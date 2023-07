Nuoto, Francesca Fangio: “Oggi ero più serena, non valevo un tempo da podio”

Ha concluso al settimo posto Francesca Fangio la Finale dei 200 rana donne dei Mondiali 2022 di nuoto. La toscana, impegnata in questo atto conclusivo nella Duna Arena di Budapest (Ungheria), si è dovuta accontentare di questo piazzamento, anche se il tempo è stato oggettivamente distante dai suoi migliori.

La 27enne livornese ha siglato il crono di 2:25.08, migliorando di un centesimo il suo riscontro nelle semifinali e come detto rimanendo distante dal proprio record italiano di 2:23.06: “Ho lottato, in semifinale pensavo di aver pagato molto l’ansia, ma evidentemente il tempo che valgo adesso è questo“, ha raccontato a caldo l’azzurra ai microfoni di RaiSport.

“Oggi ero molto più serena. Avevo l’obiettivo di divertirmi, ma ugualmente non sono andata oltre questo tempo che non mi soddisfa particolarmente e bilancia un po’ la gioia per la finale“, ha aggiunto Fangio. Tornando alla cronaca, il successo è andato all’americana Lilly King, a segno in 2:22.41 a precedere l’australiana Jenna Strauch (2:23.04) e la connazionale Kate Douglass (2:23.20).

Foto: LaPresse