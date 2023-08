WTA Istanbul 2022, Martina Trevisan si arrende al primo turno a Nuria Parrizas-Diaz

Deve alzare bandiera bianca Martina Trevisan (n.80 del ranking) nel match di primo turno del WTA di Istanbul (Turchia) contro la spagnola Nuria Parrizas-Diaz (n.54 del ranking). Con lo score di 7-6 (6) 7-5 l’iberica si è imposta e non mancano i rimpianti dal momento che la toscana ha avuto le sue chance per vincere sia il primo che il secondo set.

Nel braccio di ferro, durato 2 ore e 16 minuti, ha prevalso Parrizas-Diaz che nel prossimo turno affronterà l’ungherese Anna Bondar (n.72 del mondo), vittoriosa per 6-4 7-5 contro la russa Tereza Martincova (n.49 del ranking). Giova ricordare che la sfida analizzata, come buona parte di quelle previste quest’oggi, hanno preso il via con notevole ritardo a causa della pioggia.

Nel primo set si assiste al “Festival del break”. Entrambe le tenniste non riescono ad avere un rendimento sufficientemente incisivo in battuta e gli scambi di break e contro-break sono continui nei primi sei giochi. Lo stesso avviene nell’undicesimo e dodicesimo game e l’epilogo al tie-break è inevitabile. In questo caso, per Trevisan c’è tanto per cui dispiacersi, visto il 6-4 maturato e i due set-point costruiti. Manca però pragmatismo nel tennis dell’azzurra, costretta a capitolare per 8-6.

Nel secondo set il canovaccio è similare, visto lo scambio di break e contro-break del secondo e terzo gioco. Si gioca punto a punto e Trevisan strappa il servizio alla rivale nel nono game, avendo la chance per conquistare la frazione. Ancora una volta però la nostra portacolori non capitalizza una palla set e ai vantaggi concede il contro-break. Si entra nella stretta finale ed è ancora una volta il servizio a tradire la toscana nel dodicesimo gioco e al quarto match-point il successo dell’iberica è cosa fatta.

Foto: LaPresse