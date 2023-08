Superbike oggi, GP Aragon 2022: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Dopo una lunga attesa finalmente ci siamo. Sul circuito del MotorLand di Aragon (Spagna) prenderà il via il campionato dedicato alle moto derivate di serie per una stagione che si annuncia quanto mai interessante. Il round inaugurale del Mondiale Superbike 2022 ci proporrà immediatamente il triello che, almeno sulla carta, dovrebbe impreziosire la stagione.

Il venerdì sul circuito di Alcaniz prenderà il via alle ore 10.30 con i primi 45 minuti di prove libere, mentre la seconda sessione scatterà alle ore 15.00, per 90 minuti totali di lavoro che ci permetteranno di capire quale moto e pilota si saranno presentati nel migliore dei modi ai nastri di partenza del primo atto del campionato.

Il campione del mondo, Toprak Razgatlioglu, cercherà di confermarsi dopo la grande impresa del 2021. Dall’altra parte Jonathan Rea. Il portacolori della Kawasaki avrà come unico obiettivo rifarsi della sconfitta dello scorso anno. Alla lotta per il titolo è pronto ad iscriversi di diritto anche lo spagnolo Alvaro Bautista. Lo spagnolo, tornato in Ducati dopo una parentesi poco soddisfacente in Honda, proverà a sfruttare al meglio la sua Panigale V4R per iscriversi alla battaglia per il trono della Superbike.

IN TV – Il venerdì del GP di Aragon sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208). Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) non trasmetterà le prove libere. L’evento potrà essere interamente seguito in streaming su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGO e NOW. OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Superbike.

PROGRAMMA GP ARAGON 2022 – SUPERBIKE

Venerdì 8 aprile

ore 10.30-11.15, Superbike, Prove libere 1

ore 15.00-15.45, Superbike, Prove libere 2,

Credit: LivePhotoSport