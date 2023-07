Nuoto, Mondiali 2022: Thomas Ceccon dà tutto, ma è quinto nei 50 delfino. Oro a Dressel

Ci ha provato Thomas Ceccon nella Finale dei 50 delfino dei Mondiali 2022 di nuoto. La Duna Arena di Budapest (Ungheria) prevedeva una successione di gare incalzante e il veneto ne ha fatte le spese nel senso che, pochi minuti dopo le semifinali dei 100 dorso, si è dovuto confrontare con rivali molto forti nell’atto conclusivo citato.

La semifinale del dorso ha dato a Ceccon un tempo sensazionale, da record italiano (52.12), ma qualcosa ha tolto in termini di energia. Nonostante l’azzurro abbia cercato anche di risparmiare qualcosa non spingendo fino in fondo, il tempo per recuperare non è stato sufficiente per avere quel pizzico di brillantezza in più in una gara come un 50 metri.

E così il quinto posto in 22.86 sa un po’ di rammarico perché se fosse stato ripetuto il risultato di 22.79 (record italiano delle semifinali) sarebbe arrivato un bronzo. Con se e i ma non si fa la storia, resta comunque la bontà della gara disputata da Thomas in una specialità che non è neanche la sua.

A vincere è stato il fuoriclasse americano Caeleb Dressel che in 22.57 ha letteralmente aperto le acque, precedendo il brasiliano Nicholas Santos (22.78), argento a 42 anni, e il connazionale Michael Andrew (22.79). Per Dressel, quindi, un’altra firma d’autore.

Foto: LaPresse