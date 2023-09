ATP Roma 2022, Flavio Cobolli lotta ma non basta: vince Brooksby in due set

Niente da fare per Flavio Cobolli nel primo turno agli Internazionali d’Italia 2022. Sulla terra rossa di Roma l’azzurro classe 2002 non sfigura di certo contro Jenson Brooksby (n.38 al mondo), ma esce sconfitto con il punteggio finale di 6-3 6-4 in un’ora e 52 minuti di gioco. Qualche rimpianto rimane soprattutto per il secondo set, quando l’italiano ha sprecato sei palle del 5-3 in suo favore. Per Cobolli resta comunque una grande esperienza in vista del suo futuro.

Pronti, via e per il nativo di Firenze c’è subito una chance di break. Brooksby riesce però a resistere e porta a casa il primo game. Il primo turno di servizio dell’azzurro viene tenuto dal nostro portacolori senza grandi problemi, poi Cobolli si porta sul 15-40 nel terzo game: stavolta l’italiano non spreca l’occasione e vola sul 2-1. Nel gioco seguente è lo statunitense ad avere la chance di break, ma l’azzurro rientra dal 15-40 e timbra il 3-1. L’inerzia del set a questo punto sembra dunque in favore del classe 2002, e invece ecco la svolta: Brooksby alza il suo livello e conquista cinque game consecutivi che pongono fine al primo parziale in favore dello statunitense (3-6).

A inizio secondo set Cobolli reagisce timidamente procurandosi una palla break nel secondo game, ma lo statunitense la annulla e nel game successivo ruba il servizio a zero. L’italiano però non ci sta e prima trova prima il controbreak del 2-2 e poi sale sul 3-2. I due giochi successivi non vedono grandi scossoni, poi Cobolli vola sullo 0-40 in un game che potrebbe cambiare il match. Purtroppo per l’azzurro però Brooksby riesce a cancellare sia le prime tre palle break, sia le successive tre ai vantaggi, e si porta in seguito sul 4-4. È il colpo del ko che spegne definitivamente il morale dell’italiano: lo statunitense si prende il break alla prima occasione buona nel nono game e poi chiude il match tenendo a zero il suo avversario. Per il nativo di Sacramento ci sarà ora il secondo turno contro il vincente del match tra il polacco Hubert Hurkacz e il belga David Goffin.

A fine match pesano le nove palle break salvate da Brooksby (sulle 11 occasioni totali) contro le sei annullate da Cobolli (sulle 10 totali). Il numero 38 del ranking termina l’incontro con il 69% dei punti vinti con la prima in campo (contro il 56% del suo avversario) e il 52% con la seconda (contro il 46% del nostro portacolori). I punti totali conquistati dai due tennisti sono 75 per lo statunitense e 62 per l’azzurro.

Foto: Federico Rossini