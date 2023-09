Giro d’Italia 2022, tappa di oggi Parma-Genova: altimetria, favoriti, programma, tv. Il Valico di Trensasco puÃ² infiammare la corsa

Giornata da fughe al Giro d’Italia 2022: ci si sposta dall’Emilia alla Liguria per la dodicesima tappa, la Parma-Genova. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con percorso, altimetria, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA 2022 DALLE 12.05

PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO D’ITALIA 2022

204 chilometri da percorrere, tutt’altro che banali. L’arrivo in volata non sarà assolutamente scontato. Partenza leggermente pianeggiante, poi ci si dirige a mano a mano verso il Passo del Bocco: 6 chilometri al 4% di pendenza media. Lunghissima discesa e ci si sposta verso La Colletta: GPM di terza categoria. Neanche il tempo di rifiatare e subito Valico di Trensasco: breve, ma molto duro con 4,3 chilometri all’8% di pendenza media e punte oltre il 12%. Scollinamento posto a 30 chilometri dal traguardo, difficile però per le squadre dei velocisti organizzarsi.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Orario partenza: 12:05

Orario di arrivo: 17:10 circa

Diretta tv: Eurosport1 (canale 210 di Sky), RaiSportHD dalle 11:50, Rai2 dalle 14:00

Diretta streaming: Discovery+, Eurosport Player, DAZN, SkyGo, NOW Tv, RaiPlay, RaiSportWeb

Diretta testuale: OA Sport

FAVORITI

Quasi impossibile che il gruppo riesca a tenere la corsa chiusa, andrà via la fuga. Difficile dunque rispettare il pronostico. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) proverà a riscattare la sconfitta dell’altro giorno a Jesi e a portare a casa la seconda vittoria di questo Giro. In casa Italia tanti a caccia del successo per bissare quello ottenuto da Dainese: ci possono provare Alessandro Covi (UAE Emirates) e Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) che hanno dimostrato un ottimo stato di forma. Un nome da seguire anche quello del teutonico Lennard Kämna (Bora-hansgrohe).

In chiave classifica generale non dovrebbero esserci movimenti importanti: Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) dovrà stare attento con la propria squadra a mantenere il simbolo del primato.