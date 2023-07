Giro d’Italia Donne 2022, Elisa Balsamo concede il bis: volata vincente a Reggio Emilia!

Doppietta personale per Elisa Balsamo al Giro d’Italia 2022. La campionessa del mondo, dopo aver trionfato a Tortolì, si ripete nella quarta tappa della corsa rosa, la Carpi-Reggio Emilia di 126,1 chilometri sopravanzando ancora una volta il duo olandese Charlotte Kool (Team DSM)-Marianne Vos (Jumbo-Visma). Non cambia la classifica generale, con Annemiek Van Vleuten (Movistar) che rimane leader della generale.

In una giornata abbastanza tranquilla per chi si occupa della classifica generale, sono le azzurre Matilde Vitillo (Bepink) e Iris Monticolo (Top Girls Fassa Bortolo) a dare il la alla fuga di giornata, raggiunte attorno al trentesimo chilometro da Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo), Hannah Barnes (Uno-X Pro Cycling Team) e Anastasia Carbonari (Valcar – Travel & Service).

Il gruppo sembra quasi annoiato e lascia fare; le prime cinque toccano un margine che supera di poco i cinque minuti attorno ai -50 dal traguardo, fino a che la Jumbo-Visma di Marianne Vos non prende il comando delle operazioni. L’andatura del team olandese fa crollare il margine delle fuggitive, dunque ci prova la Bariani tutta da sola, ma il coraggio dimostrato non le basta, poiché viene ripresa a 4 chilometri dal traguardo.

Si va dunque per la volata, assai convulsa anche a causa di una caduta in mezzo al gruppo subito dopo la Flamme Rouge, tra le coinvolte anche Silvia Zanardi (Bepink) ed Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), che non perderanno tempo in classifica essendo avvenuto nei tre chilometri finali. Le sprinter non pagano conseguenze essendo in avanti a battagliare e la lotta è serrata: la spunta di nuovo la campionessa del mondo in carica battendo il duo olandese composto da Charlotte Kool e Marianne Vos. Ai piedi del podio Chiara Consonni (Valcar-Travel & Service), quarta, e Marta Bastianelli (UAE Team ADQ), quinta.

Foto: Massimo Fulgenzi/PMG Sport/SprintCyclingAgency©2022