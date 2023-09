MotoGP oggi, GP Italia 2022: orari prove libere, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, venerdì 27 maggio, inizierà il weekend del GP d’Italia, round del Motomondiale 2022. Sul tracciato del Mugello piloti e team lavoreranno alacremente in cerca del feeling migliore sulla pista toscana. Un circuito molto tecnico, particolarmente amato dai piloti, con tanti saliscendi che renderanno il weekend particolarmente emozionante.

In MotoGP si riprende da dove si era lasciato, ovvero dalla Francia. Il trionfo di Enea Bastianini ha proiettato molto in alto in classifica il romagnolo, distante otto lunghezze dal leader del campionato, Fabio Quartararo. Il centauro del Gresini Racing va a caccia di continuità visto che alle tre vittorie a Le Mans, Austin (Stati Uniti) e Lusail (Qatar) non ha fatto seguito altrettanta velocità in altre sedi.

Dovrà riscattarsi invece Francesco Bagnaia. Il piemontese è uscito con le ossa rotte dal confronto con Bastianini in terra francese. Una caduta costata molto in termini di ambizioni iridate, considerate le 46 lunghezze che separano Pecco dalla vetta. Al Mugello il piemontese spera di ricostruire la sua stagione. Lo stesso propositivo che avrà Marc Marquez, in difficoltà con la Honda.

Di seguito il programma di oggi e come seguirlo in tv/streaming:

PROGRAMMA GP ITALIA 2022 MOTOGP

VENERDI’ 27 MAGGIO

Ore 09.00 Moto3, Prove libere 1

Ore 09.55 MotoGP, Prove libere 1

Ore 10.55 Moto2, Prove Libere 1

Ore 13.15 Moto3, Prove Libere 2

Ore 14.10 MotoGP, Prove Libere 2

Ore 15.10 Moto2, Prove Libere 2

PROGRAMMA GP ITALIA 2022 MOTOGP IN TV

TV A PAGAMENTO – Il weekend del GP di Italia del Motomondiale sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208). Nel caso delle prove libere odierne vi sarà la copertura di FP1 e di FP2 anche su Sky Sport Uno (201) per tutte le classi.

STREAMING A PAGAMENTO – Il fine-settimana del GP del Mugello sarà coperto da SkyGo e da NOW.

TV IN CHIARO – Il weekend del GP di Italia sarà trasmesso in diretta per le qualifiche e la gara su TV8. Non ci sarà copertura delle sessioni di prove libere del venerdì e del sabato delle tre categorie, trasmesse esclusivamente da Sky Sport, a eccezione della FP4 di MotoGP.

STREAMING IN CHIARO – Il fine-settimana del GP del Mugello sarà trasmesso in diretta per le qualifiche e la gara su tv8.it, oltre alla trasmissione della FP4 di MotoGP. Le prove libere odierne delle tre classi saranno solo coperte da Sky Sport.

PROGRAMMAZIONE IN CHIARO TV8

Non è prevista la copertura delle prove libere del venerdì.

