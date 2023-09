Atletica oggi, Meeting Castiglione 2022: orari, tv, streaming, italiani in gara. Spiccano Desalu, Chituru Ali e Larissa Iapichino

Oggi domenica 22 giugno va in scena il Castiglione Meeting, ospitato per l’occasione dallo stadio Zecchini di Grosseto. Si preannuncia una bella giornata di aletica leggera in Toscana, con tantissime stelle pronte a regalare emozioni. L’evento fa parte del circuito internazionale World Continental Tour (livello challenger, il più basso).

LA DIRETTA LIVE DEL MEETING DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA DI ATLETICA DALLE 16.30

Fausto Desalu è iscritto a 100 e 200 metri. Il Campione Olimpico della 4×100, reduce dal personale sui 100 a Savona (10.21), punterà a dire la sua e se la dovrà vedere col fenomeno keniano Ferdinand Omanyala (leader mondiale stagionale con 9.85 corso a Nairobi). Chituru Ali si mette in gioco sui 200 dopo l’eccellente 10.18 stampato sui 100 a Savona. Da non perdere il confronto tra Zane Weir e Nick Ponzio nel getto del peso.

Attesa anche Larissa Iapichino nel salto in lungo, si aspetta una bella prova da Elena Vallortigara nel salto in alto (incrocerà l’ucraina Irynaa Gerashchenko). Da non perdere la 4×100 con diverse atlete convocate: Zaynab Dosso, Vittoria Fontana, Irene Siragusa, Johanelis Herrera, Dalia Kaddari, Aurora Berton, Giorgia Bellinazzi. Da seguire anche Ayomide Folorunso sui 400 metri e Catalin Tecuceanu sugli 800.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, italiani in gara del Castiglione Meeting, tradizionale meeting di atletica leggera a Grosseto. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su atleticalive.tv e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO MEETING CASTIGLIONE 2022: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 22 GIUGNO:

16.30 Salto in lungo (femminile)

17.00 Salto con l’asta (femminile)

17.00 Lancio del disco (maschile)

17.30 100 metri ostacoli

17.40 110 metri ostacoli

17.40 Salto triplo (maschile)

17.50 100 metri (maschile)

17.55 100 metri (femminile)

18.00 Salto in alto (femminile)

18.00 100 metri paralimpici (femminile)

18.10 400 metri (femminile)

18.20 400 metri (maschile)

18.30 800 metri (maschile)

18.30 Getto del peso (maschile)

18.40 1500 metri (femminile)

18.50 200 metri (maschile)

18.55 Salto in lungo (maschile)

19.00 5000 metri (maschile)

19.20 4×100 (femminile)

MEETING CASTIGLIONE 2022: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta streaming, gratis, su atletica.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MEETING CASTIGLIONE 2022: ITALIANI DI RIFERIMENTO IN GARA

100 METRI: Fausto Desalu, Giovanni Galbieri, Wanderson Polanco

200 METRI: Fausto Desalu, Chituru Ali

SALTO IN LUNGO: Larissa Iapichino

GETTO DEL PESO: Zane Weir, Nick Ponzio, Leonardo Fabbri

SALTO IN ALTO: Elena Vallortigara, Erika Furlani, Alessia Trost

SALTO CON L’ASTA: Elisa Molinarolo, Roberta Bruni

SALTO TRIPLO: Tobia Bocchi, Simone Biasutti

100 OSTACOLI: Luminosa Bogliolo, Elisa Di Lazzaro

110 OSTACOLI: Hassane Fofana, Lorenzo Simonelli

800 METRI: Catalin Tecuceanu, Simone Barontini

1500 METRI: Federica Del Buono, Elena Bellò, Giulia Aprile, Marta Zenoni

400 METRI (FEMMINILE): Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo

400 METRI (MASCHILE): Lorenzo Benati

4X100 (FEMMINILE): Zaynab Dosso, Vittoria Fontana, Gloria Hooper, Irene Siragusa, Johanelis Herrera, Dalia Kaddari, Aurora Berton, Giorgia Bellinazzi

Foto: Grana/FIDAL