Ciclismo, Filippo Ganna non parteciperà agli Europei. Marco Villa: “Prepariamo bene i Mondiali”

Filippo Ganna non parteciperà agli Europei 2022 di ciclismo, che andranno in scena a Monaco (Germania) dall’11 al 23 agosto. Il Campione del Mondo a cronometro si è chiamato fuori dalla rassegna continentale, aperta alle prove su strada e su pista (oltre che a BMX e mountain bike). A confermarlo è stato Marco Villa, CT della Nazionale su pista, come ha spiegato a Francesca Cazzaniga in un’intervista a OA Sport: “A oggi non sono in programma, aveva intenzione di fare la prova su strada ma non so che cos’abbia deciso. Lasciamo stare per quanto riguarda la pista e prepariamo bene i Mondiali. Verrà in pista ad allenarsi nei prossimi giorni per finalizzare il lavoro su strada“.

Filippo Ganna è stato uno dei grandi motori del quartetto che lo scorso anno conquistò la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre su pista alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il piemontese non è riuscito a vincere le cronometro dell’ultimo Tour de France, come avrebbe invece sperato, e ora si concentrerà sui prossimi appuntamenti della stagione, senza prendere parte alla kermesse in terra tedesca. Quantomeno per quanto concerne la pista, vedremo se ci saranno novità in altro senso per quanto riguarda la strada.

L’Italia sarà un po’ spuntata, visto che mancheranno anche Simone Consonni e Jonathan Milan, come ha riferito Marco Villa. Il CT è intenzionato a convocare alcuni giovani per affiancare Liam Bertazzo e Francesco Lamon. I Mondiali di ciclismo su pista si disputeranno a Montigny-le-Bretonneux (Francia) dal 12 al 16 ottobre, mentre quelli su strada sono in programma a Wollongong (Australia) dal 18 al 25 settembre.

Foto: Lapresse