Roland Garros 2022: Trevisan dovrà contenere la potenza di Cori Gauff e farla muovere

Sarà una giornata dedicata completamente al tabellone femminile al Roland Garros 2022. Oggi si terranno le due semifinali e c’è veramente grande attesa in Italia per la partita di Martina Trevisan. La toscana è ad un passo dal sogno, ma dovrà vedersela prima con l’americana Cori Gauff; nell’altra parte del tabellone invece si affronteranno Iga Swiatek e Daria Kasatkina.

Saranno proprio la polacca e la russa a scendere in campo per prime. Swiatek va a caccia della trentaduesima vittoria consecutiva in una stagione che la sta assolutamente consacrando come la dominatrice del circuito WTA. Dall’altra parte della rete si troverà una Kasatkina in grandissima forma e che si è guadagnata la prima semifinale Slam della carriera dopo aver brillantemente sconfitto Giorgi e Kudermetova.

La polacca e la russa si sono già affrontate per tre volte in questa stagione e ha sempre vinto nettamente Swiatek, che è assolutamente la favorita anche oggi. Kasatkina deve giocare la partita perfetta e provare a non lasciare il comando dello scambio all’avversaria, un po’ come ha fatto, anche solo per un set, la cinese Zheng, unica capace a portare al terzo la numero uno del mondo.

Come si diceva, però, l’attesa dell’Italia è tutta per la partita di Martina Trevisan contro Cori Gauff. Nove anni dopo un’italiana è tornata in semifinale in uno Slam, con la toscana che sta vivendo assolutamente il miglior momento della carriera. Martina è imbattuta da dieci partite consecutive, otto delle quali vinte per due set a zero. Anche per Gauff è comunque una partita storica, visto che la giovane americana non si era mai spinta oltre gli ottavi in uno Slam e adesso a Parigi si è finalmente sbloccata.

Considerata da sempre il futuro del tennis americano, Gauff sta giocando molto bene e può mettere in difficoltà Trevisan con i suoi colpi potenti. L’azzurra dovrà essere molto brava a muovere la statunitense, metterla in difficoltà con le sue variazioni, proprio come fatto nel 2020, quando rimontò Gauff (4-6 6-2 7-5) nel secondo turno, mettendo un tassello importante nella sua scalata verso i quarti di finale di quell’edizione. Oggi la posta in palio è maggiore, ma tutta l’Italia tennistica è pronta a spingere ancora una volta Martina verso un sogno immenso.

