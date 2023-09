Scherma, Coppa del Mondo 2022: otto spadisti azzurri staccano il pass per la fase finale del torneo di Heidenheim

Cala il sipario sulla prima giornata di gare in quel di Heidenheim. La trasferta teutonica di Coppa del Mondo regala a otto spadisti del Bel Paese l’accesso alla fase finale del torneo di singolo, in programma domani a partire dalle 9.00.

Avanzano al tabellone principale senza passare dal taglio degli scontri diretti Valerio Cuomo ed Enrico Garozzo, mentre i preliminari sono risultati fatali per Enrico Piatti (sconfitto 15-12 dal connazionale Davide Di Veroli, poi battuto a sua volta dal sudcoreano Kweon) e Andrea Vallosio, estromesso di misura per mano dello spagnolo Fabregat. Fuori anche Filippo Armaleo (15-9 a vantaggio del compagno di squadra Matteo Tagliariol).

Di seguito i risultati odierni del contingente italico e gli accoppiamenti dei trentaduesimi. Ricordiamo che Andrea Santarelli e Federico Vismara non sono scesi in pedana poiché qualificati di diritto grazie alla posizione nel ranking, missione compiuta invece per Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini e Simone Mencarelli.

COPPA DEL MONDO HEIDENHEIM – RISULTATI DI OGGI

Tabellone dei 64

Santarelli (ITA) – Jang (Kor)

Vismara (ITA) – Zawrotniak (Pol)

Cuomo (ITA) – Jurka (Cze)

Garozzo (ITA) – Freilich (Isr)

Buzzacchino (ITA) – Bardenet (Fra)

Mencarelli (ITA) – Nagy (Hun)

Tagliariol (ITA) – Billa (Fra)

Cimini (ITA) – Minobe (Jpn)

Tabellone preliminare dei 64

Buzzacchino (ITA) b. Antkiewicz (Pol) 15-9

Mencarelli (ITA) b. Alexanin (Kaz) 15-10

Tagliariol (ITA) b. Armaleo (ITA) 15-9

Cimini (ITA) b. Romero (Esp) 15-10

Kweon (Kor) b. Di Veroli (ITA) 15-9

Tabellone preliminare dei 128

Fabregat (Esp) b. Vallosio (ITA) 14-13

Buzzacchino (ITA) b. Gally (Fra) 15-9

Tagliariol (ITA) b. Favre (Sui) 15-14

Mencarelli (ITA) b. Chau (Hkg) 15-7

Cimini (ITA) b. Tafenau (Est) 15-12

Di Veroli (ITA) b. Piatti (ITA) 15-12

Armaleo (ITA) b. Wang (Chn) 15-13

Tabellone preliminare dei 256

Piatti (ITA) b. Masuda (Jpn) 15-9

Armaleo (ITA) b. Johnston (Gbr) 15-12

Foto: Lapresse