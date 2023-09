LIVE Italia-Germania 4-9 hockey ghiaccio, Mondiali 2022 in DIRETTA: azzurri dominati dai tedeschi in una partita senza storia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

FINISCE QUI: Italia-Germania 4-9. L’Italia trova purtroppo la quinta sconfitta del suo percorso iridato. Ora la testa va alla partita di domani contro la Slovacchia.

ALEEX PETAN! Arriva la rete del 4-9 per l’Italia, che rende meno pesante il passivo.

01:00 Ultimo minuto di gara.

02:30 La richiesta di Challenge da parte dell’Italia, per una possibile interferenza sul gol, smentita dagli arbitri, ha fatto scattare un automatico power play in favore della Germania.

02:56 Italia-Germania 3-9, per i tedeschi rete di Soramies.

03:30 Squadre ora in piena parità numerica.

05:00 Squadre ora in 4vs4 sul ghiaccio, a livello di giocatori di movimento.

05:37 Adesso la penalità va a carico dell’Italia: 2 minuti di panca puniti per Mantenuto.

06:12 Altro power play a favore dell’Italia: Fabio Wagner va fuori per un intervento pericoloso.

09:00 Gol annullato a Sanna, che aveva insaccato dopo la respinta del portiere su tiro di Trivellato. Il giocatore azzurro era però partito in offside.

10:11 MAAAAAANTENUTO, con una deviazione vincente sulla conclusione da fuori di Trivellato. Italia-Germania 3-8.

11:24 Italia che beneficia di un power play: 2 minuti per Kastner.

12:34 LUCAAAAA FRIGO! L’azzurro non manca comunque, anche in una giornata difficile, di portare il suo contributo battendo il portiere tedesco nell’1vs1 che si è creato davanti alla gabbia teutonica.

15:00 Un quarto d’ora al termine.

17:15 L’Italia non c’è più, la Germania fa quello che vuole. Karachun (due griffe anche per lui) segna l’ottavo gol dei tedeschi.

18:36 La Germania addirittura fa 7-1. Rete di Ehliz, che con una conclusione da fuori trova il modo di bucare l’arrocco azzurro intorno alla porta di Fazio. Doppietta per lui.

INIZIA IL TERZO E ULTIMO PERIODO.

Ora una pausa. Torniamo per la cronaca del terzo e ultimo periodo.

FINISCE QUI IL SECONDO PERIODO. Italia-Germania 1-6.

01:30 I tedeschi tornano a gestire il ritmo perdendo un po’ di tempo nel retrogabbia del proprio portiere.

03:00 L’Italia prova a riaffacciarsi in avanti.

05:05 Gol del 6-1 per la Germania che dilaga. Azione velocissima dietro la gabbia di Fazio: Reichel mette in mezzo, Fischbuch (doppietta per lui) colpisce freddando il portiere azzurro.

06:00 Gawanke attivissimo per i tedeschi, Fazio gli risponde a dovere allontanando la minaccia.

07:30 La Germania ha letteralmente fatto sparire il disco. Ora i tedeschi attaccano nel terzo di un’Italia che non può fare altro che difendersi.

10:00 Seicento secondi all’ultimo riposo.

11:00 Le carte, sul ghiaccio di Helsinki, ora si sono un po’ mischiate.

14:23 SI SBLOCCA L’ITALIA! La rete del 5-1 con la caparbia deviazione di Tommaso Traversa che batte Niederberger. Esulta la panchina azzurra che si rinfranca un po’.

14:59 Arriva il 5-0 della Germania, che va a segno in superiorità numerica con Reichel.

15:36 Power play a favore della Germania: Daniel Frank finisce in panca puniti per un intervento pericoloso ai danni di un avversario.

16:00 Se ne vanno altri due minuti, senza particolari emozioni.

18:00 L’Italia prova almeno a riversarsi in attacco per cercare il gol della bandiera, ma le linee della Germania non sembrano d’accordo. Fazio protagonista con un buon intervento.

COMINCIA IL SECONDO PERIODO!

Torniamo più tardi con la cronaca del secondo periodo.

FINISCE IL PRIMO PERIODO: Italia-Germania 0-4. Venti minuti da incubo per gli azzurri.

02:02 Poker della Germania che va ancora a segno con il tracciante preciso di Fischbuch, liberato dall’assist del duo Wissmann-Reichel.

04:02 Penalità a carico degli azzurri: Brandon McNally in panca puniti per due minuti.

04:32 I tedeschi gestiscono l’ordine delle cose.

06:46 Ehliz per il 3-0 della Germania. Non c’è francamente storia. Greg Ireland intanto toglie un Fadani che oggi ha difeso malissimo la gabbia, inserendo fra i pali Justin Fazio.

07:00 Tedeschi padroni del campo, del gioco, del ritmo e delle rotazioni. L’Italia non riesce a scuotersi.

10:00 Ultimi seicento secondi di questo primo periodo.

11:00 l’Italia non riesce a reagire.

13:43 Raddoppio della Germania, che va sullo 0-2: serpentina pazzesca di Wissmann che salta tutti e buca ancora Fadani.

14:59 Il disco scappa sotto le gambe di Fadani: Germania in vantaggio per 0-1 con la rete di Karachun.

16:00 La Germania prova ad alzare i ritmi alzando il suo baricentro di gioco nel terzo offensivo per i teutonici, difensivo per gli azzurri, oggi in maglia bianca.

18:00 Primi due minuti molto intensi, con tanti body check.

SI COMINCIA!

15.17 Squadre sul ghiaccio.

15.15 Sale la tensione all’Ice Hall di Helsinki.

15.10 Le squadre stanno completando il riscaldamento.

15.05 Un quarto d’ora al via del match.

15.00 Buon pomeriggio amichi e amiche dell’hockey su ghiaccio. E’ un pomeriggio importante per l’Italia, che si gioca tanto in una sfida non facile contro la Germania, ai Mondiali 2022.

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Germania, quinta sfida degli azzurri ai Mondiali 2022 di hockey su ghiaccio.

Dopo la cocente sconfitta contro la Francia (1-2 all’overtime, ndr), che però ha regalato il primo punto in classifica, gli azzurri di coach Greg Ireland sono pronti a tornare sul ghiaccio per sfidare un’avversaria, come la Germania, dai due volti.

Che selezione sarà quella che dovranno affrontare Frigo e soci? Quella che sin qui è stata cinica e ha vinto tre delle quattro partite in programma o quella che comunque, all’interno delle stesse gare, non ha mai mostrato una sicurezza totale?

A parlare sarà il ghiaccio, in 60 minuti di gioco effettivo che valgono, in attesa della sfida col Kazakistan, una buona fetta di salvezza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Germania, quinta sfida degli azzurri ai Mondiali 2022 di hockey su ghiaccio. Disco d’inizio alle ore 15:20!

