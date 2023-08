WTA Bogota 2022: Avanesyan batte Lucrezia Stefanini con un doppio 6-2

Netta sconfitta per Lucrezia Stefanini negli ottavi di finale al WTA 250 di Bogota. Sulla terra rossa colombiana l’azzurra (n.159 del ranking) viene battuta da Elina Avanesyan (n.170 al mondo) con un doppio 6-2 al termine di una partita senza storia. La 19enne russa affronterà ora nei quarti la vincente del match tra la colombiana Maria Camila Osorio Serrano (testa di serie n.1) e la turca Ipek Oz (n.267 al mondo).

L’inizio di match è in favore della russa: nel terzo game la numero 170 WTA riesce infatti a strappare il servizio a Stefanini e a portarsi sul 2-1. L’azzurra non riesce a trovare delle controffensive adeguate e, dopo aver conquistato il suo secondo game, cede un’altra volta la battuta nel settimo gioco (5-2). Avanesyan non trema e chiude il primo set con un veloce 6-2.

Il secondo parziale comincia ancora peggio per l’italiana: la nativa di Carmignano subisce un parziale di 5-0 che fa davvero male. Stefanini prova a reagire con due giochi di fila (5-2), ma poi Avanesyan vince l’ottavo game e porta a casa la qualificazione ai quarti di finale.

A fine match pesano tantissimo i 5 break conquistati dalla russa. La numero 170 al mondo chiude l’incontro con il 67% dei punti vinti con la prima (contro il 50% della sua avversaria) e il 46% con la seconda (contro il 33% di Stefanini). I punti totali ottenuti dalle due tenniste sono 63 per Avanesyan e 46 per l’azzurra.

