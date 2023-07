Nuoto, Thomas Ceccon finisce ai piedi del podio Mondiale nei 50 dorso, riammesso il vincitore Ress

Dura meno di due ore il podio di Thomas Ceccon nei 50 dorso ai Mondiali di Budapest. Il nuotatore veneto scala nuovamente al quarto posto nella distanza breve, poiché Justin Ress, squalificato al termine della gara, è stato riammesso dalla Fina, potendo così mettersi al collo l’oro mondiale.

Lo statunitense era stato escluso dagli otto poiché aveva concluso la gara completamente sommerso in acqua, ma la federazione a stelle e strisce ha fatto subito ricorso, poi accettato, con il suo 24.12 che torna così valido e facendo scalare Hunter Armstrong al secondo posto per due soli centesimi e il polacco Ksawery Masiuk al terzo posto in 24.49, oltre a Ceccon quarto in 24.51.

Fa comunque discutere un po’ la scelta da parte della Fina. Non per la riammissione di Ress, fondamentalmente più che lecita, ma per il ‘piccolo particolare’ che le premiazioni per la gara erano state già fatte in precedenza. Non deve essere molto carino andare da un atleta e togliergli una medaglia dal collo che gli hai consegnato poco più di un’ora fa.

Poco male per Thomas, che aveva dichiarato al termine della gara di non sentire sua quella medaglia e di sentirsi quarto. Alla fine è riuscito a guadagnare un altro alloro per il suo palmares, e lasciatecelo dire: quell’oro della 4×100 mista è decisamente più bello e luccicante.

Foto: LaPresse