpina. Impietose le statistiche, con Paolini capace di procurarsi soltanto una palla break, senza sfruttarla. 6 gli ACE di una Garcia perfetta al servizio.

CAROLINE GARCIA b. JASMINE PAOLINI 6-1 6-2. Con un servizio vincente termina un match praticamente mai in discussione. La toscana è stata letteralmente sommersa dai colpi potenti della sua avversaria. Garcia porta a 6 i set vinti consecutivamente contro l’azzurra, ed in finale sfiderà Ana Bogdan.

40-30 Quarto match point annullato da Paolini, brava ad aprirsi il campo con il dritto stretto.

40-15 Due match point Garcia. Straripante la francese con servizio e dritto.

30-15 Con un altro dritto solido la transalpina si riporta a due punti dal match.

15-15 Stavolta Garcia va a segno con la combinazione servizio e dritto.

0-15 Decolla il dritto della francese.

2-5 Game Paolini. Con il primo ACE del suo match Jasmine viene a capo di un difficile game, nel quale ha annullato tre match point. Dopo il cambio di campo Garcia servirà per il match.

AD-40 Lunga la risposta di dritto della numero 5 del seeding.

40-40 Spinge Garcia, che raccoglie il punto con il rovescio in avanzamento.

AD-40 Errore in risposta della francese. Palla del 2-5.

40-40 Si ferma sul nastro il rovescio di Garcia. Si va ai vantaggi.

30-40 Servizio vincente Paolini, resta un match point.

15-40 Bellissimo il dritto di Paolini, forse uno dei migliori punti giocati dall’azzurra.

0-40 Tre match point Garcia. Miracolo della francese, che con una volèe da metà campo va a palla match.

0-30 Doppio fallo Paolini, che ha ormai mollato.

0-15 In rete il rovescio di Jasmine in uscita dal servizio.

5-1 Game Garcia. Lunga la risposta di rovescio di Paolini, che ora va a servire per rimanere nel match.

AD-40 Servizio e dritto a segno per Garcia.

40-40 A metà rete il rovescio della transalpina in uscita dal servizio.

AD-40 Pesante il rovescio di Garcia, scappa via il recupero di Jasmine.

40-40 Dritto lungolinea bruciante di Paolini, si torna in parità.

AD-40 Servizio e dritto della francese, e nuova chance di 5-1.

40-40 Servizio vincente Garcia.

40-AD Palla break Paolini. Doppio fallo Garcia, arriva la prima palla break del match per l’azzurra.

40-40 Rabbiosa la risposta di dritto di Paolini, che chiude con lo smash a rimbalzo e per la prima volta forza un game in risposta ai vantaggi.

40-30 ACE Garcia, il sesto.

30-30 Termina in rete il rovescio in uscita dal servizio della transalpina.

30-15 Servizio esterno, rovescio dall’altra parte e schiaffo al volo di dritto. Perfetta la francese.

15-15 ACE Garcia, il quinto.

0-15 Gran punto vinto dell’azzurra, che fa suo il braccio di ferro da fondo.

4-1 Doppio break Garcia. Risposta profonda e potente. In un amen Jasmine perde il servizio per la seconda volta consecutiva.

0-40 Tre palle del doppio break Garcia. Si mette male, termina in corridoio il dritto in allungo dell’azzurra.

0-30 Dritto vincente lungolinea esplosivo della francese.

0-15 Risposta perfetta di Garcia, che piomba a rete e timbra il punto.

3-1 Game Garcia. Implacabile la francese, che con un servizio vincente conferma il break.

40-15 In rete il tentativo di dritto di Paolini, arrivano due palle del 3-1.

30-15 ACE Garcia, il quarto.

15-15 Brava Jasmine, che con il rovescio porta a casa il secondo punto del game.

15-0 Perde gli appoggi Paolini, e subisce l’ennesimo dritto vincente dell’avversaria.

2-1 Break Garcia. Con il secondo doppio fallo del game la toscana cede la battuta anche in questo avvio di secondo set.

15-40 Due palle break Garcia. La francese continua a martellare mettendo i piedi dentro il campo.

15-30 Doppio fallo Paolini.

15-15 CHE PUNTOOO! Paolini attacca, viene rispedita indietro dal lob dell’avversaria, ma piazza poi un passante di dritto sulla riga spettacolare.

0-15 In corridoio il rovescio di Jasmine in uscita dal servizio.

1-1 Game Garcia. Con un rovescio vincente lungolinea la francese tiene il servizio.

40-30 Risponde bene e attacca con il dritto Paolini, che non molla il game.

40-15 Come si è difesa Garcia, che piazza il lob di dritto negli ultimi cm di campo.

30-15 ACE Garcia, il terzo.

15-15 Perde il controllo del rovescio la transalpina.

15-0 Spinge Garcia, che mette a segno un nuovo dritto vincente.

1-0 Game Paolini. Con la combinazione servizio a uscire e rovescio lungolinea Jasmine tiene la battuta.

40-30 Risposta di rovescio potente e profonda della francese.

40-15 Erroraccio di Garcia, che manda in rete lo schiaffo al volo di dritto. Due palle dell’1-0 Paolini.

30-15 Servizio vincente Jasmine.

15-15 E’ ottimo invece questo dritto lungolinea della toscana, che chiude con lo smash a rimbalzo.

0-15 Brutto errore di Paolini, scarica sul dritto.

SECONDO SET

6-1 PRIMO SET GARCIA. Con un ACE al centro la transalpina chiude in appena 25 minuti un primo set letteralmente dominato.

40-30 Servizio vincente Garcia, che si procura il set point.

30-30 Finisce in rete la ribattuta della toscana.

15-30 Termina lunga la risposta di rovescio dell’azzurra.

0-30 Doppio fallo Garcia.

0-15 Bellissimo questo dritto vincente di Paolini, che cerca di scuotersi.

5-1 Doppio break Garcia. Arriva un altro vincente con il dritto per Caroline, che prende l’iniziativa sull’ennesima seconda di Jasmine.

40-AD Palla del doppio break Garcia. Risposta vincente sulla riga della transalpina. Pochissime prime in campo per Paolini.

40-40 Stavolta è fulminante la risposta di dritto della francese. Primo game ai vantaggi.

40-30 Arriva un altro regalo in risposta della testa di serie numero 5.

30-30 Con questo schema tattico Garcia mette in conto anche tanti errori in risposta, come quest’ultimo.

15-30 Molto aggressiva la francese, che risponde bene di rovescio e chiude il punto a rete.

15-15 Vola out la risposta di rovescio di Garcia.

0-15 In rete il rovescio di Paolini in uscita dal servizio.

4-1 Game Garcia. Stavolta il servizio vincente è centrale. La francese tiene ancora una volta la battuta e torna ad allungare in questo primo set.

40-30 Gran servizio vincente esterno per Garcia.

30-30 Perde il controllo del rovescio Paolini.

15-30 Risposta meravigliosa in allungo dell’azzurra.

15-15 Bene Paolini, che tiene alta l’intensità dello scambio e provoca l’errore dell’avversaria.

15-0 Servizio vincente Garcia.

1-3 Game Paolini. Altro buon servizio dell’azzurra, che si sblocca e porta a casa il primo game del suo match.

40-15 Servizio vincente al corpo di Jasmine, che si procura due chance di 1-3.

30-15 Arriva un altro errore con il dritto da parte di Garcia.

15-15 Stecca il dritto Paolini.

15-0 Vola via la risposta di dritto della francese.

3-0 Game Garcia. Scappa via il dritto dell’azzurra. Garcia conferma il break e allunga sul 3-0.

40-30 ACE Garcia, il primo.

30-30 Affossa in rete il dritto la francese.

30-15 Risponde corto Paolini, e la transalpina piazza il rovescio vincente.

15-15 Doppio fallo Garcia.

15-0 Termina fuori la risposta della toscana.

2-0 Break Garcia. Peccato, dopo un ottimo rovescio Jasmine manda out una comoda volèe di dritto.

15-40 Primo punto di Paolini, che raccoglie l’errore in risposta dell’avversaria.

0-40 Tre palle break Garcia. Che avvio della transalpina, che aggredisce in risposta e si catapulta a rete.

0-30 La volèe di dritto di Garcia bacia il nastro e si spegne nel campo dell’azzurra.

0-15 Lungo il dritto di Paolini in uscita dal servizio.

1-0 Game Garcia. Con un dritto inside out profondo e potente la francese chiude agevolmente il primo gioco.

40-0 In corridoio il dritto di Jasmine.

30-0 Ancora un’ottima seconda di Garcia, con la risposta di dritto dell’azzurra che non oltrepassa la rete.

15-0 Non passa la risposta di rovescio di Paolini.

PRIMO SET

12:38 Le due giocatrici sono in campo. Iniziano le operazioni di riscaldamento. Tra poco più di 2 minuti comincerà l’incontro con la francese al servizio. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

12:34 Paolini ha raggiunto la seconda semifinale consecutiva dopo la bella cavalcata nel WTA di Palermo. Proverà stavolta a centrare la finale.

12:29 Terzo confronto diretto tra le due giocatrici, con la francese che ancora non ha perso alcun set. L’ultimo testa a testa risale a poche settimane fa. In quel di Losanna la toscana riuscì ad aggiudicarsi 6 game.

12:25 Ana Bogdan chiude la prima semifinale vincendo per 7-5 7-5 contro una coriacea Baindl. Tra pochi minuti entreranno in campo Jasmine Paolini e la francese Caroline Garcia. Qualche goccia di pioggia ha fatto capolino nel finale dell’incontro precedente, ma per ora sembra tutto regolare.

11:12 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Garcia. Si è appena concluso un tiratissimo primo set tra Baindl e Bogdan, con quest’ultima che si è imposta con lo score di 7-5. Al termine di quest’incontro sarà la volta dell’azzurra.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta della seconda semifinale del torneo WTA 250 di Varsavia tra Jasmine Paolini e la francese Caroline Garcia. Quello che si giocherà sulla terra rossa polacca sarà il terzo confronto diretto tra le due giocatrici, con la transalpina che non ha ancora perso un set dopo le vittorie maturate agli US Open 2020 e nel torneo di Losanna di poche settimane fa.

Paolini, ventiseienne di Bagni di Lucca, è alla seconda semifinale consecutiva dopo quella raggiunta a Palermo pochi giorni fa. La toscana, nel percorso sino al penultimo atto della kermesse polacca, ha sconfitto in due set all’esordio la macedone Kovinic, per poi spuntarla in tre set dapprima con la francese Burel, poi con la svizzera Golubic. Jasmine vanta due titoli WTA in carriera, entrambi conquistati nella passata stagione a Bol e Portorose, e va alla caccia del tris in quel di Varsavia.

Dal canto suo Garcia, ventinovenne di Saint-Germain-en-Laye, sta cercando di riemergere dopo stagioni buie. Vincitrice di nove titoli WTA, tra cui quello di Bad Homburg lo scorso giugno, nella capitale polacca ha sconfitto in due set la nipponica Doi e l’azzurra Cocciaretto, per poi dare un grosso dispiacere agli appassionati polacchi battendo in tre set la numero uno del ranking WTA Iga Swiatek.

La semifinale del torneo WTA di Varsavia tra Jasmine Paolini e Caroline Garcia sarà il secondo match sul campo centrale a partire dalle 10.00 dopo Baindl-Bogdan. Potrete seguire l’evento in diretta TV su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre), ed in streaming sulle piattaforme del suddetto canale. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: LaPresse