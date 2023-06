Rally Sardegna 2022: Ott Tanak fa sua la tappa italiana, Kalle Rovanpera sempre in fuga nella generale

Un solidissimo Ott Tanak (Hyundai i20) si è aggiudicato il Rally di Sardegna, quinto appuntamento del Mondiale WRC 2022. L’estone, dall’alto del suo ampio vantaggio conquistato nelle scorse giornate, oggi non ha fatto altro che condurre in porta le sue prove, chiudendo con 1:03 sull’irlandese Craig Breen (Ford Puma) e 1:33 sullo spagnolo Dani Sordo (Hyundai i20). Quarta posizione per il francese Pierre-Louis Loubet (Ford Puma) a 2:09, quinta per il finlandese Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris) a 3:02, mentre chiude ad oltre un’ora Thierry Neuville (Hyundai i20).

A questo punto in classifica generale comanda sempre Kalle Rovanpera con 120 punti, contro i 65 di Thierry Neuville ed i 62 di Ott Tanak, in una stagione che appare già nelle mani del finlandese.

L’ultima giornata in terra sarda si è aperta con la SS18 Cala Flumini 1 di 12.55 chilometri e il successo di Ott Tanak con 1.7 secondi su Esapekka Lappi e 3.7 su Craig Breen. Thierry Neuville lascia un minuto esatto. Si è passati, quindi, alla SS19 Sassari – Argentiera 1 di 7.10 chilometri, con il riscatto del belga che chiude con 2.4 su Elfyn Evans e 3.7 su Esapekka Lappi. Gran finale con la SS20, ovvero la ripetizione della Cala Flumini con il successo di Ott Tanak su Esapekka Lappi.

Il Rally di Sardegna si è poi concluso con la SS21 Sassari – Argentiera 2 [Power Stage] con il netto successo di Thierry Neuville con 2.3 secondi su Kalle Rovanpera, 3.1 su Elfyn Evans, 3.2 su Esapekka Lappi, 9.1 su Katsuta Takamoto e 13.2 su Ott Tanak.

