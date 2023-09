Roland Garros 2022: Marin Cilic supera Rublev al super tie-break del quinto set e vola in semifinale

Marin Cilic non si ferma più e, dopo il netto successo agli ottavi sul n.2 al mondo Daniil Medvedev, si impone anche su Andrey Rublev e raggiunge per la prima volta in carriera le semifinali del Roland Garros. 5-7 6-3 6-4 3-6 7-6 (2) il punteggio della sfida dopo 4 ore e 14 minuti di gioco sul Philippe Chatrier. Il 33enne croato attende di conoscere adesso il suo prossimo avversario, che uscirà dal derby scandinavo serale tra Holger Rune e Casper Ruud.

Nel primo set c’è grande equilibrio, con Rublev che tiene comodamente i propri turni di servizio. Cilic, invece, deve prima affrontare tre palle break nel settimo gioco e poi altre due nel nono, ma riesce comunque sempre ad annullarle. Il break, però, è nell’aria ed arriva proprio sul finire del set nell’undicesimo gioco. Il russo non concede possibilità di replica all’avversario e chiude sul 7-5.

Cilic gioca un eccellente secondo set, condito da ben ventuno vincenti e nove ace. Il croato scappa via subito con il break in apertura e si porta sul 3-0. Rublev difende una palla del doppio break nel sesto game e prova a restare vicino a Cilic, che comunque non lascia spazio al russo, concludendo la seconda frazione in suo favore per 6-3.

Il croato ha il controllo degli scambi e della partita soprattutto. Rublev fatica molto nei turni di servizio dell’avversario, ma riesce almeno a salvarsi nei suoi, annullando due palle break nel quinto game. Cilic si procura un’altra palla break nel settimo gioco e questa volta è decisiva per il croato che allunga poi sul 5-3. Il croato non sbaglia e si impone per 6-4, portandosi avanti di un set nel match.

Nel quarto set Rublev ritrova un po’ di ritmo da fondo e alza il proprio livello di gioco. Cilic sembra avere ancora il comando del match ed invece un po’ a sorpresa il croato deve fronteggiare una palla break nell’ottavo game. Il rovescio tradisce il croato ed il russo ha la possibilità di servire per il set. Una chance che il numero sette del mondo non spreca, chiudendo 6-3 e portando il match al quinto.

L’equilibrio non si spezza ad inizio quinto set, con Cilic che prova ad impensierire Rublev nel quarto game, portandosi sullo 0-30, ma con il russo che riesce comunque a tenere il servizio. Si procede on serve senza palle break fino al decimo gioco, in cui Rublev annulla un match point grazie ad un ottimo rovescio lungolinea impattando poi sul 5-5. Il n.7 ATP si procura a sua volta una chance di break nel game successivo, ma il croato è glaciale e la cancella con un ace restando così avanti nel punteggio.

Si va al super tie-break: Cilic è il primo a vincere un punto in risposta e va avanti 4-2, per poi aggredire nuovamente la seconda di Rublev e piazzare il secondo mini-break. Il parziale positivo del croato si allunga grazie ad un livello di gioco incredibile nei colpi di inizio scambio e chiude i conti con un clamoroso 10-2 finale sull’ultimo rovescio in rete del russo.

