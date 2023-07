Ciclismo, Campionati Italiani 2022: a cronometro è sfida in famiglia tra Matteo Sobrero e Filippo Ganna

Si apre la settimana dei Campionati Italiani di ciclismo: domenica in Puglia l’attesissima prova in linea, domani però in Friuli sarà assegnato il titolo tricolore per quanto riguarda le prove contro il tempo. Una gara importantissima, visto il livello delle cronometro nel Bel Paese.

35 chilometri da affrontare: prima parte completamente pianeggiante, dove si potranno raggiungere grandi velocità. Poi un tratto più tecnico, per poi andare verso la salita all’Abbazia di Rosazzo.

La sfida è ovviamente tra gli ultimi due vincitori del titolo, uno scontro in famiglia. Matteo Sobrero, campione in carica, ha trionfato nella tappa conclusiva del Giro d’Italia in quel di Verona e può vantare una condizione eccellente, a caccia della doppietta. Contro di lui il cognato Filippo Ganna: il campione del mondo in carica si è imposto in una frazione del Giro del Delfinato e vuole centrare il tricolore per portarlo sulle spalle al Tour de France.

Oltre ai due piemontesi di Bike-Exchange e Ineos Grenadiers, non mancheranno corridori di livello. Edoardo Affini (Jumbo-Visma) è sempre pericoloso nelle prove contro il tempo, occhio anche a Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl Team) quarto nella prova contro il tempo del Delfinato.

Foto: Lapresse