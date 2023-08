Sport in tv oggi (venerdì 8 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 8 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Inizia l’intenso weekend dedicato ai motori: spazio alle prove libere del GP di Australia per la F1, del GP degli USA per la MotoGP, del GP di Aragon per la Superbike. Proseguono i quatto tornei di tennis della settimana (Lorenzo Musetti è atteso ai quarti di finale a Marrakesh), secondo giro per l’Augusta Masters di golf.

Il grande ciclismo propone la quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi e la quarta del Circuit de la Sarthe. Spazio alla Coppa del Mondo di ginnastica ritmica e di arrampicata sportiva, abbuffata di calcio estero, da seguire anche i Mondiali di curling maschile, il Memorial d’Aloja di canottaggio e tanto altro ancora.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 8 aprile il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (VENERDÌ 8 APRILE)

VENERDÌ 8 APRILE:

04.00 CURLING – Mondiali, diciassettesima giornata: Italia-Repubblica Ceca (non è prevista diretta tv/streaming)

05.00 F1 – GP Australia, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

08.00 F1 – GP Australia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

09.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder femminile, qualificazioni (diretta streaming sul canale YouTube di IFSC)

09.05 RUGBY (Super Rugby) – Highlanders-Moana Pasifika (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

09.30 PADEL – World Padel Tour (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

10.00 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – All-around individuale, cerchio e palla (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 SNOOKER – Mondiali, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

10.30 SUPERBIKE – GP Olanda, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

11.10 CICLISMO – Circuit de la Sarthe, quarta tappa: La Chapelle Saint Aubin-La Chapelle Saint Aubin (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 BILIARDO – World Pool Championship (diretta streaming su DAZN)

13.00 VELA – Trofeo Princesa Sofia (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 TENNIS – ATP 250 Marrakesh, quarti di finale (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv). Musetti-Djere (quarto match dalle ore 13.00)

13.20 CICLISMO – Giro dei Paesi Baschi, quinta tappa: Zamudio-Mallabia (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 15.30; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN dalle ore 15.30)

14.00 GOLF – The Augusta Masters, secondo giro (diretta streaming su Golf Tv; diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 21.00; diretta streaming su Sky Go, Now Tv dalle ore 21.00)

14.00 FRECCETTE – Mondiale WDF (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.30 CANOTTAGGIO – Memorial D’Aloja, batterie (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 SUPERBIKE – GP Olanda, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

16.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega, semifinale) – Perfumerias Avenida-Sopron (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

16.00 MOTO2 – GP USA, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

16.00 SHORT TRACK – Mondiali, qualificazioni: 500 metri, 1000 metri, 1500 metri (diretta streaming sul canale dell’ISU)

16.30 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – All-around a squadre, 5 cerchi (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder maschile, qualificazioni (diretta streaming sul canale YouTube di IFSC)

16.55 MOTOGP – GP USA, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

17.00 TENNIS – WTA 500 Charleston, primo turno (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

17.55 MOTO3 – GP USA, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

18.00 CURLING – Mondiali, diciottesima giornata: Finlandia-USA (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

18.00 CURLING – Mondiali, diciottesima giornata: Norvegia-Italia, Canada-Scozia, Svizzera-Germania (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 VOLLEY (Supercoppa Italiana Serie A2) – Reggio Emilia-Bergamo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv)

18.30 BILIARDO – World Pool Championship (diretta streaming su DAZN)

18.30 TENNIS – WTA Bogotà, quarti di finale (non è prevista diretta tv/streaming)

18.45 PALLANUOTO (Champions League) – Nov Beograd-Jadran (diretta streaming sul canale della LEN)

19.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega, semifinale) – USK Praga-Fenerbahce Istanbul (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

19.00 CALCIO FEMMINILE (Qualificazioni Mondiali) – Italia-Lituania (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su Rai Play)

19.00 BASKET (Eurolega) – Fenerbahe-Panathinaikos (diretta streaming su Eleven Sports)

19.00 PALLANUOTO (Champions League) – Due partite: Marsiglia-Steau Bucarest, Dubrovnik-Spandau (diretta streaming sul canale della LEN)

19.10 RUGBY (Top-10) – Petrarca Padova-Colorno (diretta streaming su RaiSportWeb; differita tv su RaiSport dalle ore 21.00)

19.30 PALLANUOTO (Champions League) – Ujbuda-Hannover (diretta streaming sul canale della LEN)

20.00 FRECCETTE – Mondiale WDF (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

20.00 PALLANUOTO (Champions League) – Stella Rossa Belgrado-Pro Recco (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, canale della LEN)

20.15 MOTO2 – GP USA, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Stoccarda-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

20.45 BASKET (Eurolega) – Real Madrid-Bayern Monaco (diretta streaming su Eleven Sports)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lorient-St. Etienne (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 TENNIS – ATP 250 Houston, primo turno (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Wolverhampton (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Granada (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (Eurolega) – Monaco-Alba Berlino (diretta streaming su Eleven Sports)

21.00 BASKET (Eurolega) – Stella Rossa Belgrado-Anadolu Efes Istanbul (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

21.00 RUGBY (Champions Cup, ottavi di finale) – Connacht-Leinster (non è prevista diretta tv/streaming)

21.10 MOTOGP – GP USA, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

22.10 MOTO3 – GP USA, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

23.00 CURLING – Mondiali, diciannovesima giornata: Corea del Sud-Germania, Olanda-Finlandia, Repubblica Ceca-Danimarca, Svezia-Norvegia (non è prevista diretta tv/streaming)

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DEL GP D’AUSTRALIA DI F1

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 16.55 E ALLE 21.10

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI SUPERBIKE ALLE 10.30 E 15.00

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEI PAESI BASCHI

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-LITUANIA DI CALCIO FEMMINILE DALLE 19.00

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI SHORT TRACK DALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DJERE (NON PRIMA DELLE 18.00)

Foto: Lapresse