Tennis, Elina Svitolina: “Vorrei tornare da mia nonna in Ucraina, prego che la guerra finisca” – VIDEO

La guerra tra Russia e Ucraina continua, purtroppo, a caratterizzare la cronaca internazionale, in una situazione tremendamente complicata per la parte offesa (quella ucraina, naturalmente) dall’azione bellica; sin dai primi giorni, lo sport si è mobilitato schierandosi nettamente contro quanto stesse accadendo.

Per fortuna, per far sì che non si dimentichino gli eventi che quotidianamente avvengono in Ucraina, tantissimi sportivi continuano a dire la loro sulla questione che, nel caso ad esempio degli atleti ucraini, gli interessa e non poco (d’altronde sarebbe assurdo il contrario).

Tra questi vi è la tennista ucraina Elina Svitolina, protagonista di numerose dichiarazioni contro la guerra russo-ucraina; di seguito, le più recenti riportate da Sky: “Da un punto di vista mentale sono stati due mesi intensi; stanno accadendo parecchie cose a me, all’Ucraina, dove vive la mia famiglia. Quindi ho deciso di prendermi una pausa, di riposarmi, ho bisogno di prendermi un po’ di tempo per risolvere il tutto“.

Continua la tennista, visibilmente toccata da questi argomenti: “Vivo da sempre giorno per giorno; ora sono concentrata solamente sulla mia famiglia e sul lavoro con la mia fondazione. Prego che la guerra finisca, cosicché io possa tornare a casa in Ucraina: voglio vedere mia nonna, la mia famiglia, voglio che questa guerra finisca di distruggere il mio Paese“.

VIDEO – LE PAROLE DI SVITOLINA SULLA GUERRA RUSSO-UCRAINA





Foto: LaPresse