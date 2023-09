DIRETTA F1, GP Montecarlo 2022 LIVE: Binotto furioso, “Red Bull ha violato il regolamento!”. Ma il ricorso della Ferrari è stato respinto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.20 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

18.18 La prossima gara sarà il 12 giugno a Baku con il GP di Azerbaijan.

18.16 La classifica costruttori:

1. Red Bull 235

2. Ferrari 199

3. Mercedes 134

4. McLaren 59

5. Alfa Romeo 41

6. Alpine 40

7. AlphaTauri 17

8. Haas 15

9. Aston Martin 7

10. Williams 3

18.15 La nuova classifica del Mondiale piloti:

1. Max Verstappen (Red Bull) 125

2. Charles Leclerc (Ferrari) 116

3. Sergio Perez (Red Bull) 110

4. George Russell (Mercedes) 84

5. Carlos Sainz (Ferrari) 83

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 50

7. Lando Norris (McLaren) 48

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 40

9. Esteban Ocon (Alpine) 30

10. Kevin Magnussen (Haas) 15

11. Daniel Ricciardo (McLaren) 11

12. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 11

13. Fernando Alonso (Alpine) 10

14. Pierre Gasly (AlphaTauri) 6

15. Sebastian Vettel (Aston Martin) 5

16. Alexander Albon (Williams) 3

17. Lance Stroll (Aston Martin) 2

18. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 1

19. Mick Schumacher (Haas) 0

20. Nicholas Latifi (Williams) 0

18.14 Dulcis in fundo, Leclerc si è ritrovato alle spalle di Norris dopo il secondo pit-stop. In quel frangente ha perso tantissimo, subendo così il sorpasso da parte di Verstappen (che si è fermato un giro dopo per il cambio gomme).

18.13 In sostanza, dal muretto della Ferrari ci hanno capito poco o nulla. Peccato. Complimenti alla Red Bull che ha mostrato maggiore reattività, sfruttando la grande occasione di ribaltare il verdetto delle qualifiche.

18.10 Cerchiamo di sintetizzare. Ha piovuto tanto a Montecarlo. La gara è iniziata con asfalto bagnato, nonostante avesse smesso di piovere. Con le full wet (dopo la partenza dietro la Safety Car) Leclerc aveva guadagnato tanto, ben scortato da Sainz alle sue spalle. Il monegasco aveva oltre 10″ su Verstappen. Al 17° giro Perez si è fermato ed ha montato gomme intermedie, seguito due giri dopo da Leclerc e Verstappen, mentre Sainz ha proseguito con le full wet. Al 22° giro si sono fermati sia Sainz sia Leclerc per montare gomme slick hard (qui il monegasco ha perso anche qualcosa nell’attesa che venisse ultimato il pit-stop di Verstappen). Nella tornata successiva si sono fermate anche le Red Bull, con il risultato che Perez si è ritrovato al comando davanti a Sainz, Verstappen e Leclerc. A quel punto la gara era finita, non a caso la classifica non è più cambiata.

18.06 Quando a Montecarlo parti in prima e seconda posizione e chiude in seconda e quarta, non si può utilizzare una parola diversa da ‘fallimento’ per riassumere il fine settimana. Questa doveva essere una delle piste più favorevoli in assoluto per la Ferrari, ma ancora una volta a spuntarla è stata la Red Bull.

18.04 Il punto di bonus per il giro veloce va a Lando Norris (McLaren).

18.03 L’ordine d’arrivo della gara a Montecarlo:

1 Sergio PEREZ Red Bull RacingLEADER 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+1.154 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.491 3

4 Charles LECLERC Ferrari+2.922 3

5 George RUSSELL Mercedes+11.968 2

6 Lando NORRIS McLaren+12.231 4

7 Fernando ALONSO Alpine+46.358 2

8 Lewis HAMILTON Mercedes+50.388 3

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+52.525 2

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+53.536 3

11 Pierre GASLY AlphaTauri+54.289 3

12 Esteban OCON Alpine+55.644 2

13 Daniel RICCIARDO McLaren+57.635 2

14 Lance STROLL Aston Martin+60.802 4

15 Nicholas LATIFI Williams1 L 4

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo1 L 2

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 4

18 Alexander ALBON Williams–

18.01 Sergio Perez vince il GP di Monaco 2022 davanti a Sainz, Verstappen e Leclerc.

I commissari comunicano ai piloti che va effettuato ancora un giro per completare la gara, nonostante il tempo sia scaduto.

-1′ Prosegue il trenino alle spalle di Perez.

-1′ Inizia ora l’ultimo giro, Perez ad un passo dal successo.

-2′ Perez sta guidando con intelligenza, senza sbavature.

-3′ Sainz per ora non ci ha provato per davvero. E’ nettamente più veloce di Perez, ma davvero a Montecarlo non c’è spazio.

-4′ Scodata di Sainz, sta rischiando tanto.

-5′ Perez, Sainz, Verstappene e Leclerc sono racchiusi in 1″8!

-6′ Sainz si fa vedere negli specchietti all’uscita del tunnel. Ma Perez resiste.

-7′ Altissimi i tempi di Perez. Ma il messicano non sbaglia nulla.

-8′ Giro veloce per Norris e punto di bonus momentaneo.

-9′ Sainz in scia a Perez, ma azzarderà il sorpasso?

-9′ Tanto graining ora alle gomme di Perez.

-10′ Giro veloce per Alonso!

-11′ TRENINO A MONTECARLO! Perez, Sainz, Verstappen e Leclerc sono racchiusi in 2″5.

-13′ Si alzano i tempi di Perez, Sainz si porta ad un secondo. Ma il discorso è sempre lo stesso: dove e come superare a Montecarlo? Bisognerebbe prendersi un rischio eccessivo.

-14′ Quindi la Ferrari ha sbagliato due volte. 1) Leclerc ha reagito con un giro di ritardo rispetto a Perez (e il monegasco non avrebbe voluto cambiare le gomme, era infuriato); 2) se Leclerc, come Sainz, si fosse formato una sola volta, passando direttamente dalle full wet alle slick (senza passare per le intermedie), ora sarebbe ancora in testa.

-16′ C’è poco da raccontare amici. La classifica è ormai consolidata, a Montecarlo non c’è modo di sorpassare. La Ferrari ha perso questa gara a causa della pioggia. Perez è stato il primo a fermarsi per montare le gomme intermedie: è stata la mossa vincente. La Scuderia di Maranello ha reagito in ritardo, richiamando ai box Leclerc 2 giri dopo. Sainz invece non si è fermato ed è andato avanti con le full wet. Dopo qualche tornata, tutti si sono fermati per montare le gomme slick (dunque 2 soste per Leclerc, 1 per Sainz). L’esito è la classifica che abbiamo attualmente.

-18′ Perez allunga, 3″4 su Sainz. Lo spagnolo vede Verstappen alle sue spalle a 1″2. Leclerc 4° a 7 secondi dalla vetta.

-20′ La Red Bull sta utilizzando gomme medie con cui ha effettuato 17 giri. Per le due Ferrari gomme hard e ben 26 tornate effettuate. Altra scelta che non abbiamo capito.

-21′ 1’16″028, Perez migliora il proprio giro veloce.

-22′ La classifica aggiornata:

1 Sergio PEREZ Red Bull RacingLEADER 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+2.244 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+4.946 3

4 Charles LECLERC Ferrari+6.314 3

5 George RUSSELL Mercedes+9.880 2

6 Lando NORRIS McLaren+14.243 3

7 Fernando ALONSO Alpine+44.990 2

8 Lewis HAMILTON Mercedes+45.811 3

9 Esteban OCON Alpine+47.354 2

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+48.724 2

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+50.525 3

12 Pierre GASLY AlphaTauri+51.205 3

13 Daniel RICCIARDO McLaren+51.809 2

14 Lance STROLL Aston Martin+52.143 4

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+53.157 3

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+54.071 2

17 Nicholas LATIFI Williams+54.858 4

18 Alexander ALBON Williams+56.172 3

-24′ Se la classifica finisse così, Leclerc scivolerebbe a -9 da Verstappen in classifica, con Perez a -14. Il messicano sta dimostrando grande consistenza quest’anno, molto più di Sainz.

-25′ Con l’asciutto, se Leclerc e Sainz avessero tenuto la posizione, quasi certamente la Ferrari avrebbe conquistato una doppietta. Ma la pioggia ha strizzato l’occhio alla Red Bull, scaltra nel cogliere l’occasione.

-26′ 1’16″260, il giro veloce lo firma Perez. La scelta di montare gomme hard usate non convince per la Ferrari.

-27′ Leclerc si allontana volontariamente da Verstappen per provare ad effettuare il giro veloce.

-28′ Perez al comando con 1″2 su Sainz, 2″5 su Verstappen, 5″2 su Leclerc, 7″7 su Russell.

-29′ 1’16″473 per Perez, si prende il punto di bonus (per ora).

-30′ al termine. Ora non contano più i giri, perché la gara, da regolamento, può durare al massimo tre ore. Dunque alle 18.00 dovrà concludersi.

39° giro/77 La classifica aggiornata:

1 Sergio PEREZ Red Bull RacingLEADER 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.821 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.509 3

4 Charles LECLERC Ferrari+3.704 3

5 George RUSSELL Mercedes+6.237 2

6 Lando NORRIS McLaren+8.292 3

7 Fernando ALONSO Alpine+18.885 2

8 Lewis HAMILTON Mercedes+19.555 3

9 Esteban OCON Alpine+21.262 2

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+22.101 2

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+23.504 3

12 Pierre GASLY AlphaTauri+24.299 3

13 Daniel RICCIARDO McLaren+24.713 2

14 Lance STROLL Aston Martin+25.026 4

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+25.559 3

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+26.097 2

17 Nicholas LATIFI Williams+31.630 4

18 Alexander ALBON Williams+40.923 3

38° giro/77 1’18″150 per Sainz, si migliora ancora. E’ a 8 decimi da Perez.

37° giro/77 Stanno giocando al giro veloce…Ora il punto di bonus lo prende momentaneamente Sainz.

36° giro/77 Perez non va via, ma chiaramente Sainz non può attaccarlo.

36° giro/77 1’19″112, giro veloce per Leclerc.

35° giro/77 Ripetiamo: la classifica ora può cambiare solo in caso di errori, incidenti o problemi di affidabilità.

35° giro/77 Si è già formato il classico trenino tipico di Montecarlo. Giro veloce per Perez e punto di bonus.

34° giro/77 Sainz a 9 decimi da Perez, stesso distacco per Leclerc da Verstappen. Ma come fai a superare a Montecarlo?

33° giro/77 La gara ricomincia con una brusca frenata di Perez, che ha bloccato le gomme.

32° giro/77 La Safety Car sta per rientrare ora ai box.

32° giro/77 Si prosegue dietro la Safety Car. Una volta che la gara riprenderà, ci aspettiamo un trenino alle spalle di Perez.

32° giro/77 Davvero difficile da capire perché Leclerc e Sainz abbiano rimontato le stesse gomme hard, con le quali avevano già percorso 8 tornate. Tante domande a cui dovrà rispondere Mattia Binotto.

31° giro/77 Si riparte dietro la Safety Car. La Ferrari sta utilizzando gomme hard usate, mentre le Red Bull hanno optato per una mescola media nuova. Anche qui scelta opinabile per la scuderia italiana.

17.14 Gomme medie per Verstappen, hard per Leclerc e Sainz.

17.13 Ironia della sorte, ora la pista è asciutta e non dovrebbe più piovere. La Ferrari deve rimproverarsi di non essere stata reattiva sotto il profilo della strategia, però la pioggia davvero non ci voleva. E peraltro nel Nuovo Millennio si tratta di una rarità a Montecarlo.

17.11 I piloti doppiati potranno sdoppiarsi.

17.09 Il punto di bonus al momento è in possesso di Russell (Mercedes).

17.09 Ora Leclerc deve rimanere calmo. Meglio perdere 3 punti da Vertsappen che sbagliare e perderne magari 15.

17.07 Purtroppo la Ferrari fa troppa fatica con la pioggia. Lo avevamo già visto a Imola. Quando si tratta di prendere decisioni in pochi secondi, a Maranello manca qualcosa nel confronto con una Red Bull che è più abituata a giocarsi i Mondiali.

17.05 Si riparte tra 10 minuti con Safety Car. Purtroppo si sta profilando una domenica amarissima per la Ferrari. Da una possibile doppietta al ritrovarsi a perdere punti da Verstappen e dalla Red Bull in entrambe le classifiche…

17.01 La Haas di Schumacher completamente distrutta dopo l’incidente:

⚠️ SAFETY CAR ⚠️ Mick Schumacher walks away from his car after crashing into the barriers at the Swimming Pool section #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/yHQszKxGpg — Formula 1 (@F1) May 29, 2022

16.59 Sia Perez sia Verstappen sono finiti sopra la linea gialla che delinea l’uscita dalla pit-lane. Nessuna investigazione.

16.58 Da capire se ora la gara riprenderà con partenza da fermo. Si tratta di una scelta discrezionale da parte dei commissari.

16.57 Leclerc è sceso dalla macchina e sta imprecando. E’ infuriato! Non vuole parlare con nessuno.

BANDIERA ROSSA! Gara interrotta! I piloti rientrano ai box.

30° giro/77 Leclerc si è arrabbiato tantissimo al momento del primo pit-stop, ha sbattuto la mano destra sul volante. Non avrebbe voluto fermarsi.

29° giro/77 La classifica aggiornata:

1 Sergio PEREZ Red Bull RacingLEADER 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+1.544 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.381 2

4 Charles LECLERC Ferrari+6.081 2

5 George RUSSELL Mercedes+10.529 1

6 Lando NORRIS McLaren+13.245 2

7 Fernando ALONSO Alpine+20.914 1

8 Lewis HAMILTON Mercedes+26.955 2

9 Esteban OCON Alpine+46.983 1

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+66.075 1

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+80.666 2

12 Pierre GASLY AlphaTauri+83.122 2

13 Daniel RICCIARDO McLaren+88.507 1

14 Lance STROLL Aston Martin1 L 3

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 2

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo1 L 1

17 Nicholas LATIFI Williams1 L 3

18 Alexander ALBON Williams1 L 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team– 2

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team–

28° giro/77 E’ chiaro che la Ferrari poteva fare meglio, tuttavia non è stata di certo fortunata: la pioggia, come già accaduto ad Imola, ha compromesso tutto.

27° giro/77 La Ferrari ha commesso un doppio errore strategico: 1) Leclerc ha reagito con 2 giri di ritardo rispetto a Perez quando il messicano ha montato le intermedie; 2) se Leclerc, come ha fatto il compagno di squadra Sainz, avesse continuato a girare con le full wet sino al momento di montare le slick, forse ora sarebbe ancora in testa.

27° giro/77 INCIDENTE PER MICK SCHUMACHER! Safety Car!

26° giro/77 Ora i piloti potranno andare sino in fondo con queste gomme. Salvo penalità o incidenti, la classifica di fatto resterà invariata.

25° giro/77 La classifica aggiornata:

1 Sergio PEREZ Red Bull RacingLEADER 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+1.894 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.614 2

4 Charles LECLERC Ferrari+3.360 2

5 George RUSSELL Mercedes+14.626 1

6 Lando NORRIS McLaren+16.220 2

7 Fernando ALONSO Alpine+26.536 1

8 Lewis HAMILTON Mercedes+37.949 2

9 Esteban OCON Alpine+46.905 1

10 Lance STROLL Aston Martin+52.845 2

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+58.734 1

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+65.605 2

13 Pierre GASLY AlphaTauri+68.905 2

14 Daniel RICCIARDO McLaren+71.524 1

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+80.294 2

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo1 L 1

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 2

18 Nicholas LATIFI Williams1 L 3

19 Alexander ALBON Williams1 L 2

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team–

24° giro/77 RISCHIO ASSURDO! Leclerc prende la scia di Verstappen sul rettilineo, sbanda in maniera violenta e rischia di finire in testacoda! Si è salvato per miracolo!

24° giro/77 Leclerc ha pagato a caro prezzo il tempo perso alle spalle di Norris nel giro di rientro dopo il pit-stop!

23° giro/77 CHE BEFFA! Perez torna in pista appena davanti a Sainz, mentre Verstappen è davanti a Leclerc di un soffio!

23° giro/77 Reagisce subito la Red Bull. Gomme medie da asciutto anche per Perez e Verstappen.

22° giro/77 COLPO DI SCENA! Si fermano entrambe le Ferrari e montano gomme slick! Hard per entrambi, che azzardo!

21° giro/77 Ora è tutto in mano a Carlos Sainz. Riuscirà a resistere con queste gomme full wet sino a che non sarà tempo di montare le slick?

20° giro/77 Perez, con le intermedie, si porta a soli 5″7 da Sainz, che sta ancora utilizzando le full wet.

19° giro/77 DOCCIA FREDDA PER LA FERRARI! Leclerc rientra alle spalle di Perez. Dunque i due giri con le intermedie hanno consentito al messicano di sopravanzare il monegasco. Sainz invece non si è ancora fermato…

18° giro/77 PIT-STOP PER LECLERC E VERSTAPPEN! Gomme intermedie per entrambi!

18° giro/77 Pit-stop e gomme intermedie per Norris.

17° giro/77 Ora le gomme intermedie danno un chiaro vantaggio.

17° giro/77 Perez rientra in quinta posizione alle spalle di Norris.

17° giro/77 MOMENTO CHIAVE DELLA GARA! Perez si ferma e monta gomme intermedie! Vediamo come reagirà la Ferrari.

16° giro/77 Hamilton si ferma e monta gomme intermedie.

16° giro/77 La classifica aggiornata:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER – –

2 Carlos SAINZ Ferrari+5.479 – –

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+8.387 – –

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+10.447 – –

5 Lando NORRIS McLaren+21.487 – –

6 George RUSSELL Mercedes+25.438 – –

7 Fernando ALONSO Alpine+27.604 – –

8 Lewis HAMILTON Mercedes+33.583 – –

9 Esteban OCON Alpine+44.647 – –

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+55.514 1

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+56.625 1

12 Pierre GASLY AlphaTauri+57.128 1

13 Daniel RICCIARDO McLaren+68.522 1

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+69.335 1

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+69.624 1

16 Alexander ALBON Williams+71.857 1

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+72.348 1

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+73.475 1

19 Lance STROLL Aston Martin+73.883 2

20 Nicholas LATIFI Williams+82.185 2

15° giro/77 Sainz fa sapere alla squadra che vorrebbe andare avanti con queste gomme sin quando la pista non sarà asciutta, dunque da slick.

15° giro/77 Leclerc guida con 5″ su Sainz, 7″5 su Perez e 9″7 su Verstappen.

14° giro/77 Gasly passa anche Ricciardo ed è 12°. Leclerc è il più veloce in pista, firma il giro veloce.

14° giro/77 Perez fa sapere via radio che ora è il momento di montare le gomme intermedie.

13° giro/77 Gasly ora è incollato a Ricciardo. Il francese però non sta guadagnando nulla sui primi, anche se va detto che si trova imbottigliato nel traffico.

13° giro/77 La pista inizia ad asciugarsi in alcuni punti.

12° giro/77 Gasly riesce ad infilare Zhou all’interno e si prende il 13° posto!

12° giro/77 Guadagna Leclerc. 5″1 su Sainz, 7″1 su Perez, 8″5 su Verstappen.

12° giro/77 Gasly è molto più veloce di Zhou e cerca un sorpasso difficilissimo a Montecarlo.

11° giro/77 La domanda è: i primi stanno aspettando di poter montare le gomme slick, senza dover transitare dalle intermedie? Al momento è impensabile, perché l’asfalto è decisamente bagnato.

11° giro/77 Ora Stroll, con le intermedie, inizia a girare sul passo dei primi.

10° giro/77 4″4 il vantaggio di Leclerc su Sainz, che giustamente sta facendo in modo che le Red Bull perdano il più possibile dal compagno di squadra.

10° giro/77 Chi ha già montato le intermedie, per ora non ha pagato l’azzardo, perché le full wet restano più performanti.

9° giro/77 Leclerc al comando con 3″0 su Sainz, 5″1 su Perez e 6″7 su Verstappen. Norris a 13″. I primi quattro stanno tenendo un ritmo nettamente superiore.

8° giro/77 Verstappen fa sapere via radio che la pista si sta asciugando.

8° giro/77 Per il momento chi ha montato le gomme intermedie non guadagna rispetto a chi sta utilizzando le full wet. E’ questione di qualche giro.

7° giro/77 Ora intermedie anche per Vettel e Tsunoda.

7° giro/77 Gasly, Schumacher e Latifi sono i primi che hanno montato gomme intermedie.

6° giro/77 Leclerc al comando con 2″6 su Sainz, 4″8 su Perez, 5″6 su Verstappen.

5° giro/77 Ora sarebbe opportuno che Sainz facesse da tappo il più possibile a Perez e Verstappen.

5° giro/77 Per il momento nessuno tra i big azzarda il pit-stop. Facile pensare che saranno le Red Bull a prendersi il rischio per prime.

4° giro/77 Latifi è riuscito a ripartire dopo il lieve incidente al tornantino.

4° giro/77 La classifica aggiornata:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER – –

2 Carlos SAINZ Ferrari+1.467 – –

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.934 – –

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+4.342 – –

5 Lando NORRIS McLaren+6.637 – –

6 George RUSSELL Mercedes+8.545 – –

7 Fernando ALONSO Alpine+9.543 – –

8 Lewis HAMILTON Mercedes+10.624 – –

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+12.606 – –

10 Esteban OCON Alpine+15.110 – –

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+16.281 – –

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+17.347 – –

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+17.902 – –

14 Daniel RICCIARDO McLaren+19.087 – –

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+20.225 – –

16 Alexander ALBON Williams+21.262 – –

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+22.356 – –

18 Pierre GASLY AlphaTauri+41.399 1

19 Lance STROLL Aston Martin+49.810 2

20 Nicholas LATIFI Williams+60.502 2

4° giro/77 Scodano tanto le Ferrari. Comunque tutti i piloti non si stanno prendendo particolari rischi.

3° giro/77 INIZIA LA GARA A TUTTI GLI EFFETTI! Tanti piloti sono già ai box per montare le intermedie!

2° giro/77 La Safety Car sta per rientrare ai box, dunque la gara inizierà ufficialmente!

2° giro/77 Si prosegue dietro la Safety Car, le condizioni sono davvero difficili.

1° giro/77 LATIFI FINISCE CONTRO LE BARRIERE AL TORNANTINO!

1° giro/77 Asfalto chiaramente bagnato, ma da diversi minuti ha smesso di piovere.

16.05 CI SIAMO! Le monoposto escono dalla pit-lane alle spalle della Safety Car!

16.02 Confermata la partenza fra tre minuti.

16.00 Si partirà dietro la Safety Car con gomme full wet.

15.55 Si parte alle 16.05!

15.53 Ricordiamo il regolamento. Partendo con le gomme da bagnato, se e quando i piloti monteranno le gomme slick, potranno anche andare sino in fondo alla gara, senza fermarsi ulteriormente.

15.52 In alcuni tratti della pista ha smesso del tutto di piovere.

15.49 Ancora nessuna comunicazione ufficiale relativa alla partenza, anche se ora l’intensità della pioggia è decisamente diminuita.

15.46 Infine tra i 40 ed i 59 giri vengono assegnati i seguenti punti: 19 al primo, 14 al secondo, 12 al terzo, 10 al quarto, 8 al quinto, 6 al sesto, 4 al settimo, 3 all’ottavo, 2 al nono, 1 al decimo.

15.43 Questi i punteggi se i giri completati saranno tra 20 e 39: 13 al primo, 10 al secondo, 8 al terzo, 6 al quarto, 5 al quinto, 4 al sesto, 3 al settimo, 2 all’ottavo, 1 al nono.

15.41 Se verranno completati dai 2 ai 19 giri di gara, verranno assegnati 6 punti al primi, 4 al secondo, 3 al terzo, 2 al quarto e 1 al quinto.

15.39 Ora torna a piovere con insistenza. E’ un clima davvero molto ballerino. Inutile dire che queste condizioni meteo giocano a favore della Red Bull, ma in casa Ferrari serve mantenere nervi saldi e sangue freddo.

15.38 Ancora nessuna comunicazione sulla partenza. Ricordiamo che la gara sarebbe dovuta iniziare alle 15.00.

15.35 Tra l’altro la gara di Montecarlo è particolarissima perché c’è anche il tunnel, dunque in quel frangente l’asfalto sarà asciutto.

15.33 Ora spunta anche uno spiraglio di sole…

15.30 Sembra però esserci una schiarita all’orizzonte. I piloti sono chiaramente nervosi per questa lunga attesa, bisogna soltanto aspettare. Al momento non è ancora stato definito un orario per la ripartenza.

15.28 Le vetture sono in pit-lane, coperte da gazebo. Continua comunque a piovere, come si vede dalle pozzanghere sulla pista. L’intensità sembra però essere calata.

15.26 I piloti sono scesi dalle monoposto e hanno tolto anche il casco.

15.24 Ora sembra che ci sia una schiarita, ma i piloti sono fermi i box.

15.23 Ora non si potrà fare altro che attendere.

15.21 BANDIERA ROSSA! I piloti rientrano ai box, impossibile correre al momento. Sta piovendo troppo, la pista è allagata in alcuni tratti.

15.19 Continua a piovere a dirotto. Pista quasi allagata! Così non ci sono le condizioni per gareggiare.

15.18 Si prosegue ancora dietro la Safety Car. In queste condizioni è difficile che si possa gareggiare.

15.17 Le macchine pattinano tanto, continua a piovere con insistenza.

15.16 GIRO DI FORMAZIONE! I piloti procedono dietro la Safety Car. Ci sono tante pozzanghere in pista.

15.15 La percentuale di pioggia era del 75% per oggi pomeriggio. Le previsioni meteo difficilmente sbagliano…Ora il cielo è davvero coperto, anche se piove con minore intensità.

15.13 Come detto, tutti i piloti scatteranno con gomme da full wet.

15.10 Sta piovendo davvero tanto. E’ il classico temporale estivo, magari durerà poco e smetterà nell’arco di 10-15 minuti.

15.09 Alle 15.16 viene fissato il giro di formazione alle spalle della Safety Car.

15.07 Piove tanto adesso. E’ un vero e proprio acquazzone.

15.06 Ora riprende a piovere. Sarà una lotteria nella roulette di Montecarlo.

15.05 La partenza dietro la Safety Car obbliga i piloti a montare le gomme full wet. Tuttavia ora l’asfalto non è così bagnato, è da intermedie.

15.04 PARTENZA DI NUOVO RINVIATA! Grande confusione a Montecarlo.

15.03 E’ una lotteria. Ora quasi tutti montano gomme da full wet, comprese le Ferrari e le Red Bull.

15.02 Ora ha smesso di piovere.

15.00 Il giro di formazione avverrà dietro la Safety Car.

14.59 PARTENZA RINVIATA! Il giro di formazione si svolgerà alle 15.09!

14.58 Tutti i piloti partiranno con gomme intermedie. Servirà fare grande attenzione, perché in questo fine settimana non hanno mai provato con asfalto bagnato.

14.55 Saranno 78 i giri da percorrere. Vedremo quanto pioverà, dovrebbe trattarsi di un temporale.

14.52 Gomme da bagnato! Le squadre mettono le intermedie, una scelta quasi obbligata con una pioggia sempre più intensa.

14.49 I protagonisti stanno per salire nelle rispettive monoposto. Cresce la tensione, le gomme intermedie potrebbero essere un’opzione per i team.

14.47 Comincia a piovere a Montecarlo! Si è appena concluso l’inno monegasco, una situazione che non è favorevole per la Rossa. La partenza dovrebbe essere effettuata con le gomme slick.

14.45 Spera nel bagnato anche la Mercedes che deve inseguire con entrambe le monoposto. Sessione deludete ieri per Hamilton e Russell, nettamente inferiori ai diretti rivali per il Mondiale.

14.42 Non piove a Monaco, ma tutte le squadre guardano il cielo. Red Bull spera nel maltempo che potrebbe rivoluzionare la strategia delle varie formazioni che al momento dovrebbero effettuare una sola sosta.

14.40 Sono pochi i metri che conducono dalla griglia di partenza alla St. Devote, la prima curva del tracciato cittadino più famoso al mondo. Scattare dalla prima fila è cruciale e garantisce un margine enorme sulla concorrenza.

14.36 “Ci concentriamo sulla gara, andrà tutto bene”. Sono queste le ultime dichiarazioni di Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1, tranquillo prima del via della settima tappa del 2022.

14.33 Tutti sanno come a Montecarlo sia difficilissimo sorpassare. Infatti in 30 occasioni (44,8%) il vincitore è partito dalla pole position. Dal 1996 il primo classificato al termine dell’evento è partito nelle prime tre piazze.

14.30 Il pilota più blasonato di sempre è tuttora Ayrton Senna, unico uomo capace di imporsi per 6 volte (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993). Il brasiliano resta padrone di questa speciale classifica, impossibile da raggiungere.

14.28 Le monoposto hanno raggiunto la griglia senza problemi. Ricordiamo che tutti hanno preso parte alle qualifiche di ieri, non ci sono stati incidenti significativi.

14.23 Tutti i protagonisti si stanno recando senza problemi sulla griglia di partenza. Saranno dei giri fondamentali per capire le condizioni in vista di una corsa che, lo ripetiamo, è prevista su una singola sosta.

14.21 In qualifica il portacolori della Ferrari è stato semplicemente perfetto. La velocità della Rossa è stata chiara sin da subito, le libere ci hanno fornito degli indizi che sono stati confermati nella decisiva Q3.

14.18 Charles Leclerc è l’osservato speciale del week-end. Il padrone di casa non ha mai completato una gara nella pista di casa. In F1 ed in FIA F2 l’attuale #16 del gruppo non ha mai visto la bandiera a scacchi.

14.15 I protagonisti si apprestano per scendere in pista per portarsi sullo schieramento. Tra pochi minuti si aprirà la pit road e tutti si dovranno recare verso la propria casella.

14.12 Il meteo non è dei migliori, ma al momento non piove. Qualche goccia è segnalata in pit lane, una delle più strette e corte del Mondiale. Ricordiamo che quest’ultima termina poco dopo la linea del traguardo e ‘prosegue’ di fatto fino alla St. Devote.

14.09 La pioggia resta una variabile. Nessuno ha mai girato sul bagnato in questo fine settimana tra i muretti monegaschi, una variabile che ribalterebbe una situazione che appare scontata con una sola sosta in pit lane.

14.06 La nouvelle chicane e la St. Devote sono i due punti principali, altre zone è obiettivamente complesso portare un attacco ai rivali. Le nuove auto non aiutano i protagonisti, la larghezza è maggiore come noto rispetto agli ultimi anni.

14.03 Cresce l’attesa per una delle prove più caratteristiche dell’anno. La qualifica di ieri potrebbe definire l’ordine d’arrivo, superare nel Principato è semplicemente impossibile.

14.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Monaco, settima tappa del Mondiale F1 2022. Tra 60 minuti il via di una delle competizioni più particolari dell’anno.

PROGRAMMA E ORARI F1 E MOTOGP DI DOMENICA 29 MAGGIO

LE PREVISIONI METEO: ALTO RISCHIO PIOGGIA

HELMUT MARKO ATTACCA LA FERRARI: “LECLERC DOVEVA ESSERE PENALIZZATO”

LA PRESENTAZIONE DELLA GARA

Come seguire la gara in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione della gara

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Montecarlo, settimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito del Principato si prospetta una gara ricca di incertezza, come è tipico sul tracciato cittadino più famoso del mondo. I piloti non potranno permettersi errori e c’è l’incognita legata al meteo.

La Ferrari avrà una grande occasione con una prima fila tutta “Rossa”: Charles Leclerc in pole-position a precedere lo spagnolo Carlos Sainz. Grande prestazione quella del monegasco ieri, capace di interpretare le strade del suo appuntamento di casa come nessuno. Oggi però servirà concretizzare e bisognerà dare seguito a quanto fatto nel corso del weekend.

La Red Bull dovrà sperare che la scuderia di Maranello non sia perfetta. Dalla terza e quarta piazza Sergio Perez e Max Verstappen faranno una gara nel cercare di approfittare dei problemi altrui e magari confidando che la possibile pioggia possa mettere in difficoltà gli alfieri del Cavallino Rampante. Difficile invece si prospetta la gara della Mercedes con George Russell sesto e Lewis Hamilton ottavo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Montecarlo, settimo round del Mondiale 2022 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 15.00. Buon divertimento!

