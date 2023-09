Pallanuoto, Serie A1 femminile 2022: L’Ekipe Orizzonte Catania vince anche in gara-2, Plebiscito battuta 8-6

Lo scudetto si muove verso la Sicilia. Siamo solo a gara-2 delle finali play-off per il campionato femminile di Serie A1 di pallanuoto, ma l’andazzo è già chiaro: L’Ekipe Orizzonte Catania ha fatto un altro passo verso il titolo. Nel secondo incontro infatti le siciliane si sono imposte per 8-6 sul Plebiscito Padova.

Ora la serie si sposterà nuovamente in Veneto: giovedì le ragazze di Posterivo proveranno ad allungarla in casa, mentre per le sicule arriva il primo match point.

Anche oggi partita in ogni caso molto equilibrata: lo strappo iniziale delle padrone di casa (3-1 di parziale nel primo quarto) è stato però fondamentale per il successo. A brillare è la 25enne australiana Bronte Halligan autrice di una tripletta.

L’EKIPE ORIZZONTE-CS PLEBISCITO PD 8-6

L’EKIPE ORIZZONTE: Santapaola, Halligan 3, Spampinato, Viacava 1, Gant, Bettini 1, Palmieri 2, Marletta 1, Emmolo, Vukovic, Longo, Leone, Condorelli. All. Miceli

CS PLEBISCITO PD: Teani, Barzon 1, Gottardo, Borisova, Queirolo, Casson 2, A. Millo 2, Dario 1, Armit, Meggiato, Centanni, Grigolon, Giacon. All. Posterivo

Arbitri: Petronilli e Peris

Note

Parziali: 3-1 1-1 3-2 1-2 Superiorità numeriche: Orizzonte 4/13 + un rigore e Plebiscito 2/14 + tre rigori, di cui uno parato da Condorelli a Queirolo nel terzo tempo. Uscite per limite di falli Meggiato (P) nel terzo, Centanni (P), Viacava, Gant e Vukovic (O) nel quarto tempo. Spettatori 400

Photo LiveMedia/Luigi Mariani