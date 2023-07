LIVE Italia-Francia 0-3 volley, Nations League in DIRETTA: i giovani azzurri non sfigurano contro i campioni olimpici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

2.54: Per oggi è tutto, appuntamento a domani per Italia-Polonia, stessa ora. Grazie per averci seguito e buonanotte

2.53: Chinenyeze top scorer e migliore in campo in casa Francia con 13 punti, 11 invece i punti di Ngapeth. Per l’Italia l’unico giocatore in doppia cifra è Romanò con 15 punti, Recine ha chiuso con 9 punti

2.51: Francesi più concreti nei momenti decisivi, più incisivi in battuta dal secondo set in poi. Azzurri che sono piaciuti in difesa e nello spirito combattivo. Da rivedere l’attacco di palla alta, anche se Romanò ha giocato un buon match, e la ricezione

2.50: Inizia con una sconfitta per 3-0 l’avventura dell’Italia nella VNL 2022. La Francia supera gli azzurri che hanno giocato comunque un buon match soprattutto nei primi due parziali

19-25 Chiude ancora lui, Ngapeth e la Francia vince 3-0

19-24 Errore al servizio Francia

18-24 Errore al servizio Italia

18-23 Invasione Louati

17-23 Primo tempo Galassi

16-23 Errore di Bottolo da zona 4

16-22 Mano out di Louati da zona 4

16-21 Errore al servizio Italia

16-20 Romanò vincente da zona 2

15-20 La pipe di Ngapeth

15-19 Errore al servizio Ngapeth

14-19 Ace di Ngapeth

14-18 Vincente la diagonale di Ngapeth da zona 2

14-17 Vincente sulle mani del muro Recine da zona 2

13-17 Primo tempo Chinenyeze

13-16 Mano out di Romanò da seconda linea

12-16 Out l’attacco di Recine. Rottura prolungata degli azzurri

12-15 Ancora ace di Jouffroy

12-14 Ace di Jouffroy

12-13 Primo tempo Jouffroy

12-12 La parallela di Recine da zona 4

11-12 Il pallonetto vincente di Patry da seconda linea

11-11 Errore al servizio Italia

11-10 Out Ngapeth da seconda linea

10-10 In rete l’attacco di Giannelli

10-9 Errore al servizio Italia

10-8 Muroooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

9-8 Parallela vincente di Romanò da seconda linea

8-8 Errore al servizio Francia

7-8 Ace Chinenyeze

7-7 Errore al servizio Italia

7-6 Mano out di Cortesia in primo tempo

6-6 Out l’attacco di Gardini

6-5 Trattenuta di Cortesia

6-4 Il muro di Chinenyeze su Romanò

6-3 Errore al servizio Italia

6-2 Fallo in palleggio di Patry

5-2 Out l’attacco di Patry da zona 4

4-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Recineeeeeeeeeeeeee con l’aiuto del nastro

3-2 Vincente Romanò da zona 2

2-2 Errore al servizio Francia

1-2 La free ball di Chinenyeze

1-1 Errore al servizio Giannelli

1-0 Aceeeeeeeeeeeeeeee Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

24-26 Lo chiude Ngapeth con il mano out in pipe. L’Italia ha giocato con il cuore ma anche con tanta tecnica questo secondo set, la Francia ha qualcosa in più

24-25 Errore al servizio Italia

24-24 Romanòòòòòòòòòòòòòòòò Diagonale da seconda linea

23-24 Muroooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

22-24 Primo tempo di Vitelli

21-24 Primo tempo dietro di Chinenyeze

21-23 Out l’attacco di Louati da zona 4 ma Ngapeth aveva preso una palla impossibile in difesa

20-23 Out l’attacco di Romanò da zona 2

20-22 Primo tempo di Chinenyeze

20-21 La parallela di Romanò da zona 4

19-21 Vincente Patry da seconda linea

19-20 La parallela di Romanò da zona 2

18-20 Mano out Recine da zona 4

17-20 Errore al servizio Italia

17-19 Grande difesa degli azzurri, out l’attacco di Patry da seconda linea

16-19 Errore al servizio Francia

15-19 Primo tempo Jouffroy

15-18 Altra azione infinita con difese da entrambe le parti. Chiude Galassi in primo tempo

14-18 La diagonale di Romanò da seconda linea

13-18 La pipe di Ngapeth

13-17 Errore al servizio Francia

12-17 Out il primo tempo di Galassi

12-16 La diagonale stretta di Patry da zona 2

12-15 La free ball di Romanò ma la Francia sta prendendo tutto in difesa!

11-15 Il muro di Patry, prende il largo la Francia

11-14 Mano out Ngapeth da zona 2

11-13 Primo tempo Cortesia

10-13 Primo tempo di Chinenyeze

10-12 Invasione Italia

10-11 Muro Ngapeth su Romanò

10-10 Errore al servizio Italia

10-9 Primo tempo Cortesia

9-9 Primo tempo Jouffroy

9-8 Murooooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiii finalmente Italia avanti

8-8 Vincente Recine da zona 4 sulle mani del muro

7-8 Mano out di Patry da seconda linea

7-7 Murooooooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

6-7 Out la pipe di Ngapeth

5-6 La parallela di Louati, ma l’Italia spreca ancora in contrattacco

5-5 Romanòòòòò!!! Vincente da seconda linea ma che difese da una parte e dall’altra

4-5 Vincente Romanò da zona 2

3-5 Errore al servizio Italia

3-4 Pipe di Recine. Problema fisico per Tillie, entra Louati

2-4 Primo tempo Chinenyeze

2-3 Primo tempo Cortesia

1-3 Il muro di Chinenyeze sulla pipe di Bottolo

1-2 In rete il contrattacco di Romanò

1-1 Mano out Recine da zona 4

0-1 La magia di Brizard in palleggio

22-25 Chiude Chinenyeze con un primo tempo

22-24 Errore al servizio Italia

22-23 Mano out di Cortesia in primo tempo

21-23 Di sinistro vincente Ngapeth da zona 4

21-22 Vincente il diagonale di Ngapeth da zona 4

21-21 Murooooooooooooooooooo Romanòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

20-21 Errore al servizio Francia

19-21 Alzata di Ngapeth, attacco vincente di Brizard da zona 2

19-20 Errore al servizio Francia

18-20 Errore al servizio Italia

18-19 Vincente Recine in parallela da zona 4

17-19 Out Patry dalla seconda linea

16-19 Vincente il primo tempo di Jouffroy

16-18 Errore al servizio Francia

15-18 Errore al servizio Italia

15-17 Out l’attacco di Tillie da zona 4

14-17 Mano out di Patry da zona 2

14-16 Il muro di Chinenyeze sulla free ball di Bottolo

14-15 Vincente la diagonale di Patry da zona 4

14-14 Errore al servizio Francia

13-14 Errore al servizio Italia

13-13 Mano out di Bottolo in pipe

12-13 Vincente Ngapeth da zona 4

12-12 Errore al servizio Francia

11-12 Tillie vincente da zona 4

11-11 Recine! Vincente il diagonale da zona 4

10-11 Romanò a chiudere da seconda linea una lunga azione con grandi difese della Francia

9-11 Out Romanò da seconda linea

9-10 Mano out di Bottolo a chiudere una lunga azione

8-10 Primo tempo Chinenyeze

8-9 Murooooooooooooooo Romanòòòòòòòòòòòòòòòò

7-9 La diagonale di Ngapeth da zona 2

7-8 Pipe di Bottolo potentissima

6-8 Errore di Romanò da zona 2

6-7 Errore al servizio Francia

5-7 Errore al servizio Italia

5-6 Il diagonale di Romanò da seconda linea

4-6 Primo tempo di Jouffroy

4-5 Vincente Romanò da seconda linea

3-5 Errore al servizio Italia

3-4 Invasione Francia

2-4 Il pallonetto vincente di Tillie da zona 4

2-3 Errore al servizio Francia

1-3 Il muro di Patry su Bottolo

1-2 Errore al servizio Italia

1-1 Errore al servizio Francia

0-1 Vincente Patry da seconda linea

1.28: Italia con Giannelli, Recine, Bottolo, Cortesia, Galassi, Romanò, Scanferla libero

1.27: Squadre in campo. Francia con Chinenyeze, Patry, Tillie, Ngapeth, Brizard, Jouffroy, Diez libero

1.25: I convocati per l’Italia sono palleggiatori: Marco Falaschi, Simone Giannelli. Centrali: Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Marco Vitelli. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Davide Gardini, Fabrizio Gironi, Francesco Recine. Opposti: Giulio Pinali, Yuri Romanò. Liberi: Alessandro Piccinelli, Leonardo Scanferla.

1.22: Fefè De Giorgi, rispettando il meritato riposo per i protagonisti degli ultimi atti di campionato e di Champions League, ha chiamato quattordici atleti e punterà sulla freschezza di un gruppo molto giovane ma il cui valore è da verificare a livello internazionale. La certezza di partecipare alla final eight di Bologna permette al coach azzurro di fare qualche esperimento in questa fase e ai più giovani di fare esperienza.

1.19: Da una parte c’è l’Italia sperimentale di De Giorgi, che ritroverà i suoi titolari tra due settimane, dall’altra c’è una Francia quasi al completo, che deve fare a meno di Benjamin Toniutti ma che avrà praticamente tutte le sue stelle che hanno contribuito alla vittoria del titolo olimpico.

1.16: Gli azzurri di Fefè De Giorgi sono messi subito a dura prova da una delle squadre favorite per la vittoria finale, che si presenta in Nord America quasi al completo.

1.13: Campioni olimpici contro campioni d’Europa: le due squadre che lo scorso anno sono riuscite ad alzare un trofeo, si trovano una contro l’altra nella prima giornata della Volley Nations League 2022.

1.10: Buona notte agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima sfida degli azzurri nella Volley Nations League maschile 2022: di fronte a Ottawa Italia e Francia.

La Francia risponderà con una squadra ben assortita e la partita contro l’Italia, non un’avversaria a caso per lui, segnerà il debutto sulla panchina dei Bleus di Andrea Giani che ha preso il posto di Laurent Tillie. La curiosità è tanta attorno a entrambe le squadre che presentano alcuni nomi nuovi. In casa Italia, ad esempio, sarà la prima volta ufficiale per Fabrizio Gironi in un reparto, quello degli schiacciatori, dall’età media molto bassa, così come quello dei liberi che per la prima volta dopo molti anni non vede presenti almeno uno tra Balaso e Colaci e che vedrà giocarsi il posto di titolare due prodotti della Superlega come Piccinelli e Scanferla.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima sfida degli azzurri nella Volley Nations League maschile 2022: di fronte a Ottawa Italia e Francia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 1.30 di giovedì 9 giugno!

