Roland Garros 2022, Ã€lex Corretja su Lorenzo Musetti: “Talento straordinario, sarÃ  tra i primi cinque tennisti del mondo”

Fidarsi del parere dell’esperto. Sono tante le analisi dopo la partita valida per il primo turno del Roland Garros 2022 tra il greco Stefanos Tsitsipas (n.4 del mondo) e Lorenzo Musetti. Una partita dal livello tecnico molto alto vinta in cinque set, in rimonta, dall’ellenico che ha saputo ribaltare le sorti della partita dopo che l’azzurro si era trovato avanti di due frazioni. Un epilogo, per Musetti, identico a quello che c’era stato l’anno passato negli ottavi di finale contro Novak Djokovic.

Un Musetti che, in definitiva, ha estasiato per due ore, ma poi ha dovuto cedere alla dirompenza fisica e tecnica di Tsitsipas che ha sbagliato pochissimo e fatto la differenza con la sua profondità di palla. Sfida, per questo, dal livello molto alto come sottolineato dal due volte finalista al Roland Garros (1998 e 2001), Àlex Corretja, commentatore tecnico su Eurosport-Discovery Channel.

Lo spagnolo, nel caso specifico, ha sottolineato le qualità di Musetti, vista la giovane età: “E’ un talento straordinario, da anni non ricordavo un primo turno di Slam di questa qualità. Secondo me entro pochi anni sarà uno dei primi cinque tennisti del mondo“, le parole di Corretja riportate da Ubitennis.

Tanti complimenti dunque per l’italiano, ma alla fine della fiera parliamo di un ko e servirà lavoro e pazienza per raggiungere davvero uno status altamente qualitativo.

Foto: LiveMedia/Matthieu Mirville/DPPI