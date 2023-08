Pentathlon, Elena Micheli ancora sul podio in Coppa del Mondo: è seconda a Budapest!

La stagione d’oro di Elena Micheli prosegue a Budapest, in Ungheria: la campionessa italiana senior in carica, dopo aver vinto all’esordio stagionale nel circuito maggiore a Il Cairo, in Egitto, oggi nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2022 di pentathlon moderno centra il secondo gradino del podio.

Nella finale individuale femminile sesto posto per Maria Beatrice Mercuri e diciassettesimo per Maria Lea Lopez. Dopo il secondo posto di Giuseppe Mattia Parisi ed il settimo di Matteo Cicinelli nella finale individuale maschile, il nuovo format olimpico si conferma gradito agli azzurri, con le prove che si sono svolte tutte nell’arco di 90 minuti.

L’unica oggi in grado di fare meglio di Elena Micheli (1406 punti), in rimonta nel laser run dopo essere partita sesta, è la padrona di casa magiara Michelle Gulyas (1420), che precede l’azzurra. Sesta Maria Beatrice Mercuri (1386), alla prima top ten in carriera in Coppa del Mondo, diciassettesimo posto, infine, per Maria Lea Lopez (1280).

Queste le parole al sito federale del direttore tecnico Andrea Valentini: “I risultati eccezionali di oggi, sommati a quelli ottimi della prima prova di Coppa del Mondo, sono una conferma di quanto stia crescendo enormemente il livello della nostra Nazionale“.

Il DT della Nazionale italiana traccia un bilancio complessivo delle prime due tappe: “Oltre ai podi abbiamo anche piazzamenti importanti. La squadra azzurra gode di ottima salute. Mi complimento con i ragazzi e con tutti gli staff che seguono questi splendidi atleti“.

Domani, domenica 1 maggio, spazio alla staffetta mista che chiuderà la seconda tappa della Coppa del Mondo: la gara scatterà alle ore 11.00 e l’Italia sarà rappresentata dalla coppia composta da Daniele Colasanti (Fiamme Oro) ed Alice Rinaudo (Fiamme Oro).

Foto: archivio privato Elena Micheli