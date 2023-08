Tiro a volo, Coppa del Mondo Lima 2022: Simeone e Scocchetti vincono nel Mixed Team di skeet

La seconda tappa della Coppa del Mondo di tiro a volo in quel di Lima (Perù) si chiude con un trionfo italiano.

Nel contest di Mixed Team di skeet infatti Domenico Simeone e Simona Scocchetti si sono infatti aggiudicati la vittoria imponendosi in finale, contro Stati Uniti 1 (Taylor-Smith), imponendosi per 4-3 allo shoot off dopo il 5-5 dei piattelli regolamentari.

Al terzo posto invece, Stati Uniti 2 (Connor-Stewart), che hanno regolato nettamente (con il risultato di 7-1) il duo azzurro Cristian Cicciotti e Francesca Del Prete, costretti ad accontentarsi del quarto posto.

Si chiude così il secondo evento del massimo circuito internazionale. Prossimo evento in calendario: Lonato del Garda.

Foto: FITAV