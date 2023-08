GTWC Europe, 24 Ore Spa: Lamborghini cede a Mercedes la pole

Lamborghini cede a Mercedes la prima casella dello schieramento della 24 Ore di Spa-Francorchamps a poche ore dal via dell’evento. Manca infatti sempre meno alla maratona belga, indetta per questo pomeriggio alle 16.45.

Orange1 K-PAX Racing #6, al top ieri con Andrea Caldarelli durante la superpole, ha perso entrambi i giri cronometrati ed ha subito una retrocessione di 10 posizioni sullo schieramento di partenza per un’irregolarità riscontrata durante le verifiche tecniche.

La Mercedes #88 (AMG Team Akkodis ASP #88) eredita la prima casella dello schieramento e tra meno di sei ore guiderà il gruppo nella discesa che porta ad Eau Rouge davanti a Dinamic Motorsport #54 (Porsche), AMG Team Getspeed #2 (Mercedes) ed Emil Frey Racing #63 (Lamborghini).

Con l’annullamento dei tempi ed una successiva penalità di 10 posti sulla griglia, la Lamborghini #6 di Caldarelli/Mapelli/Pepper scivola in 30ma delle 66 posizioni che compongono il gruppo della principale gara al mondo riservata alle GT3. Attenzione anche a Valentino Rossi, sanzionato con due penalità di 5 posizioni per non aver delle infrazioni durante le prove libere. Il ‘Dottore’, per questa ragione, non scatterà 25mo, ma oltre la 30ma piazza.

Alle 16.45 il via della terza tappa del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup, la seconda per l’Intercontinental GT Challenge Europe Powered by Pirelli, serie globale di SRO che vede ai nastri di partenza cinque costruttori (Audi, Mercedes, Ferrari, Lamborghini e Porsche).

Foto. LPS