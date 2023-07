Atletica, Armand Duplantis oltre il mito: record del mondo all’aperto, vola a 6.16. Mai nessuno così in alto

Armand Duplantis ha scritto una leggendaria pagina di storia dell’atletica leggera. Lo svedese è infatti volato a quota 6.16 metri a Stoccolma (Svezia), in occasione dell’ultima tappa della Diamond League prima dei Mondiali di Eugene. Il Campione Olimpico ha infatti eseguito il miglior salto di sempre all’aperto.

VIDEO: IL RECORD DEL MONDO DI ARMAND DUPLANTIS A 6,16 METRI

Mai nessuno si era spinto a tanto, lo scandinavo ha migliorato di un centimetro quanto aveva saltato al Golden Gala 2020 e di due centimetri il primato che l’icona Sergey Bubka siglò il 31 luglio 1994 a Sestriere (in Italia). Il pubblico sugli spalti è letteralmente impazzito per il beniamino di casa, capace di superarsi ancora una volta.

Armand Duplantis detiene il record del mondo assoluto di salto con l’asta dall’8 febbraio 2020, quando superò 6.17 metri a Torun. Successivamente si migliorò in 6.18 il 15 febbraio 2020 a Glasgow, in 6.19 il 7 marzo 2022 a Belgrado e tredici giorni dopo in 6.20 sempre nella capitale serba. In tutte le occasioni, però, lo aveva fatto in versione indoor. Il miglior salto outdoor è il 6.15 di due anni fa.

Oggi il 22enne ha superato la quota al secondo tentativo ed entra sempre più nel mito, lanciandosi con ottimismo verso la rassegna iridata: tra un paio di settimane cercherà di conquistare il suo primo titolo mondiale outdoor. Per la cronaca ha sconfitto lo statunitense Christopher Nilsen e il brasiliano Thiago Braz.

Foto: Lapresse