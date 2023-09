Roland Garros 2022, chi Ã¨ la prossima avversaria di Martina Trevisan ai quarti di finale. Precedenti e chiavi tattiche

Per la seconda volta in carriera Martina Trevisan ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros. Nel 2020 la toscana si ritrovò davanti l’inarrestabile Iga Swiatek, mentre quest’anno la sfida sarà con la canadese Leylah Annie Fernandez, numero 18 del mondo, che non era mai riuscita ad entrare tra le migliori otto dello Slam francese.

Un traguardo agguantato dalla canadese grazie alla vittoria odierna sull’americana Amanda Anisimova in tre set con il punteggio di 6-3 4-6 6-3. Un successo ancora contro pronostico, proprio come quello nel turno precedente contro la svizzera Belinda Bencic, battuta per 7-5 al terzo dopo aver recuperato anche un break di svantaggio. A Fernandez non manca certamente la voglia di lottare e di combattere su ogni punto, gestendo al meglio anche i momenti decisivi del match.

La canadese si è messa in mostra soprattutto lo scorso anno, arrivando a sorpresa fino alla finale dello US Open, persa poi contro la britannica Emma Raducanu. Ad inizio anno a Melbourne è arrivata la deludente sconfitta al primo turno, ma anche sul cemento a Miami ed Indian Wells non sono arrivati i risultati sperati. Sulla terra si è spinta al massimo al secondo turno a Madrid e Roma, prima di questo fantastico risultato di Parigi.

E’ una giocatrice sicuramente solida la canadese, ma è comunque un’avversaria con cui Trevisan può assolutamente giocarsela. Si affronteranno due mancine e quindi per entrambe sarà sicuramente uno scontro diverso rispetto a quelli disputati finora, con le loro variazioni di dritto che potrebbero anche mettere meno in difficoltà una giocatrice che colpisce la palla nello stesso modo.

Trevisan dovrà essere brava a gestire al meglio i propri turni di servizio, servire molte prime e cercare di essere profonda con i colpi da fondo, prendendo lei il comando dello scambio. Sicuramente Fernandez non è una giocatrice che regala e dunque Martina dovrà essere brava e concentrata, rischiando anche di dover giocare una partita molto lunga e lottata. Sarà anche il primo scontro tra le due giocatrici ed in questa prima volta la posta in palio sarà davvero altissima.

