Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi Tarvisio-Monfalcone: orari, percorso, altimetria, tv, streaming

L’attesa è ormai finita. Comincerà nella giornata odierna la quarta edizione della Adriatica Ionica Race, corsa di cinque tappe organizzata dal campione del mondo 1986 Moreno Argentin che si svolgerà tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e le Marche. Oggi si partirà da Tarvisio e si arriverà, dopo 189,4 km, sul traguardo di Monfalcone.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELL’ADRIATICA IONICA RACE

Il via ufficiale è in programma per le ore 11.10. Le immagini televisive dell’evento saranno trasmesse in diretta streaming su PMG Sport e in differita su Rai Sport (alle ore 20:15). OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta per non farvi perdere nemmeno un attimo di questa corsa a tappe sul suolo italiano.

PROGRAMMA TARVISIO-MONFALCONE, PRIMA TAPPA ADRIATICA IONICA RACE 2022

Partenza ore: 11.10

Arrivo previsto: 15:30-16:00 circa

Diretta streaming: PMG Sport

Differita Tv: Rai sport (ore 20:15)

PERCORSO E ALTIMETRIA TARVISIO-MONFALCONE, PRIMA TAPPA ADRIATICA IONICA RACE 2022

La tappa odierna andrà da Tarvisio a Monfalcone, per un totale di 189,4 km. Dopo un primo tratto in costante discesa, i corridori dovranno affrontare qualche piccolo dentello, compreso il GPM di San Michele Del Carso (seconda categoria di 3,5 km al 6.5%). Si scollinerà quando mancheranno circa 40 km, poi non ci saranno più insidie pericolose fino al traguardo.

Foto: LaPresse