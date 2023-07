24 Ore Le Mans 2022 in tv: orario, programma, streaming, griglia di partenza

Appuntamento da non perdere oggi con la 90ma edizione della 24 Ore Le Mans. La gara più importante al mondo sta per partire, manca sempre meno al via della terza tappa del FIA World Endurance Championship.

Hypercar, LMP2, GTE PRO e GTE-Am sono attese ai nastri di partenza di una prova che si prospetta oltremodo interessante. Anche nella classe regina nulla è scontato, i recenti problemi avuti da Toyota lasciano tutto aperto dopo le qualifiche di ieri. Sébastien Buemi/Rio Hirakawa/Brendon Hartley #8 partiranno dalla pole-position davanti alla gemella #7 Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez ed all’Alpine #36 di Nicolas Lapierre/ Matthieu Vaxivière/André Negrão. Occhi puntati anche su Glickenhaus, rispettivamente in quarta e quinta piazza con Ryan Briscoe/ Richard Westbrook /Franck Mailleux #709 e Olivier Pla/Romain Dumas/Felipe Derani #708.

In LMP2 è WRT che guiderà il gruppo. La compagine belga, a segno lo scorso anno, primeggia con Sean Gelael/Robin Frinjs/René Rast, abili a strappare il primato davanti ad United Autosports ed a JOTA. Occhi puntati anche su PREMA, presente nella Top6 con i propri alfieri.

Non dimentichiamoci anche della GTE con Corvette che detterà il ritmo con la C8. R #64 di Tommy Milner/Nick Tandy/Alexander Sims. Seconda piazza per Antonio Garcia/Jordan Taylor/Nick Catsburg #63, terza per la prima delle due Porsche ufficiali. Più attardata la Ferrari che si consola con la prima piazza della GTE-AM.

Louis Prette / Conrad Grunewald/Vincent Abril (AF Corse #61) precedono sullo schieramento Takeshi Kimura/Frederik Schandorff /Mikkel Jensen (Kessel Racing #57/Ferrari) e Christian Ried/Harry Tincknell/Seb Priaulx (Dempsey-Proton Racing #77/Porsche), rispettivamente in seconda ed in terza posizione.

La 24 Ore Le Mans sarà proposta come sempre in diretta su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player e discovery+. La sfida sul ‘Circuit de la Sarthe’ sarà offerta integralmente, il via è previsto alle 16.00

PROGRAMMA 24H LE MANS 2022

Sabato 11 giugno

Gara ore 16.00

GRIGLIA DI PARTENZA 24H LE MANS 2022

1 8 S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA Toyota Gazoo Racing HYPERCAR H 3:40.842 3:24.408 3:24.408

2 7 M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ Toyota Gazoo Racing HYPERCAR H 3:27.247 3:24.828 3:24.828 0.420 0.420

3 36 A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE Alpine ELF Team HYPERCAR 3:29.656 3:24.850 3:24.850 0.442 0.022

4 709 R. BRISCOE / R. WESTBROOK / F. MAILLEUX Glickenhaus Racing HYPERCAR 3:27.978 3:25.841 3:25.841 1.433 0.991

5 708 O. PLA / R. DUMAS / L. DERANI Glickenhaus Racing HYPERCAR 3:27.355 3:26.359 3:26.359 1.951 0.518

6 31 S. GELAEL / R. FRIJNS / R. RAST WRT LMP2 3:29.898 3:28.394 3:28.394 3.986 2.035

7 22 P. HANSON / F. ALBUQUERQUE / W. OWEN United Autosports USA LMP2 3:30.639 3:30.070 3:30.070 5.662 1.676

8 38 R. GONZALEZ / A. DA COSTA / W. STEVENS JOTA LMP2 3:30.124 3:30.373 3:30.373 5.965 0.303

9 41 R. ANDRADE / F. HABSBURG / N. NATO Realteam by WRT LMP2 3:30.440 3:30.522 3:30.522 6.114 0.149

10 9 R. KUBICA / L. DELETRAZ / L. COLOMBO Prema Orlen Team LMP2 3:30.651 3:31.115 3:31.115 6.707 0.593

11 23 A. LYNN / O. JARVIS / J. PIERSON United Autosports USA LMP2 3:30.568 3:31.596 3:31.596 7.188 0.481

12 1 L. WADOUX / S. OGIER / C. MILESI Richard Mille Racing LMP2 3:31.368 3:31.368 6.960 0.228

13 65 J. CANAL / N. JAMIN / J. VAN UITERT Panis Racing LMP2 3:31.382 3:31.382 6.974 0.014

14 5 D. CAMERON / E. COLLARD / F. NASR Team Penske LMP2 3:31.462 3:31.462 7.054 0.080

15 32 R. INEICHEN / M. BORTOLOTTI / D. VANTHOOR Team WRT LMP2 3:31.808 3:31.808 7.400 0.346

16 30 R. BRADLEY / G. ROJAS / R. DE GERUS Duqueine Team LMP2 3:32.000 3:32.000 7.592 0.192

17 37 Y. YE / R. TAYLOR / N. KRUETTEN COOL Racing LMP2 3:32.008 3:32.008 7.600 0.008

18 28 O. RASMUSSEN / E. JONES / J. ABERDEIN JOTA LMP2 3:32.138 3:32.138 7.730 0.130

19 48 P. LAFARGUE / P. CHATIN / P. PILET IDEC Sport LMP2 3:32.285 3:32.285 7.877 0.147

20 34 J. SMIECHOWSKI / A. BRUNDLE / E. GUTIERREZ Inter Europol Competition LMP2 3:32.549 3:32.549 8.141 0.264

21 24 R. SALES / M. BELL / B. HANLEY Nielsen Racing LMP2 P/A 3:32.956 3:32.956 8.548 0.407

22 35 J. LAHAYE / M. LAHAYE / F. HERIAU Ultimate LMP2 P/A 3:33.463 3:33.463 9.055 0.507

23 44 M. KONOPKA / B. VISCAAL / T. VAUTIER ARC Bratislava LMP2 P/A 3:33.480 3:33.480 9.072 0.017

24 39 E. TROUILLET / S. PAGE / D. DROUX Graff Racing LMP2 P/A 3:33.483 3:33.483 9.075 0.003

25 3 L. HORR / J. GLORIEUX / A. COUGNAUD DKR Engineering LMP2 P/A 3:34.524 3:34.524 10.116 1.041

26 47 S. FLOERSCH / J. FALB / J. AITKEN Algarve Pro Racing LMP2 P/A 3:36.371 3:36.371 11.963 1.847

27 83 F. PERRODO / N. NIELSEN / A. ROVERA AF Corse LMP2 P/A 3:36.548 3:36.548 12.140 0.177

28 27 C. CRESP / M. JENSEN / S. PALETTE CD Sport LMP2 P/A 3:38.136 3:38.136 13.728 1.588

29 43 D. HEINEMEIER-HANSSON / F. SCHERER / P. FITTIPALDI Inter Europol Competition LMP2 3:38.491 3:38.491 14.083 0.355

30 10 N. MÜLLER / R. CULLEN / S. BOURDAIS Vector Sport LMP2

31 13 P. CIMADOMO / M. BECHE / T. VAN DER HELM TDS Racing x Vaillante LMP2 P/A

32 45 S. THOMAS / J. ALLEN / R. BINDER Algarve Pro Racing LMP2 P/A

33 64 T. MILNER / N. TANDY / A. SIMS Corvette Racing LMGTE Pro 3:51.491 3:49.985 3:49.985 25.577 11.494

34 63 A. GARCIA / J. TAYLOR / N. CATSBURG Corvette Racing LMGTE Pro 3:51.132 3:50.177 3:50.177 25.769 0.192

35 91 G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI Porsche GT Team LMGTE Pro 3:51.382 3:50.377 3:50.377 25.969 0.200

36 92 M. CHRISTENSEN / K. ESTRE / L. VANTHOOR Porsche GT Team LMGTE Pro 3:50.999 3:50.522 3:50.522 26.114 0.145

37 52 M. MOLINA / A. FUOCO / D. RIGON AF Corse LMGTE Pro 3:51.614 3:51.779 3:51.779 27.371 1.257

38 51 A. PIER GUIDI / J. CALADO / D. SERRA AF Corse LMGTE Pro 3:51.502 3:51.816 3:51.816 27.408 0.037

39 74 F. FRAGA / S. BIRD / S. VAN GISBERGEN Riley Motorsports LMGTE Pro 4:03.311 4:03.311 38.903 11.495

40 61 L. PRETTE / C. GRUNEWALD / V. ABRIL AF Corse LMGTE Am 3:54.316 3:52.594 3:52.594 28.186 10.717

41 57 T. KIMURA / F. SCHANDORFF / M. JENSEN Kessel Racing LMGTE Am 3:53.489 3:52.751 3:52.751 28.343 0.157

42 77 C. RIED / S. PRIAULX / H. TINCKNELL Dempsey – Proton Racing LMGTE Am 3:54.224 3:53.006 3:53.006 28.598 0.255

43 98 P. DALLA LANA / D. PITTARD / N. THIIM Northwest AMR LMGTE Am 3:52.559 3:53.578 3:53.578 29.170 0.572

44 54 T. FLOHR / F. CASTELLACCI / N. CASSIDY AF Corse LMGTE Am 3:53.690 3:53.757 3:53.757 29.349 0.179

45 85 R. FREY / M. GATTING / S. BOVY Iron Dames LMGTE Am 3:54.081 3:53.869 3:53.869 29.461 0.112

46 86 M. WAINWRIGHT / R. PERA / B. BARKER GR Racing LMGTE Am 3:54.323 3:54.323 29.915 0.454

47 56 B. IRIBE / O. MILLROY / B. BARNICOAT Team Project 1 LMGTE Am 3:54.510 3:54.510 30.102 0.187

48 46 M. CAIROLI / M. PEDERSEN / N. LEUTWILER Team Project 1 LMGTE Am 3:54.533 3:54.533 30.125 0.023

49 79 C. MACNEIL / J. ANDLAUER / T. MERRILL WeatherTech Racing LMGTE Am 3:54.912 3:54.912 30.504 0.379

50 99 A. HARYANTO / A. PICARIELLO / M. RUMP Hardpoint Motorsport LMGTE Am 3:55.076 3:55.076 30.668 0.164

51 59 A. WEST / C. LEDOGAR / M. KLEIN Inception Racing LMGTE Am 3:55.162 3:55.162 30.754 0.086

52 21 S. MANN / C. ULRICH / T. VILANDER AF Corse LMGTE Am 3:55.308 3:55.308 30.900 0.146

53 55 D. CAMERON / M. GRIFFIN / D. PEREL Spirit of Race LMGTE Am 3:55.617 3:55.617 31.209 0.309

54 75 P. EHRET / C. HOOK / N. VARRONE Iron Lynx LMGTE Am 3:55.672 3:55.672 31.264 0.055

55 66 R. VAN DER ZANDE / M. KVAMME / J. HART JMW Motorsport LMGTE Am 3:56.008 3:56.008 31.600 0.336

56 777 S. HOSHINO / T. FUJII / C. FAGG D’Station Racing LMGTE Am 3:56.437 3:56.437 32.029 0.429

57 88 F. POORDAD / M. ROOT / J. HEYLEN Dempsey – Proton Racing LMGTE Am 3:56.516 3:56.516 32.108 0.079

58 33 B. KEATING / H. CHAVES / M. SØRENSEN TF Sport LMGTE Am 3:57.044 3:57.044 32.636 0.528

59 60 C. SCHIAVONI / A. BALZAN / R. GIAMMARIA Iron Lynx LMGTE Am 4:05.633 4:05.633 41.225 8.589

60 93 M. FASSBENDER / M. CAMPBELL / Z. ROBICHON Proton Competition LMGTE Am 4:07.907 4:07.907 43.499 2.274

61 80 M. CRESSONI / G. FISICHELLA / R. HEISTAND Iron Lynx LMGTE Am 4:23.223 4:23.223 58.815 15.316

62 71 F. DEZOTEUX / P. RAGUES / G. AUBRY Spirit of Race LMGTE Am

Foto. LPS