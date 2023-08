Beach volley, World Tour 2022 Gstaad. Bianchin/Scampoli: sconfitta con onore con le campionesse del mondo e nono posto

Si ferma negli ottavi di finale contro le campionesse del mondo Duda/Ana Patricia la corsa di Margherita Bianchin e Claudia Scampoli nel torneo Elite di Gstaad in Svizzera. Una sconfitta più che onorevole per le azzurre che hanno dovuto inchinarsi alle forti brasiliane al termine di un match dai due volti.

Primo set a senso unico a favore della coppia verde-oro che è partita forte e, grazie all’ottima prova di Ana Patricia in attacco, si è imposta 21-13. Cambia lo scenario nel secondo set con le azzurre che riescono a tenere il ritmo delle rivali e sognano di poter allungare il match in un finale rocambolesco che vede Ana Patricia/Duda prevalere con il punteggio di 24-22. Bianchin/Scampoli escono dal campo con gli applausi e un’ulteriore iniezione di fiducia in vista dei prossimi appuntamenti.

Semifinali a sorpresa nel torneo maschile con due coppie uscite deluse dal Mondiale di Roma, i cechi Perusic/Schweiner e gli olandesi Varenhorst/Van de Velde che oggi sfideranno rispettivamente Bruno Schmidt/Saymon, unica coppia brasiliana rimasta in gara e i cileni Grimalt/Grimalt. Ritiro negli ottavi di finale per i campioni di tutto Mol/Sorum.

Ottavi di finale maschili: Cherif/Ahmed (Qat)-Bruno Schmidt/Saymon (Bra) 1-2 (18-21, 21-15, 11-15), Sowa/Pfretzschner (Ger)-Luini/Penninga (Ned) 2-1 (22-20, 16-21, 16-14), Hörl/Horst (Aut)-Boermans/Immers (Ned) 2-0 (21-15, 21-15), Perusic/Schweiner (Cze)-Seidl/Waller (Aut) 2-1 (21-14, 16-21, 18-16), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Grimalt/Grimalt (Chi) 1-2 (19-21, 21-13, 13-15), Krattiger/Breer (Sui)-Ermacora/Pristauz (Aut) 2-1(14-21, 21-17, 15-9), Berntsen/Mol (Nor)-Renato/Vitor Felipe (Bra) 0-2 (15-21, 18-21), Mol/Sørum (Nor)-Varenhorst/Van De Velde (Ned) 0-2 (0-21, 0-21).

Quarti di finale maschili: Hörl/Horst (Aut)-Perusic/Schweiner (Cze) 0-2 (19-21, 19-21), Renato/Vitor Felipe (Bra)-Varenhorst/Van De Velde (Ned) 1-2 (25-27, 21-18, 7-15), Bruno Schmidt/Saymon (Bra)-Sowa/Pfretzschner (Ger) 2-0 (21-18, 21-15), Grimalt/Grimalt (Chi)-Krattiger/Breer (Sui) 2-0 (21-18, 21-15).

Semifinali maschili: Perusic/Schweiner (Cze)-Bruno Schmidt/Saymon (Bra), Grimalt/Grimalt (Chi)-Varenhorst/Van De Velde (Ned)

Sedicesimi di finale femminili: Ishii/Mizoe (Jpn)-Ittlinger/Schneider (Ger) 2-1 (19-21, 21-19, 15-13), Maria Antonelli/Fernanda (Bra)-Bianchin/Scampoli (Ita) 1-2 (21-18, 15-21, 12-15), Laboureur/Schulz (Ger)-Ahtiainen/Lahti (Fin) 0-2 (17-21, 17-21), Gallay/Pereyra (Arg)-Nuss/Kloth (Usa) 0-2 (15-21, 18-21), Barbara/Carol (Bra)-Helland-Hansen/Olimstad (Nor) 2-0 (22-20, 21-19), Borger/Sude (Ger)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha) 2-0 (21-16, 21-17), Taiana Lima/Hegeile (Bra)-Böbner/Vergé-Dépré (Sui) 2-0 (23-21, 21-14), Quiggle/Schermerhorn (Usa)-Tainá/Victoria (Bra) 1-2 (14-21, 21-16, 13-15).

Ottavi di finale femminili: Pavan/Melissa (Can)-Ishii/Mizoe (Jpn) 2-1 (19-21, 21-17, 15-7), Duda/Ana Patrícia (Bra)-Bianchin/Scampoli (Ita) 2-0 (21-13, 24-22), Kravcenoka/Graudina (Lat)-Ahtiainen/Lahti (Fin) 2-1 (22-20, 14-21, 15-10), Carro/Lobato (Esp)-Barbara/Carol (Bra) 0-2 (13-21, 15-21), Stockman/Kraft (Usa)-Borger/Sude (Ger) 0-2 (14-21, 19-21), Clancy/Mariafe (Aus)-Taiana Lima/Hegeile (Bra) 2-0 (21-18, 21-7), Brandie/Bukovec (Can)-Tainá/Victoria (Bra) 2-0 (22-20, 21-12), Hüberli/Brunner (Sui)-Nuss/Kloth (Usa) 1-2 (16-21, 21-16, 14-16).

Quarti di finale femminili: Pavan/Melissa (Can)-Duda/Ana Patrícia (Bra), Barbara/Carol (Bra)-Borger/Sude (Ger), Brandie/Bukovec (Can)-Clancy/Mariafe (Aus), Kravcenoka/Graudina (Lat)- Nuss/Kloth (Usa)

Foto Fivb