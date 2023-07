Atletica, Gianmarco Tamberi: “E’ stato un disastro, non ho trovato me stesso. Giornata storta”

Gianmarco Tamberi delude le aspettative della vigilia al Golden Gala Pietro Mennea di Roma. Lo Stadio Olimpico, sede della quinta tappa di Diamond League, non porta fortuna al saltatore di Civitanova Marche, terzo alle spalle dell’americano JuVaughn Harrison e del polacco Norbert Kobielski.

Queste le parole dell’oro olimpico ai microfoni di Rai Sport: “Sono andato sempre bene in questa gara tranne oggi, è la mia quinta presenza al Golden Gala e ho sempre fatto delle buone misure. Oggi è stato un disastro, mi aspettavo tutt’altro, ero carichissimo già da tanti giorni prima della gara, in pedana non mi riuscivo a trovare come faccio di solito quando sono di fronte al pubblico”.

“Bellissimo ricevere questo affetto, una cosa più unica che rara – prosegue – ma a livello di performance non sono riuscito a trovare me stesso. Giornata no. Guardare la Curva Sud senza un posto libero è stato fantastico, significa che sono proprio venuti qui per vedere questa gara, mi spiace da morire non aver regalato loro la performance che sognavano”.

“Sono comunque contento di esserci, regalare la mia presenza è già qualcosa, come l’aver coinvolto il pubblico. Sinceramente non so nemmeno quanto sono arrivato, la performance è stata davvero di basso livello rispetto al momento, in gara mi sentivo un’altra persona. Forse tutto questo affetto mi ha sorpreso in positivo e non sono riuscito a trovare la quadra tecnica per mettere a punto una buona gara. Comunque non posso essere triste dopo quello che ho ricevuto”.

“Ormai sono tanti anni che gareggio in Diamond League, di solito ero sempre solo negli anni passati, mentre adesso c’è tanta Italia, trovo sempre qualche compagno di squadra. Anch’io non ero al 100% stasera, avevo un po’ di tensione prima della gara per un piccolo problemino” ha concluso Tamberi.

Foto: LivePhotoSport