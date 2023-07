Pallanuoto, I LEONI NELLA TANA DEL LUPO! Un magico Settebello annichilisce l’Ungheria in casa: Italia in semifinale ai Mondiali!

Sette contro più di seimila persone. I Campioni del Mondo in carica restano in corsa per il titolo al termine di una partita strepitosa. L’Italia è in semifinale ai Mondiali di pallanuoto di Budapest: il Settebello batte 11-10 nei quarti l’Ungheria padrona di casa, contro pronostico, contro i tifosi, giocando un match dal livello altissimo.

Così com’era accaduto a Gwangju nel 2019, nella sfida storica tra gli azzurri e i magiari, la spunta la banda di Sandro Campagna: difesa, controfughe e tasso tecnico altissimo, con alcuni giocatori saliti in cattedra nei momenti decisivi. Del Lungo e compagni andranno a giocarsi contro la Grecia tra due giorni il penultimo atto.

I magiari partono forte, sfruttando la spinta del pubblico, con le reti di Harai e Varga, ma gli azzurri rispondono con Dolce e Di Somma in superiorità e a fine primo quarto sono sul -1. Francesco Di Fulvio sale in cattedra nel secondo parziale: la Freccia Azzurra trova tre reti, una più bella dell’altra (la terza è una perla in palombella dopo una finta meravigliosa), supportato anche da Di Somma, ed il Settebello a metà gara è sul +1.

La difesa azzurra è mostruosa (supportata anche da un Del Lungo in versione super), copre ogni movimento degli attacchi magiari e i padroni di casa vanno in crisi al tiro (soprattutto in superiorità): l’Italia sfrutta il momento e allunga ancora con Cannella e Bruni che con l’uomo in più trovano il +2 a 8′ dal termine. Ultimo quarto ricco di tensione, dove gli azzurri trovano un altro protagonista di lusso: è Gonzalo Echenique, spento fino a quel momento, che libera il suo mancino da sogno trovando due reti. Segna anche Di Fulvio, gli ungheresi ci provano in tutti i modi, si portano sul -1, ma devono arrendersi. Il sogno continua.

Ungheria-Italia 10-11

Ungheria: Levai M. , Angyal D. , Manhercz K. 2, Pohl Z. , Vamos M. 3, Mezei T. , Zalanki G. 1, Burian G. , Nagy A. , Varga D. 1, Jansik S. 1, Harai B. 2, Vogel S. . All. Marcz

Italia: Del Lungo M. , Di Fulvio F. 4, Damonte L. , Iocchi Gratta M. , Fondelli A. , Cannella G. 1, Marziali L. , Echenique G. 2, Presciutti N. , Bruni L. 1, Di Somma E. 2, Dolce V. 1, Nicosia G. . All. Campagna

Arbitri: Margeta (SLO), Gomez Pordomingo (ESP)

Note

Parziali: 3-2 2-4 1-2 4-3 Spettatori 6000 circa. Superiorita’ numeriche: Ungheria 5/16, Italia 5/12. Nel secondo tempo Vogel in porta Ungheria. Iocchi Gratta uscito per limite di falli a 2.00 nel quarto tempo. N. Presciutti a 4.00 nel quarto tempo. Dolce a 5.36 nel quarto tempo. Ammonito per proteste Campagna nel quarto tempo.

Foto: Lapresse