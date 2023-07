Ciclismo oggi, Campionati Italiani 2022: orari domenica 26 giugno, percorso, altimetria, favoriti, streaming

Si tiene oggi, domenica 26 giugno, la prova riservata agli uomini elite valida per i Campionati Italiani di Ciclismo su strada 2022. La Maglia Tricolore si assegna in Puglia, dove scopriremo il nome del successore di Sonny Colbrelli nell’albo d’oro, con il bergamasco che è costretto ad “abdicare” a causa dei noti problemi cardiaci.

LA DIRETTA LIVE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI CICLISMO DALLE 10.25

PERCORSO

Si parte da Marina di Ginosa per un percorso di 237,1 km che porterà fino al traguardo di Alberobello. Il tracciato si snoderà su due tratti in linea, intervallati da tre circuiti. Il primo circuito si apre dopo la breve ascesa verso Laterza, dove si ritornerà con la salita di Gaudella. Nel successivo tratto in linea i corridori affronteranno la salita di Mottola, forse la più dura del percorso per poi lanciarsi verso il secondo circuito. Passaggio sulla linea del traguardo ed ingresso nell’ultimo circuito che presenterà un primo giro “lungo” di 33,5 km e poi quattro giri di 14 km fino all’arrivo. Profilo mosso e senza fiato anche nel circuito finale che presenterà la salita di Coreggia come punto più impegnativo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Molto difficile individuare un favorito assoluto in questa prova. Il percorso è duro ma non presenta salita particolarmente impegnative, per un profilo che può ricordare una classica. Aperte dunque moltissime possibilità che potrebbero favorire corridori anche con caratteristiche molto diverse. Davide Ballerini, Vincenzo Albanese così come Giacomo Nizzolo possono tenere duro sulle salite e poi sfruttare il loro ottimo spunto veloce. Allo stesso modo corridori come Alessandro Covi, Matteo Trentin ed Andrea Bagioli potrebbero provarci da più lontano, mentre scalatori migliori come Giulio Ciccone o Vincenzo Nibali dovranno tentare il forcing su qualche punto più duro dei tanti strappi da affrontare. Menzioniamo anche velocisti come Elia Viviani e Niccolò Bonifazio e corridori più completi come Andrea Vendrame e Stefano Oldani.

DOVE SEGUIRE L’EVENTO IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai Sport HD (dalle 14.50 alle 15.50, poi il passaggio su Rai 2)

Diretta streaming: Rai Play

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse