Alexander Zverev: “Alcaraz vincerÃ  il Roland Garros molte volte, io devo riuscirci prima che ci batta tutti”

Alexander Zverev ha regalato una prestazione maiuscola al Roland Garros, riuscendo a sconfiggere Carlos Alcaraz ai quarti di finale. Il tedesco partiva sfavorito contro il lanciatissimo spagnolo sulla terra rossa di Parigi, ma l’attuale numero 3 del mondo ha saputo inventarsi una magia contro il numero 6 del ranking ATP, da molti ritenuto il favorito per il successo nel secondo Slam della stagione.

Zverev si è imposto in quattro set: dopo aver conquistato i primi due parziali con un doppio 6-4, il teutonico ha prestato il fianco a un tentativo di rimonta dell’iberico, ma nella quarta frazione ha saputo trionfare al tie-break e ha così staccato il biglietto per le semifinali del torneo in terra francese.

Alexander Zverev ha espresso tutta la sua soddisfazione al termine dell’incontro: “Sapevo che avrei dovuto giocare il mio miglior tennis, fin dall’inizio, e sono contento di averlo fatto. Ovviamente ha cercato di rimontare, è un incredibile giocatore e al termine dell’incontro gli ho detto che vincerà questo torneo molte volte, non solo una. Io spero di vincerlo prima che lui inizi a batterci tutti e noi non avremo più chance. Sono molto contento di avere vinto il tie-break e di non aver dovuto giocare il quinto set e di uscirne poi deluso come mi era successo lo scorso anno dopo la semifinale“.

Foto: Lapresse