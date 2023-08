MotoGP, Fabio Quartararo: “Ottimo feeling con la moto, per la gara sarà battaglia con Pecco e le Suzuki”

Fabio Quartararo ha decisamente spaventato gli avversari al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, uno dei circuiti preferiti dal campione del mondo in carica, infatti, i tempi del nativo di Nizza sono stati eccezionali, sia pensando al giro secco, sia soprattutto al passo gara.

Il suo commento al termine del venerdì andaluso, tuttavia, parte dalla caduta della quale si era reso protagonista nel corso del turno mattutino. In concomitanza della curva 13, la “Jorge Lorenzo”, infatti, il portacolori del team Yamaha Factory è stato disarcionato dalla sua M1, con una caduta ben poco “simpatica”. “Diciamo che ho vissuto cinque minuti difficili – ammette ai microfoni di Sky Sport – Ad ogni modo sono contento del feeling che ho già costruito con la mia moto ed è strano visti i miei precedenti qui a Jerez. Di solito, infatti, il venerdì sono sempre indietro e faccio fatica. Oggi, invece, sono stato subito veloce anche a livello di ritmo”.

Le sensazioni del pilota soprannominato “El Diablo”, quindi, lo rendono fiducioso in vista del prosieguo del fine settimana spagnolo: “Solitamente questa pista cambia molto dal venerdì al sabato con il grip che aumenta in maniera notevole. Lo abbiamo visto anche nel 2021, avevo un buon feeling sin dall’avvio, ma non un grande ritmo. Nella seconda giornata, invece, ero cresciuto parecchio e di grip ce ne era davvero tanto. Anche per questo motivo non vedo l’ora di rimettermi in sella domani per capire se anche quest’anno vivremo la stessa situazione”.

Ultima battuta sui possibili rivali più temibili in vista della gara di domenica: “So che mi sono trovato sempre bene su questa pista. Anche nel 2021 avevo trovato ottimi tempi sia nella FP4, sia in gara (prima che un problema al braccio lo rallentasse nel finale ndr) ma penso che quest’anno gli avversari saranno tutti più vicini. Sicuramente nella lotta ci sarà “Pecco” Bagnaia, senza dimenticare le due Suzuki. Senza dubbio vivremo una gara divertente”.

Credit: MotoGP.com Press