Rugby, l’Italia si preparerà a Pergine Valsugana per i Test Match estivi 2022

La Nazionale italiana di rugby, ringalluzzita dalla vittoria esterna ottenuta contro il Galles nell’ultimo turno del Sei Nazioni 2022, ha scelto la sede del ritiro in vista dei prossimi Test Match estivi: gli azzurri torneranno a prepararsi a Pergine Valsugana, lì dove Kieran Crowley ha iniziato la sua avventura da CT azzurro lo scorso giugno.

Il raduno durerà poco meno di una settimana e scatterà venerdì 17 giugno: l’Italia si è preparata in Trentino già per la Coppa del Mondo del 2019 giocata in Giappone e da quel momento ha sempre svolto lì la preparazione estiva in vista di tornei o incontri amichevoli.

Così al sito federale Giovanbattista Venditti, manager logistico della Nazionale italiana di rugby, presenta la conferma del luogo del ritiro: “Pergine Valsugana è il luogo dove nella scorsa estate abbiamo posto le basi del lavoro con il nuovo gruppo azzurro, staff e giocatori. Grazie ai paesaggi unici presenti in Trentino siamo riusciti ad abbinare la parte tecnica al team building con focus improntato, all’inizio del nostro percorso, sul consolidamento dei rapporti umani tra tutti i membri della squadra, fattore fondamentale in ogni contesto lavorativo“.

Non solo lavoro, ma anche voglia di contatto con i tifosi: “Una volta definito il programma completo del raduno estivo ci confronteremo con le istituzioni locali per valutare la possibilità di organizzare delle attività che possano prevedere il coinvolgimento del pubblico che ha sempre mostrato il proprio calore e affetto nei confronti della Nazionale“.

Foto: LaPresse