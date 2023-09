Vela, Allianz Regatta 2022: avvio positivo per l’Italia nel kite, nel 470 misto e nei 49er

Dopo una prima giornata quasi completamente priva di azione a causa del meteo, quest’oggi è entrata finalmente nel vivo l’Allianz Regatta 2022 valida anche come seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di vela olimpica ed in programma tra Almere ed Amsterdam.

Avvio molto positivo in casa Italia nel 470 misto, con la coppia formata da Elena Berta e Jacopo Izzo attualmente in vetta alla classifica generale dopo tre prove grazie ad uno score di 1-9-1 in una flotta però poco numerosa (14 barche).

Ancor più significativo ed incoraggiante il terzo posto provvisorio overall di Simone Ferrarese/Leonardo Chistè nei 49er (40 imbarcazioni iscritte) dopo cinque regate di flotta a quota 13 punti, mentre sono più lontani in 16ma piazza Marco Anessi Pè/Edoardo Gamba con 30.

Bel Paese estremamente competitivo anche nel Formula Kite maschile, con Lorenzo Boschetti 2° ed il giovanissimo Riccardo Pianosi 3° nella generale dopo quattro prove appena alle spalle del leader francese Benoit Gomez. Buoni parziali anche nella flotta femminile: Sofia Tomasoni è settima, Maggie Pescetto nona e Tiana Laporte 12ma, tutte in lizza per la qualificazione alle Medal Series.

Zona podio ancora nel mirino per quasi tutte le coppie tricolori tra i 49erFX: quinta posizione provvisoria dopo quattro regate per Alexandra Stalder/Silvia Speri, settima per Sofia Giunchiglia/Giulia Schio, ottava per Jana Germani/Giorgia Bertuzzi e nona per Arianna Passamonti/Giulia Fava.

Partenza tutta in salita invece nel singolo femminile ILCA 6, con Carolina Albano migliore delle azzurre che occupa il 14° posto overall subito davanti a Sara Savelli. Molto attardate le quotate giovani emergenti Giorgia Della Valle (31ma) e Chiara Benini Floriani (33ma).

Foto: Pagina FB FIV