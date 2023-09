Dinamo Sassari-Brescia oggi: orario, programma, tv, streaming. Calendario gara-3 playoff basket 2022

Si va in Sardegna per gara-3 oggi nei playoff 2022 della serie A di basket. E al PalaSerradimigni di Sassari tornano in scena la Dinamo Sassari e Brescia dopo la vittoria dei ragazzi di Piero Bucchi mercoledì sera. Serie, dunque, in parità e ora i lombardi sono obbligati a vincere in trasferta per portare i quarti a gara-5.

LA DIRETTA LIVE DI DINAMO SASSARI-BRESCIA DALLE 20.45

Sassari ha fatto saltare il fattore campo con il colpaccio di gara-2, vinta 85-91 al termine di una sfida che ha visto Brescia volare nel primo quarto, ma poi bloccarsi clamorosamente in attacco, permettendo ai sardi di rimontare e scappare via, gestendo poi nel finale il vantaggio accumulato. Brescia ha provato a ritornare sotto, ma Gentile e compagni hanno dato l’accelerata decisiva negli ultimi minuti per impattare la serie. Le due sfide hanno visto le difese soffrire tanto, con punteggi finali alti, e sarà ancora la difesa a risultare decisiva questa sera.

Qui di seguito il programma completo di Banco di Sardegna Sassari-Germani Brescia, gara-3 dei quarti di finale dei Playoff di Serie A 2022. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta televisiva su RaiSport e in streaming su Discovery + e Raiplay. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE scritta, per non farvi perdere nemmeno un’azione di questa sfida

SASSARI-BRESCIA, PLAYOFF SERIE A 2022: PROGRAMMA

VENERDÌ 20 MAGGIO



ore 20.45 Banco di Sardegna Sassari-Germani Brescia

SASSARI-BRESCIA, PLAYOFF SERIE A 2022: TV E STREAMING

DIRETTA TELEVISIVA – RaiSportHD

DIRETTA STREAMING – Discovery+, Raiplay

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

