Giro del Delfinato 2022, Wout Van Aert: “Ganna miglior cronoman al mondo, averlo quasi battuto è significativo”

Altro acuto sfiorato per Wout Van Aert sulle strade del Giro del Delfinato 2022. Il fuoriclasse belga della Jumbo-Visma ha chiuso la quarta frazione dietro a Filippo Ganna, vincitore della cronometro, con soli 2” di ritardo: il primato nella generale è ancora più saldo.

A metà rassegna Van Aert può considerarsi l’assoluto protagonista della corsa francese con un trionfo, sue secondi posti e una sesta posizione. Vedremo se nel proseguo del Criterium la compagine dei Paesi Bassi preferirà puntare sullo sloveno Primoz Roglic, al momento il 27enne originario di Herentals non sta palesando nessun segno di cedimento.

Queste le sue dichiarazioni raccolte al traguardo da SpazioCiclismo: “Penso che potrei aver perso la corsa subito dopo il secondo intermedio. Dopo aver perso terreno nella parte centrale, è stato mentalmente difficile continuare a lottare, prima di tornare a concentrarmi. In quelle situazioni puoi facilmente lasciare due secondi. Ma non penso comunque ci sia molto da recriminare, ho fatto bene le curve, il ritmo era giusto e nel finale ne avevo ancora, quindi mi ero gestito bene. Sono felice della mia prestazione e devo accettare che c’è stato qualcuno più forte di me”.

“Sicuramente ora potrei avere due vittorie in più, ma essermela giocata in questi due giorni è importante perché dà morale – prosegue – Quindi è un peccato, ma sono comunque soddisfatto. Ho iniziato bene questa settimana e penso di poter tenere la maglia fino a sabato”.

Non manca una lode a Filippo Ganna: “Penso sia il miglior cronoman al mondo. Sono stato battuto dal Campione del Mondo, mi piace vincere, ma devo accettarlo. Inoltre, se è solo due secondi davanti a te in una crono abbastanza lunga come questa penso sia significativo riguardo la tua forma”.

Foto: Lapresse